I gatene over hele USA tas det oppgjør med diskriminering, rasisme og undertrykkelse. Det er som om lokket er blitt løftet av en trykkoker. Det har også ført til et nytt søkelys på teknologibransjen. Går ut mot diskriminering i tek-bransjen

Publisert: Oppdatert: 12. september 2020 08:56 , Publisert: 12. september 2020 06:30

SAN FRANCISCO (E24): Det var erklæringen om solidaritet med Black Lives Matter-demonstrasjonene som ble avgjørende.

Bare dager før hadde to medarbeidere i Pinterest sagt opp på grunn av det de opplevde som rasisme, diskriminering og et giftig arbeidsmiljø. Da tek-selskapet publiserte uttalelsen, bestemte Aerica Shimizu Banks og Ifeoma Ozoma seg for å stå frem med sine opplevelser.

– Den diskrimineringen jeg møtte i Pinterest, er ikke som noe annet jeg har opplevd i hele min karriere, sier Banks til E24.

STO FREM: Aerica Shimizu Banks fikk mye oppmerksomhet etter at hun tvitret om sine opplevelser som medarbeider i Pinterest. Vis mer byoutline Privat

Hun har bakgrunn fra Obama-administrasjonen og Google, og ble hentet til Pinterests Washington-kontor i 2019 for å være med å utforme selskapets policy og strategi for samfunnsansvar. Men det ble ikke som hun hadde trodd.

– Da jeg prøvde å implementere det de sa de hadde rekruttert meg for, ble jeg stadig utspurt og kritisert, hevder Banks.

– Det var skjellsettende. Jeg ble utsatt for hersketeknikker, løyet til og fikk represalier, bare fordi jeg kjempet for det som var riktig.

UTLØSTE OPPRØR: Dødsfallet til George Floyd har ført til de største demonstrasjonene i USA siden 60-tallet. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Ba om bedre lønn

Banks hevder at hun fikk rasistiske kommentarer på jobb, og at hun fikk lavere lønn enn hvite, mannlige kolleger som utførte samme type arbeidsoppgaver. Det opplevde også hennes kollega Ifeoma Ozoma.

Hun jobbet i samme avdeling og ledet blant annet et initiativ for å blokkere innhold som handlet om vaksiner, noe som fikk mye presseomtale.

Noen måneder etter at hun ble rekruttert til Pinterest fra Facebook, i juli i 2018, fant Ozoma ut hvilket lønnsnivå hun lå på sammenlignet med andre.

Tidligere Pinterest-medarbeider Ifeoma Ozoma. Vis mer byoutline Roger Kisby / Getty Images North America

– Jeg husker at jeg sendte en e-post hvor jeg skrev: «Hva er dette? Jeg blir betalt som en juniorassistent», sier hun.

Ozoma trodde at selskapet ville adressere problemet med en gang hun tok det opp, men ingenting ble gjort. Etter fire måneder hyret hun en advokat, og da begynte det hun beskriver som vedvarende trakassering.

– Det var en forferdelig opplevelse, sier hun.

– Noen dager var så miserable at jeg fikk et snev av panikk bare av å være på kontoret.

Les også Davids kamp mot Goliat: Dansken som utfordrer tek-gigantene

– Jobber med å forbedre kulturen

Pinterest er en bildedelingstjeneste med over 400 millioner månedlige brukere, og Banks og Ozoma fikk mye oppmerksomhet da de sto frem.

E-poster som underbygger deres historier, er lekket til pressen, og Washington Post har snakket med flere anonyme kilder med lignende erfaringer.

– Vi vil aldri at noen skal føle det på samme måte som Ifeoma og Aerica gjorde mens de jobbet hos Pinterest, sier en talsperson for selskapet til E24, og fortsetter:

– Vi jobber med å forbedre kulturen vår for å sikre at Pinterest er et sted hvor alle våre medarbeidere føler seg inkludert og støttet.

