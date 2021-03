Sandnes-entreprenør skylder 14,5 millioner

Gjelden i GS Anlegg AS, tidligere Georg Stangeland AS, er på 14,5 millioner kroner, mens verdiene i selskapet er anslått til 6,1 millioner kroner.

Leon Stangeland er eier og daglig leder i GS Anlegg AS som nå er konkurs. Vis mer byoutline Torstein Lillevik

Før helgen ble det kjent at det tradisjonsrike entreprenørselskapet i Sandnes vil begjære seg selv konkurs.

Nå har altså Jæren tingrett tatt begjæringen til følge, og selskapet er formelt slått konkurs. Dermed er det 34 ansatte som nå står uten arbeid.

I kjennelsen fra Jæren tingrett står det at virksomheten er igangværende, men det er ikke korrekt. Styreleder og eier Gry Stangeland Lunde, som også er kontorleder i bedriften, bekrefter overfor Aftenbladet at det ikke er noen aktivitet der nå.

Det framgår av Brønnøysundregistrene at GS Anlegg AS tirsdag skiftet navn til Kvålveien Gl AS, og konkursen behandles under dette selskapsnavnet.

Jæren tingrett finner at betalingsproblemene til GS Anlegg ikke er forbigående, og at selskapet ikke vil klare å dekke sine forpliktelser etterhvert som de forfaller.

Advokat Magnus Jonsbråten i Haver Advokatfirma er oppnevnt som bostyrer. Fristen for å melde krav til boet er satt til 27. april, og skiftesamlingen blir 11. mai.

