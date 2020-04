Stor oversikt: Dette er Gresvig-butikkene som kan forsvinne

Innlandet og bergensområdet må forberede seg på at sportsbutikker skrelles vekk når Gjelsten og Sunde danner sitt nye gigantkonsern. Se kart for ditt fylke her.

BEHOLDER 48: Det nye Intersport, som skal ledes av tidligere Gresvig-sjef Lars Kristian Lindberg, vil ifølge selskapets plan bestå av 48 tidligere Gresvig-butikker. Vis mer Siv Dolmen

Publisert: Oppdatert: 29. april 2020 12:00 , Publisert: 29. april 2020 11:39

Da Gresvig gikk konkurs i februar, eide selskapet 93 sportsbutikker under kjedene G-Sport, G-Max og Intersport.

Minst 48 av disse kommer til å bli driftet videre i gigantkonsernet til Sport1-eier Bjørn Rune Gjelsten og tidligere Gresvig-eier Olav Nils Sunde – dersom Konkurransetilsynet tillater det.

På den andre siden har Gjelsten og Sunde gitt beskjed om at det er 36 butikker de ikke ønsker å overta. Håvard Wiker, bostyrer for konkursboet i Gresvig, er i gang med å legge ned disse.

Da gjenstår ni butikker. Disse er foreløpig ikke en del av fremtidsplanene i det nye milliardkonsernet Sport Holding, men kan bli det på et senere tidspunkt.

Blir de ikke det, betyr det at totalt 45 tidligere Gresvig-butikker kan bli lagt ned som følge av konkursen.

Legger ned syv i Oslo

Ingen av partene har ønsket å legge frem lister over butikkene som er og ikke er med i Sport Holdings fremtidsplaner, men E24 kan nå presentere en fullstendig oversikt, region for region.

Det største antallet Gresvig-butikker før konkursen hadde ikke overraskende Oslo.

Gjelsten og Sunde planlegger å overta 9 av 16.

Denne oversikten sier ikke noe om de 99 franchisebutikkene som var en del av Gresvig-systemet. Disse er ikke en del av planen som er lagt frem for Konkurransetilsynet og står dermed fritt til å velge hvor de vil gå.

Med nedleggelser på Stovner, Linderud, Furuset og Veitvet, er butikkene i Oslo øst i liten grad tenkt med videre.

Styreleder Petter Schouw-Hansen i Sport Holdings datterselskap Ino Holding vil ikke kommentere saken overfor E24. Han viser til at det er en pågående prosess som nå er til behandling hos Konkurransetilsynet.

Det må også presiseres at rød farge ikke nødvendigvis betyr nedleggelse.

Det er ennå ni butikker rundt om i Norge som Gjelsten og Sunde ikke har tatt stilling til, men hverken bostyrer Håvard Wiker eller Schouw-Hansen i Ino Holding vil fortelle hvilke dette er.

E24 kan slå fast at de røde butikkene i Oslo kommer til å bli nedlagt, men i resten av kartene vet vi kun hvilke butikker som er med i planen som Konkurransetilsynet nå behandler, ikke hvilke som er besluttet avviklet.

Kun Hamar blir med

Sport Holding planlegger altså å ta med seg et flertall av Gresvig-butikkene i Oslo.

Det samme gjelder ikke for 2019-fylket Akershus. Hverken Asker eller Lørenskog opplever at noen av deres to butikker er med i planen som Gjelsten og Sunde har presentert for Konkurransetilsynet.

De største nedskjæringene skjer i Innlandet og i bergensområdet.

Da Gresvig gikk konkurs, var det syv butikker i Innlandet fylkeskommune.

Gjelsten og Sunde har tenkt til å overta kun én – på Hamar.

Samtidig har Sport Holding planlagt en fremtid med to av ni Gresvig-butikker i Vestland fylkeskommune.

Hele syv av disse lå i Bergen kommune, men nå blir de aller fleste skrellet vekk.

Tilbake står to butikker på hvert sitt kjøpesenter.

I Buskerud og Østfold beholdes et flertall av butikkene.

Men man kan merke seg fremtidsplanene i sørvest-Østfold, der begge butikkene i Fredrikstad er med videre, mens ingen av de to i Sarpsborg er det.

Sport 1 har fra før en Löplabbet i Fredrikstad og har også signert leiekontrakt for en ny butikk på Værste kjøpesenter i plankebyen.

Hos rivalene på den andre siden av Glomma ligger XXL, men ingen Sport 1-butikk.

I Møre og Romsdal var det kun to Gresvig-eide butikker før konkursen. Både G-Sport og G-Max i Ålesund er med videre.

Heller ikke i det som var Telemark fylke, blir det noen endringer, da G-Max i Skien er blant de 48 utvalgte.

I Sogn og Fjordane eide Gresvig ingen butikker.

Det samme gjelder for det forhenværende fylket Finnmark. Slik blir det nå i nord:

Og til slutt, i sør/sørvest: Gjelsten og Sunde planlegger å beholde de aller fleste butikkene i Rogaland.