Dette er Norges rikeste idrettsprofiler: Erling Braut Haaland kan ta ny «rekord»

Erling Braut Haaland kan bli Norges rikeste idrettsprofil. Her er navnene han kjemper mot – og listen over alle med over ti millioner kroner i ligningsformue.

Landslagstrener Ståle Solbakkens ligningsformue i 2021 havner på 15. plass blant norske idrettsprofiler. Han blir passert av både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard.

Nordmenn skuffer inn penger i noen av verdens største idretter:

Viktor Hovland dro inn 4,8 millioner dollar på PGA-touren i 21/22-sesongen. Denne sesongen har han tjent 5,8 millioner dollar, tilsvarende 64 millioner kroner, ifølge Golfspillerdro inn 4,8 millioner dollar på PGA-touren i 21/22-sesongen. Denne sesongen har han tjent 5,8 millioner dollar, tilsvarende 64 millioner kroner, ifølge PGA-touren

Casper Ruud dro inn 46 millioner kroner på ATP-touren i tennis i 2022, ifølge dro inn 46 millioner kroner på ATP-touren i tennis i 2022, ifølge VG

Martin Ødegaard signerte for Arsenal i 2021. Nøyaktig hva han tjener, er ikke kjent, men Fotballspillersignerte for Arsenal i 2021. Nøyaktig hva han tjener, er ikke kjent, men VG og flere andre har spekulert i en ukelønn på nær 100.000 pund, som med dagens kronekurs tilsvarer over 1,3 millioner kroner.

Dette inkluderer ikke personlige sponsoravtaler og andre inntekter.

Likevel, ingen av disse kan konkurrere med mannen på topp:

Erling Braut Haaland.

Da Forbes nylig kåret verdens mest innbringende idrettsutøvere, havnet Haaland på 32. plass. Inntekt? 52 millioner dollar 52 millioner dollar40 av disse klassifiseres som «on-the-field earnings», som vil si grunnlønn, bonuser og premiepenger. De resterende 12 stammer fra «off-the-field earnings», som inkluderer sponsorer, lisenser og annen business.. Eller 570 millioner kroner, om du vil.

Kapital beregnet i fjor høst Haalands formue til 1,1 milliarder kroner, basert på kontraktfestede og forventede inntekter de neste fem årene. NHH-professor Thore Johnsen uttalte i samme artikkel at «fem milliarder kroner er et konservativt estimat» for Haalands resterende karriere.

Men dette er altså ikke Haalands eksisterende formue i dag. Den er naturligvis vesentlig lavere.

– Kan tjene et par milliarder i året

Tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt, som nå er fotballekspert i TV 2, mener anslaget fra Forbes høres i overkant høyt ut.

– Det er mye tenk på et tall. Men han kommer til å få mer enn nok, sier Thorstvedt til E24.

Han sier man selvsagt kan la seg irritere over det moralske aspektet ved de enorme lønningene.

– Men han er en del av underholdningsindustrien, og da er verden slik. Da er det ganske naturlig at Haaland ligger høyt på listen.

Erik Thorstvedt.

Samtidig mener han Haalands potensial til å klatre på lønnstoppen er stort. Thorstvedt påpeker at Haaland kun er 22 år gammel og fortsatt har en lang vei å gå i sosiale medier før han er i nærheten av en stjerne som Cristiano Ronaldo Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo har 587 millioner følgere på Instagram. Erling Braut Haaland passerte nylig 30 millioner. Andre giganter på Instagram er Lionel Messi (466 millioner), LeBron James (154 millioner) Kylian Mbappé (104 millioner). .

– Hvis han fortsetter å score som han gjør i dag og får like mange følgere som noen av de andre spillerne, kan han komme til å tjene et par milliarder i året. Det tror jeg.

– Andre har vært der allerede. Vi snakker om sykt, sykt store penger, men markedskreftene kan føre til at det bare vokser.

De aller rikeste

Manchester City-stjernen har gjort det til en egen gren å knuse rekorder.

