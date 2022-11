NRK: Oljefondet har investert 1,3 milliarder i hotellkjede som får Qatar-kritikk

Oljefondet har investert 1,3 milliarder i hotellkjeden Accor Hotels, som skal ha brukt underleverandører der ansatte i Qatar levde under kritikkverdige forhold.

Direktør for eierskap og etterlevelse i Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som oljefondet, Carine Smith Ihenacho.

NTB

I en ny rapport som NRK har fått tilgang til, blir det avdekket at oljefondet og flere norske banker har investert store summer i hotellkjeden Accor Hotels, som er etablert med flere hoteller i Qatar.

I den franske dokumentaren «Qatar-VM: Skittent spill» kommer det fram at 10 prosent av hotellselskapet eies av Qatar selv. I tillegg kommer det fram at arbeidere som er ansatt hos en av underleverandørene til Accor-gruppen, lever under svært primitive og kritikkverdige forhold.

Oljefondet har en eierandel i selskapet verdt nærmere 1,3 milliarder kroner. DNB står oppført med aksjer verdt over 223 millioner kroner, men sier de har solgt seg ut fordi de frykter brudd på menneskerettighetene.

– På bakgrunn av informasjon fra flere kilder som har kommet fram i senere tid, besluttet vi å selge oss ut, sier Lise Børresen, leder for ansvarlige investeringer i DNB Asset Management, til NRK.

Les også Oljefondet tapte 449 milliarder kroner

Carine Smith Ihenacho er direktør for eierskap og etterlevelse i Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som oljefondet. Hun sier til NRK at «rapporten beskriver svært kritikkverdige arbeidsforhold, og at det er viktig at Framtiden i våre hender (FIVH) og Amnesty setter søkelys på dette». Samtidig sier hun at de ikke er enige i kritikken av fondet. Ihenacho sier de har klare forventninger om at selskapene de investerer i, respekterer menneskerettighetene.

Hotellkjeden Accor skriver i en epost til NRK at de har et strengt forhold til at deres underleverandører skal overholde deres etiske prinsipper og mener forholdene som ble presentert i dokumentaren, bare gjelder én enkelt underleverandør som de bruker. Selskapet sier at denne leverandøren ikke jobber for dem lenger.