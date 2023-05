Nyboligsalget falt 35 prosent i april: – Vi er i en boligkrise

• Salget av nye boliger i april 2023 er 35 prosent under april 2022

• Solgte nye boliger hittil i år er 4 563 boenheter, det er 43 prosent under samme periode i 2022.

• Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 15 960 boenheter, som er 36 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Kilde: Prognosesenteret og Boligprodusentene