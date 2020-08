Fikk ikke refundert flybilletter, da sendte han konkursvarsel

Turen til København ble kansellert, men pengene uteble. Da sendte Geir Grindland konkursvarsel til reiseselskapet – og fikk pengene tilbake.

Geir Grindland og familien skulle reise til København i påsken. Reisen ble imidlertid kansellert. Vis mer Privat og Sara Berge Holmberg/VG

Publisert: Oppdatert: 5. august 2020 10:51 , Publisert: 5. august 2020 09:54

– Jeg hadde prøvd veldig mange ganger å få tak i reisebyrået, men de svarte hverken på telefon eller e-post, sier Geir Grindland.

Det var Fædrelandsvennen som først skrev om saken.

I februar bestilte Grindland flybilletter tur/retur Kristiansand–København med Widerøe via det svenske reisebyrået Gotogate/Marco Polo Travel AS. Men turen som skulle gjennomføres i påsken, ble kansellert.

– Det var en prinsippsak

Billettene kostet 7000 kroner. Å få pengene tilbake igjen skulle vise seg å bli en langdryg affære. På Facebook er det også opprettet en gruppe for kunder som er misfornøyde med reisebyrået. I skrivende stund har gruppen rundt 1400 medlemmer.

– Først sendte jeg faktura til selskapet. Den ble ikke betalt, og jeg gikk til inkasso. Til slutt sendte jeg konkursvarsel, og da fikk jeg svar, forteller han.

Det svenske reisebyrået mente det var Widerøe som som hadde ansvaret, og som skulle tilbakebetale ham pengene.

– Jeg tok det opp med Widerøe, og de forklarte at det ikke er deres ansvar.

Deretter vendte han tilbake til reisebyrået og forklarte at det ikke var Widerøes ansvar å tilbakebetale ham pengene. Etter mye frem og tilbake gjorde selskapet en ny vurdering, forklarer han, og 23. juni fikk Grindland pengene på konto. Da hadde han jobbet siden begynnelsen av mars for å få pengene refundert.

– Jeg fikk høre at jeg var den særegne personen de gjorde unntak for. Det er mange som ikke har fått pengene tilbake etter kansellerte reiser, sier Grindland.

Det hører med til historien at Grindland er daglig leder i Inkassopartner i Kristiansand. Etter at saken først ble kjent gjennom Fædrelandsvennen, har flere kontaktet ham for å få hjelp til å få tilbake penger fra ulike reiseselskaper.

– Men var ikke konkursvarsel litt voldsomt for å få tilbake 7000 kroner?

– Det var en prinsippsak. Fra jeg sendte første faktura og til reisebyrået fikk konkursvarsel, hadde byrået lang tid til å svare meg. At reisebyråene ikke ønsker å gjøre opp, gjør det kronglete og vanskelig for kundene, svarer han.

Måtte vente på penger fra flyselskapet

Kommunikasjonssjef Claes Tellman i Etraveli, som står bak reiseselskapet Gotogate/Marco Polo Travel AS, forstår frustrasjonen til Grindland og sier at reiseselskapet jobber hardt for å hjelpe kundene.

Han forklarer at når kundene kjøper flybilletter gjennom reiseselskapet, går pengene direkte til flyselskapet. Når flyreisene kanselleres, kontakter reiseselskapet flyselskapet og ber om å få pengene tilbake – slik at de kan tilbakebetale kundene.

Det er imidlertid en prosess som kan ta lang tid.

– Det tar fra åtte uker og opptil mange måneder før flyselskapene utbetaler oss pengene. 2/3 av flyselskapene har fremdeles ikke tilbakebetalt oss pengene for kansellerte flyreiser, sier Tellman.

– Men da Grindland sendte konkursvarsel, fikk han pengene igjen. Hvorfor det?

– Da måtte han stilt sitt krav mot flyselskapet og ikke oss. Vi er kun en mellommann mellom kunden og flyselskapet. At han sendte konkursvarsel, har ingenting å si for at han fikk tilbake pengene. Vi måtte vente til vi fikk tilbake pengene fra flyselskapet hans, svarer han.

– Så dere mottok pengene da han sendte konkursvarsel?