Talspersonen viser til at administrerende direktør Ben Silbermann har satt i gang en ekstern gjennomgang som skal ta for seg diskriminering og trakassering i selskapet, samt hvordan de forfremmer og lønner medarbeidere.

– Det kan være innsiktsfullt for noen, men hvis ikke det får konsekvenser for dem som var involvert, hva vil endre seg da? sier Ozoma.

Kvinnenes fortellinger er ikke unike. Teknologibransjen i USA er kjent for å være dominert av hvite og asiatiske menn. Ca. 13 prosent amerikanere er svarte. Men i de fem største teknologiselskapene utgjør de bare 3 prosent av ansatte. Færre enn én prosent av entrepenører som har fått penger fra venturefond, er afro-amerikanske. 0,06 prosent er svarte kvinner.

– År inn og år ut har vi sett at disse tallene ikke blir noe bedre. Det er frustrerende, sier Sarah Kunst, som driver sitt eget venturefond, Cleo Capital.

Det er seks år siden Google ledet an med å offentliggjøre statistikk over mangfold internt i selskapet. Da var 2,4 prosent av deres ansatte i USA afroamerikanere. I år er tallet 3,7 prosent.

Facebook har gått fra 3,0 til 3,8 prosent svarte medarbeidere de siste fem årene, ifølge Los Angeles Times, mens Apples arbeidsstyrke består av 9 prosent afroamerikanere – inkludert butikkmedarbeidere.

FRUSTRERT: Selskaper som har problemer med å finne talentfulle, fargede medarbeidere, burde revurdere hele rekrutteringsprosessen sin, mener Sarah Kunst. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Har sett mange bli avvist

Systematiske problemer med at det ikke finnes nok fargede å rekruttere, er ofte trukket frem som årsak til at tallene har forblitt så lave.

– Men vi vet at det generelt sett ikke er sant, sier Kunst.

Les også «Covid-darwinisme» treffer hjertet av tek-industrien

Hun har stått på Forbes magazines prestisjefulle liste «30 under 30» og er utpekt som en av fremtidens innovatører av Vanity Fair. Med sitt fond, investerer hun i entreprenører med ulik bakgrunn.

– Jeg kjenner hundrevis av fantastiske svarte og latinamerikanere i tek – og tusenvis av kvinner. Vi er her, og vi er ikke så vanskelige å finne, sier hun.

Kunst får støtte fra Joshua Encarnation. Han har lang erfaring fra tek-bransjen, hvor han blant annet har jobbet med rekruttering for Google og vært med å bygge opp et utviklingsprogram for Uber. Nå jobber han med å hjelpe arbeidssøkende utviklere med å forberede seg til intervjuprosessene.

– Jeg har sett masse kompetente fargede arbeidssøkere bli avvist, sier han.

I MINDRETALL: Joshua Encarnationsier har dominikansk bakgrunn, og sier han ofte har vært den mørkeste i rommet i møter i tek-bransjen. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

– På sosiale medier virker det som mange i bransjen bryr seg om problematikken. Merker du noe til det?

– Helt ærlig: nei. Hvis det er et problem med produktet, blir det løst over natten. Denne typen problemer kan løses på samme måten hvis folk bare er villige til å prioritere dem. Det er masse snakk, men lite handling.

Jakter «topputøvere»

John Kenney har afroamerikansk bakgrunn, gründet sitt første selskap ut av Stanford og har jobbet med en rekke start-ups i Silicon Valley.

– Jeg måtte alltid slå meg sammen med en hvit mann da jeg skulle hente penger fra venturefond, sier Kenney, som nå er ingeniørleder i Netflix.

Ifølge Kenney, preges tek-bransjen av en kultur som kan sammenlignes med idretten, med fokus på å finne «topputøvere». Lederne ansetter gjerne medarbeidere de kan kjenne seg igjen i, og det er mye vitsing og oppførsel som kan minne om brorskapene på amerikanske universiteter, mener han.

– Det er en klubb som alltid har vært sånn, sier Kenney.

