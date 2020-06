I februar feiret Freska at de endelig var lønnsomme - så kom corona

Rengjøringsbyrået måtte permittere ansatte da pandemien traff Norge. Nå er nesten alle tilbake på jobb.

Daglig leder Erik Dalland forteller at målet opprinnelig var videre vekst i år, men at det nå er justert ned, på grunn av coronaen. Vis mer Freska

Publisert: Publisert: 3. juni 2020 17:28

Omsetningen til den norske delen av Freska fortsatte å øke i 2019, og endte på 56,7 millioner. Resultat før skatt endte på minus 8,3 millioner kroner.

I 2018 var omsetning på 43,2 millioner kroner, og da fortalte selskapet at de ventet å nå lønnsomhet i slutten av 2019. Da de endelig kunne feire milepælen i februar i år, hadde coronaviruset allerede begynt å herje i Kina.

Måneden etter innførte regjeringen de strengeste tiltakene siden andre verdenskrig, og Freska merket at etterspørselen etter rengjøring sviktet.

– Vi ble kraftig påvirket over natten den 12. mars. Så vi måtte, som mange andre, permittere deler av arbeidsstokken, sier daglig leder Erik Dalland til E24.

Ingen kontantstøtte

Rundt 140 renholdere og 10 kontoransatte ble permittert. Og siden selskapet gikk med tap i fjor, kunne de ikke søke om kontantstøtte til faste kostnader.

– Vi prøvde å reagere så raskt vi kunne, kommuniserte med renholdere og kunder, og justerte tjenestene. Vi kunne også raskt tilby desinfeksjon av overflater. Jeg er veldig stolt av hvor raskt vi klarte å minimere skaden, sier Dalland.

Freska satset hovedsakelig innen privatmarkedet før coronakrisen, men har nå også fått på plass noen avtaler i bedriftsmarkedet. Blant annet jobber 40 av deres renholdere nå midlertidig på Oslo universitetssykehus (OUS).

Kunne levere på kort varsel

Avtalen kom i stand etter at Dalland tok kontakt med Rigmor Lukkassen, som er ansvarlig for Renholdsavdelingen ved Oslo universitetssykehus HF.

– Vi er svært fornøyde. De stilte på veldig kort varsel. Vi hadde ikke tid til å gi ny opplæring til folk som ikke var renholdere, og disse trengte bare kurs i sykehusrenhold, sier Lukkassen.

– Ser lyst på fremtiden

Freska-sjefen forteller at både mars og april var dramatiske måneder for selskapet, men at de opplevde betydelig med bedring i mai.

– Målet for 2020 var egentlig fortsatt å vokse, men vi er også påvirket av corona, så vi jobber mot at vi skal gå i null på bunnlinjen, og at topplinjen ligger på omtrent samme sted, sier Dalland.

De har også fortsatt målet om å komme over 100 millioner kroner i omsetning i løpet av 2022.

– Vi ser fortsatt lyst på fremtiden, sier Dalland.

Bergenserne Dennis Stokseth og Dalland startet opp selskapet i 2015 og tok navnet «Wipe».

De så muligheter i et marked preget av svart arbeid og skatteunndragelse.

I søken etter et velutviklet IT-system som muliggjorde automatisk bestilling på nett, slo de seg sammen med et finsk oppstartsselskap i 2016, og ble hetende Freska.

Skattefradrag

Selskapet i Norge har nå rundt 240 renholdere ansatt, og 15 i administrasjonen. Sjefen håper nå også at den økte arbeidsledigheten vil få fortgang i politikernes arbeid for å få på plass skattefradrag for tjenester i hjemmet.

– Renhold i private hjem er fortsatt et marked som er dominert av svart arbeid. Med tøffere tider for norsk økonomi vil et fradrag kunne bidra til å løfte mange inn i arbeidsmarkedet som ellers ville vært ledige eller jobbet i det svarte markedet, sier Dalland.