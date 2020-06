Dansker trues med sparken om de reiser til Sverige

En ferietur til Sverige kan ende med oppsigelse, advarer Region Syddanmark.

Danskene får gradvis lov til å reise til andre land, men de ansatte i Syddanske Region må belage seg på å bli hjemme enn så lenge. Illustrasjonsfoto av turister ved Øresundsbroen mellom Danmark og Sverige. Vis mer Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Publisert: 22. juni 2020 17:37

25.000 ansatte i den statlige forvaltningsenheten Region Syddanmark oppfordres «på det kraftigste» å la være å reise til land som frarådes av Utenriksdepartementet i Danmark.

En slik reise vil «etter omstendighetene betraktes som vesentlig mislighold» av ansettelsen, og kan i ytterste konsekvens medføre «ansettelsesrettslige konsekvenser», kommer det frem i et brev til de ansatte.

Det melder avisen JydskeVestKysten, som gjengis av nyhetsbyrået Ritzau.

Advarselen kommer til tross for at den danske regjeringen nylig åpnet for trafikk mellom Danmark og Sverige, i regioner hvor smittenivået er lavt.

Sykepleier-formann skuffet

Formann John Christiansen i Danske Sygeplejeråd, som er en del av Region Syddanmark, sier til avisen at han er skuffet over ordlyden i brevet.

– Jeg ble overrasket over meldingen. Det er klart at situasjonen krever at vi alle opptrer fornuftig. Men jeg synes at retorikken er overdrevet, når de skriver at det kan få «ansettelsesrettslige konsekvenser», sier Christiansen til JV.dk.

– Det er jo ikke noe forbud mot å reise ut. Det blir gitt noen anbefalinger, legger han til.

HR-direktør Lene Borregaard i Region Syddanmark avviser overfor svenske Expressen at brevet er noen trussel.

– Nei, det er det ikke. Brevet er et forsøk på god kommunikasjon, slik at medarbeiderne unngår ubehagelige overraskelser når de kommer hjem fra disse landene, sier hun.

– Vi synes det er redelig å informere, så de ikke havner i problemer.

Fraråder reiser

Torsdag la danske regjeringen frem et nytt sett med kriterier som fastslår hvilke land danske innbyggere kan reise til.

Så lenge smittenivået er lavt, kan danskene fritt reise til alle land i Schengen og EU.

De nordiske landene som eventuelt ikke oppfyller kriteriene, vurderes region for region. Trafikken er dermed åpen mellom Danmark og Skåne, Västerbotten og Sörmland, skriver NRK.

For øyeblikket fraråder likevel Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige reiser til alle land utenom Island, Tyskland og Norge som følge av covid-19.