Bevisst eller ikke, med nåværende inntektsnivå er Haaland på god vei til å bli tidenes rikeste norske idrettsprofil idrettsprofilPerson som har vært fremtredende i sin idrett over tid, typisk med medaljer i internasjonale mesterskap eller landslagsspill. Personer som primært har opptjent formuen uavhengig av idretten er som hovedregel ikke tatt med i oversikten, se forklaring lenger ned i artikkelen..

Her er noen av navnene som har høyest formue i dag:

Bjørn Maaseide

Bjørn Maaseide gjorde det skarpt i sandvolleyball fra midten av 90-tallet, med blant annet EM-gull og seier i verdensserien på merittlisten.

Men det var ikke først og fremst sandvolleyball som gjorde Maaseide virkelig rik. Maaseide bygget opp treningskjeden Sports Club, som i 2006 ble solgt til Elixia.

Bjørn Maaseide.

Maaseide har også vært tungt inne i blant annet Kraft Finans, klinikken Forusakutten Kolibri og padel-satsing med Thor Hushovd.

Maaseides ligningsformue ligningsformueLigningsformuen er den skattemessige verdien av det personen eier, minus gjeld. Tallet er stort sett lavere en den reelle formuen, for eksempel fordi boligen man eier og bor i blir verdsatt til 25 prosent av antatt markedsverdi. var 300 millioner kroner i 2021. På det meste har den vært 378 millioner kroner (2017). Kapital har beregnet Maaseides reelle formue til å være over én milliarder kroner, på det meste 1,35 milliarder i 2018.

Bjørn Dæhlie

Ingen i verden har vunnet flere gullmedaljer i vinter-OL gullmedaljer i vinter-OLMarit Bjørgen, Ole Einar Bjørndalen og Bjørn Dæhlie har alle vunnet åtte gullmedaljer i vinter-OL. Bjørgen og Bjørndalen har imidlertid flere OL-medaljer totalt (15 og 13) enn Dæhlie (12). enn Bjørn Dæhlie.

Da han la opp som langrennsløper i 2001, satset han på blant annet sportsklær og eiendom.

Bjørn Dæhlie.

I februar 2022 ble det kjent at Dæhlie og kona flyttet til Sveits, etter først å ha kjøpt hus i det norske «skatteparadiset» Bø i Vesterålen.

Dæhlies ligningsformue var 418 millioner i 2020. På det meste har den vært 514 millioner kroner (2017). Hvor høy den reelle formuen er, er uvisst.

Martin Andresen

Den tidligere landslagskapteinen i fotball har en lang karriere bak seg, med gull i Eliteserien, NM-gull, Kniksenprisen og Premier League-spill på CV-en.

Da han la opp ble han administrerende direktør i møbelkonsernet Skeidar, der familien er majoritetseier.

Martin Andresen.

Andresen har, i likhet med Dæhlie og en rekke andre formuende nordmenn, valgt å flytte fra Norge, nærmere bestemt til Kypros.

I 2021 var Skeidar-arvingens ligningsformue 271 millioner kroner. Det er ikke kjent hva den reelle formuen er.

71 personer over 10 millioner

Under kan du se hvilke idrettsprofiler som hadde ligningsformue over ti millioner kroner i Norge i 2021.

Personer som i hovedsak har flagget formuen ut fra Norge er utelatt fra listen. Dette inkluderer navn som Bjørn Dæhlie (langrenn), Thor Hushovd (sykkel) og Viktor Hovland (golf).

E24 har også valgt å utelukke enkelte personer fra listen, siden de primært har formuen opptjent utenfor idretten. Dette inkluderer navn som Kjell Inge Røkke (offshore), Bjørn Rune Gjelsten (offshore), Egil Stenshagen (rallycross), Kristian Nergaard (seiling) og Trygve Hegnar (håndball).

Enkelte andre kan også ha store deler av formuen opptjent uavhengig av idretten, men er av redaksjonelle hensyn inkludert i listen.