– Vi sjekket i systemene våre og så at tilbakebetalingen fra flyselskapet hadde kommet, og da utbetalte vi ham pengene, svarer han.

Refusjon av kansellerte flybilletter skal være utført innen syv dager, ifølge en forordning av EU.

Men da coronapandemien brøt ut og mange flybilletter ble kansellert, sier Tellman det ble umulig for flyselskapene å behandle alle henvendelsene.

– Ingen i hele verden kan følge opp dette med sju dager når så mange kommer og spør etter pengene sine.

Mange venter på pengene sine fra reiseselskapet Gotogate. Vis mer Skjermdump

På Facebook er det opprettet en gruppe med kunder som klager på reisebyrået. I skrivende stund har gruppen omkring 1.400 medlemmer.

– Hvordan har dere tenkt å løse det?

– Vi legger ut informasjon med jevne mellom med informasjon om at kundene kan henvende seg til oss, og vi forsøker å hjelpe dem. Rundt tusen av disse kundene har vi fått kontakt med, svarer han.

– Der reisen er kjøpt, skal den refunderes

Kommunikasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli, er derimot av en annen oppfatning. Hun kjenner seg ikke igjen i at reiseselskapet måtte vente på pengene fra Widerøe før de kunne utbetale Grindland.

Catharina Solli, kommunikasjonssjef i Widerøe Vis mer Widerøe

– Her er det reisebyrået som ikke har gjort jobben sin. Der reisen er kjøpt, skal reisen refunderes. Men det er en del nettbaserte reisebyråer som ikke utbetaler pengene til kundene sine, og det syns vi selvsagt er veldig leit, sier hun.

Solli forklarer at når billettene er bestilt gjennom et reiseselskap som er medlem av IATA (International Air Transport Association), skal reiseselskapet refundere pengene.

Ifølge hjemmesiden er Gotogate medlem av IATA.

– Det var derfor ikke flyselskapet som skulle refundere pengene, men det er dessverre mange der ute som ikke følger regelverket, opplyser hun.

– Hvorfor videreformidler dere flybilletter gjennom disse reiseselskapene da?

– IATA stiller krav til sine medlemmer, men noen av dem er uredelige og overholder ikke regelverket. Da risikerer kundene å bli sittende igjen uten å få tilbake pengene sine. Vår sterkeste oppfordring er å bestille flybilletter direkte hos flyselskapet eller gjennom store, kjente reisebyrå, svarer hun.

Flyselskap kan ikke avvise

– Det er synd når forbrukerne blir stående mellom reisebyrå og flyselskap mens de peker på hverandre, sier Pia Cecilie Høst, leder for Forbrukerdialog i Forbrukerrådet.

Hun forteller at dersom man har bestilt flybilletter gjennom et reisebyrå, kan man klage til reisebyrådet eller direkte til flyselskapet. Et flyselskap kan som utgangspunkt ikke avvise et refusjonskrav med henvisning til at billettene er kjøpt gjennom formidler, opplyser hun.

Pia Cecilie Høst, leder for Forbrukerdialog i Forbrukerrådet. Vis mer John Trygve Tollefsen

– Enkelte reisebyrå tar forbehold om ansvar, blant annet plikten til å betale refusjon ved kansellering. Hvis slike forbehold skal være gyldige, må de klart og tydelig være opplyst om før avtalen ble inngått.

Forbrukere som sliter med å få refusjon fra flyselskap eller formidler, bør sikre seg dokumentasjon på at de har forsøkt å oppnå kontakt med begge, for eksempel med skjermbilder.

– Deretter kan de ta kontakt med banken sin hvis reisen ble betalt med kredittkort, et Visa- eller Mastercard-kort, sier hun.

Kjenner seg ikke igjen i påstandene

Gotogate/Marco Polo Travel AS er gjort kjent med påstandene til Widerøe. Reiseselskapet kjenner seg imidlertid ikke igjen i påstandene og svarer i en SMS:

– Det stemmer at i henhold til IATAs regler, skal reisebyrået betale tilbake pengene til kunden, men før det må jo reisebyrået få tilbake kundenes penger av flyselskapet. Ellers fins det jo ikke penger å betale tilbake igjen, skriver Tellman.

