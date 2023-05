Vestre avviser nye skattesjokk

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier at regjeringen ikke vil gjøre noen større skatteendringer i revidert budsjett.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), her på tacolunsj med VG.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

– Vi planlegger ikke flere større endringer nå, sier Vestre til E24.

På spørsmål om det kommer noen flere skattesjokk i revidert budsjett som legges frem på torsdag (11. mai), er næringsministeren tydelig.

– Nei. Statsministeren og finansministeren har vært tydelige på at regjeringen ikke planlegger noen nye større skatteendringer nå.

Dette kommer etter skattepakken regjeringen la frem i september i fjor. Regjeringen har blant annet fått mye kritikk for å foreslå økte skatter for vindkraft, vannkraft og oppdrettsbransjen. Også endringen i formuesskatten er omstridt.

I forkant av revidert statsbudsjett har det i Finansavisen vært spekulert i om regjeringen vil innføre en ny exit-skatt.

Les på E24+ Åtte spørsmål og svar: Dette må du vite om statsbudsjettet

– Nødvendige skatteendringer

Begrunnelsene for skatteendringene i fjor var blant annet høy inflasjon og et mål om å få til en mer rettferdig skattepolitikk.

– Vi gjorde noen skatteendringer i fjor som var helt nødvendige, sier Vestre.

Skatter og avgifter foreslått endret i 2023 Oppdrettsbransjen må betale grunnrenteskatt : Regjeringen vil ha en grunnrenteskatt på havbruk med en effektiv sats på 35 prosent. Det gjelder for produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

På vannkraft: vil regjeringen øke den effektive grunnrenteskatten fra 37 prosent til 45 prosent.

På landbasert vindkraft: vil regjeringen innføre en grunnrenteskatt med en effektiv sats på 40 prosent fra 2023.

Oljebransjen må betale mer skatt: De midlertidige skattereglene for oljebransjen, som ble vedtatt i 2020, skal endres slik at statens inntekter med kan øke med 2 milliarder i 2023. Forslaget innebærer at De midlertidige skattereglene for oljebransjen, som ble vedtatt i 2020, skal endres slik at statens inntekter med kan øke med 2 milliarder i 2023. Forslaget innebærer at friinntektssatsen reduseres med 5,3 prosentpoeng.

Formuesskatten økes: Regjeringen foreslår å øke første trinn i formuesskatten fra 0,95 til 1 prosent. Dette gjelder for dem med ligningsformue fra 1,7 til 20 millioner kroner. Samtidig reduseres rabatten som eiere av aksjer og næringseiendom i dag har, fra 25 til 20 prosent.

Inntektsskatt reduseres : Regjeringen vil redusere skatten på inntekter under 750.000 kroner med om lag 4,5 milliarder kroner.

Økt arbeidsgiveravgift: Regjeringen innfører en ekstra arbeidsgiveravgift på fem prosent for ansatte som har over 750.000 kroner i lønn. Her finner du en fullstendig oversikt over forslag til skatter og avgifter for 2023. Vis mer

Næringsministeren peker på at det stort sett går bra i norsk næringsliv nå, og viser til at det ble skapt 100.000 nye private arbeidsplasser i fjor, at det har blitt satt investeringsrekord og at Norge opplever lav arbeidsledighet.

– Og så er det en del bedrifter som sliter, og det har jeg stor forståelse for, sier Vestre.

Konkursbølge

Rentene stiger, kostnadene øker og energiprisene har vært høye gjennom flere måneder. Flere bedrifter, særlig innen eiendom og bygg, har slått seg konkurs. Thon Eiendom er blant dem som venter flere konkurser.

Les også Strømkrisen senket «Boblebadkongen»: – Markedet kollapset fullstendig

Regjeringens grep for å dempe dette er blant annet å tilby fastprisavtaler på strøm, innføre tiltak som kan dempe prisveksten og bistå med omstillingsmidler.

– Vi ser en konkursbølge nå, hva skyldes det?

– Det er viktig å si at vi fortsatt har lavere konkurstall enn før pandemien. Og så var det unormalt få konkurser gjennom pandemien. Både på grunn av veldig omfattende støtteordninger og fordi at skattemyndighetene ble bedt om å holde igjen. Nå ser vi nok noe mer normalisering, sier Vestre.

– Så det er en effekt av koronastøtten vi nå ser?

– Ja. Koronatiltakene er faset ut og skattemyndighetene er tilbake til vanlig praksis, sier Vestre.

Det er foreløpig ikke noe som tyder på nedgangstider i norsk økonomi, ifølge Vestre.

– Vil det bli tatt noen ekstra grep for å sikre folk en romsligere økonomi?

– Det viktigste vi kan gjøre er å få ned prisveksten, sier Vestre.

Strømstøttepakken som fortsetter ut 2024, gratis aktivitetsskole og et løft til minstepensjonister løftes som grep regjeringen tar for å bøte på et økt økonomisk press.

Ønsker Sveits-utflyttere velkommen tilbake

Økningen av formuesskatt har også møtt massiv kritikk. Regjeringen har foreslått å øke formuesskatten med 2,4 milliarder kroner. Det har fått en rekke rike nordmenn til å flytte ut av landet, og spesielt til Sveits som er kjent som et skatteparadis.

– Hvilke budskap har regjeringen til de som har flyttet til Sveits?

– Jeg vil ønske alle som har flyttet til Sveits hjertelig velkommen tilbake til Norge når de har lyst. Norge er et godt land å drive næringsvirksomhet i, sier Vestre.

Eiendomsinvestor Kjartan Aas er en av milliardærene som har valgt å flytte til Sveits. Her fra leiligheten i Andermatt.

Han peker på fordelene med små forskjeller mellom folk og høy tillit.

– Vi løser oppgavene sammen, og ikke hver for oss. Det har gjort oss til et av de mest produktive, omstillingsdyktige og mest vekstkraftige landene i verden. Det er en kvalitet som jeg tror mange private investere vet å sette pris på.

– Og så har jeg respekt for at folk tar forskjellige valg, sier Vestre.

– Så det vil ikke bli gjort noen grep der for å få dem tilbake?

– Jeg kan si at vi generelt er opptatt av stabile rammevilkår og betingelser, og planlegger ikke noen nye større skatteendringer nå, sier han.

Les på E24+ Milliardæren flyttet til Sveits: – Føler meg truffet av kritikken, men har ikke dårlig samvittighet