Sigrid doblet overskuddet i fjor

Superstjernens inntekter havnet på over 30 millioner kroner i fjor. Nå rammer coronakrisen, men likevel venter selskapet et overskudd i 2020.

AVLYST: Konsertåret 2020 ble ikke helt som forventet for kulturbransjen, likevel venter Sigrid å tjene penger i år. Her fra en opptreden på Spellemannsprisen 2019. Vis mer Fredrik Hagen / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 1. september 2020 09:45 , Publisert: 1. september 2020 08:51

Sigrid Raabe har vært en av Norges heteste artister de siste årene. Med konserter både i og utenfor Norge øker artisten også de finansielle resultatene i høyt tempo.

I 2019 endte Sigrids årsresultat på 5,06 millioner kroner, mer enn en dobling fra 2,27 millioner kroner året før.

Det viser det ferske årsregnskapet fra selskapet Sala Music. Raabe, som fyller 24 år førstkommende lørdag, eier 100 prosent av selskapet.

Salgsinntektene i fjor endte samtidig på 30,4 millioner kroner, opp fra 16,2 millioner kroner året før. Driftsresultatet endte på 7,9 millioner kroner, noe som var en oppgang fra 3,6 millioner kroner i 2018.

Resultatet kom etter en hektisk høst der det ble arrangert rundt 40 konserter etter sommeren.

Tar ikke utbytte

Etter at Sigrid i 2018 hentet ut 2,9 millioner kroner i utbytte fra selskapet, var det bråstopp i fjor. Selskapet tar ikke ut en krone i utbytte, og overfører heller hele overskuddet på mer enn fem millioner kroner til egenkapitalen.

Den samlede egenkapitalen i selskapet var dermed på rundt 5,2 millioner kroner ved utgangen av året.

Selv om det ikke ble utbetalt utbytte fra resultatet gikk ikke Raabe uten inntekter i 2019. Til Raabe, som er daglig leder og styremedlem, det utbetalt rundt en million kroner i lønn gjennom fjoråret.

Venter overskudd i coronaåret

Verdens kulturarbeidere har blitt svært hardt rammet av pandemien verden står midt oppe i. Begrensninger på hvor mange som kan møtes, avstandsregler og andre restriksjoner har gjort det vanskelig for artister som lever av å samle mennesker på et lite areal.

Så er også tilfellet for Sigrid. Selskapet skriver i årsregnskapet at det «merker og forventer å merke» coronapandemien på regnskapet for inneværende år.

«Dette først og fremst ved kansellering og utsettelse av konserter og andre arrangementet. Det forventes at dette vil påvirke omsetningen og resultatet negativt i 2020, og omfanget av denne reduksjonen vil være avhengig av hvor raskt samfunnet åpner opp for gjennomføring av konserter», skriver selskapet.

Likevel har selskapet begrensede faste kostnader noe som gjør at det venter å gå med overskudd også dersom det ikke blir mulighet for å gjennomføre konserter i år.

E24 har vært i kontakt med Sigrids manager Geir Luedy i Made Management som i en SMS omtaler fjorårets resultat som «et godt resultat å gå inn i disse tider med».

– Ellers har vi planlagt investeringer, som vi i dag selvfølgelig er usikker på om vi kan sette i gang, skriver manageren, som opplyser at de ikke har ytterligere kommentarer til resultatet.