Les også Får ting til å føle

– Mange selskaper prøver å tilpasse seg, men virkelig inkludering handler om å virkelig akseptere folk for den de er og deres måte å jobbe på, ikke bare akseptere de som evner å tilpasse seg de normene som eksisterer i dag.

Ifølge John Kenney, sliter Netflix med mange av de samme utfordringene som de andre store tek-selskapene: Selskapet ønsker at medarbeiderne skal representere selskapets 182,8 millioner abonnenter, men flesteparten av de ansatte er hvite og asiater. Et fåtall har afroamerikansk bakgrunn.

– Vi jobber mye med å konfrontere ubevisste fordommer, så det blir lettere å ansette folk med ulik bakgrunn, sier han.

Ca. 3 prosent av investeringspartnerne i amerikanske venturefond er svarte. Det gjør det ekstra vanskelig for fargede entrepenører å skaffe finansiering, mener Miles Dotson. Derfor har han satt seg fore å hjelpe dem.

For fem år siden var Dotson med å starte selskapet Devland, hvor de jobber tett med entreprenører for å hjelpe dem å bygge levedyktige selskaper som kan tiltrekke seg finansiering.

– Kapital er basert på forbindelser. Hvis du ikke er en del av disse nettverkene, er det temmelig vanskelig å få tilgang på essensiell kapital, sier han.

– Og uten tilgang på kapital, blir du fort sittende fast i gjørmen. Da stagnerer selskapet.

GJENKJENNELSESFAKTOR: Miles Dotson tror mange fra den demografien han representerer, kjenner seg igjen i ham, og at det derfor er lettere å ta kontakt. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

– Uutnyttet kapasitet

Siden mange fargede kommer fra fattigere kår, kommer de skjevt utpå allerede fra hoppkanten; de færreste har råd til å gå på de beste universitetene, hvor mange bedrifter i teknologiindustrien henter nyansatte.

I Oakland, øst for Silicon Valley, jobber organisasjonen Techbridge Girls med å introdusere unge jenter med minoritetsbakgrunn for teknologi på et tidlig stadium.

– Vi vet at jentene ikke er problemet, men vi er nødt til å få noen barrierer ut av veien for dem så de kan være med å gjøre en forskjell, sier daglig leder Nikole Collins-Puri.

Hun mener dette er viktig, ikke bare for jentene selv.

– Det er så mye uutnyttet kapasitet i denne bransjen. Hvis ikke vi klarer å ta i bruk disse ressursene, hvordan skal vi da nå vårt høyeste potensial?

Les også Hun blir sjef i Google Norge

Mange tilbakemeldinger

I likhet med Pinterest, har teknologiselskaper og venturekapitalfond i Silicon Valley svart på de siste måneders protester med budskap om solidaritet. Flere av de store selskapene har donert beløp i millionklassen til organisasjoner som bekjemper rasisme.

– Men hva blir egentlig resultatet? Virker initiativene? Jeg tror ikke vi får svarene på dette på en stund, sier Pariss Athena Chandler, grunnlegger av Black Tech Pipeline, en plattform for svarte i teknologiindustrien.

STARTER TIDLIG: Unge, kjemiske ingeniører i aksjon i Oakland, øst for Silicon Valley. Vis mer byoutline Techbridge Girls

Aerica Shimizu Banks og Ifeoma Ozoma har fått mange henvendelser etter at de fortalte om sine opplevelser i Pinterest.

– Jeg er blitt kontaktet av så mange kvinner, spesielt svarte, som forteller at de har opplevd veldig lignende ting, men ikke klart å snakke om det, sier Banks.

Hun frykter likevel at det kan få konsekvenser at hun har stått frem.

– Som alle andre, ønsker jeg å bli definert av mine erfaringer, min ekspertise og det jeg har oppnådd i karrieren. Jeg vil ikke bli definert av denne opplevelsen, selv om den har vært definerende for meg, sier hun.

– Om ikke annet, har dette gjort meg enda mer bevisst på at vi trenger en grunnleggende, strukturell endring, både i teknologiindustrien og i næringslivet i USA.

Vis mer