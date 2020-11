Hotel Bristol skulle markere 100 år i høst – har i stedet startet nedbemanning

32 hoteller har varslet Nav om masseoppsigelser etter at permitteringsordningen ble utvidet i sommer.

JUBILEUM: Hotel Bristol ble åpnet for første gang i 1920. Olav Thon kjøpte hotellet i 1974. Vis mer byoutline Odin Jæger

Publisert: Publisert: 21. november 2020 14:08

Olav Thon-eide Hotel Bristol i Oslo sentrum har satt i gang med oppsigelser, bekrefter hotelldirektør Lars Petter Mathisen.

– Vi har sett på kostnadene i forhold til inntektene våre og har kommet frem til at vi er nødt til å gjøre det, sier han til E24.

– Særlig mye mer enn det kan jeg ikke si om prosessen, annet enn at vi er i en god dialog med tillitsvalgte for å finne de beste løsningene for bedriften og våre ansatte.

Oversikten som E24 har fått tilgang til viser at Hotel Bristol er blant de seneste hotellene som har varslet Nav om masseoppsigelser. Etaten skal få beskjed dersom en virksomhet planlegger å si opp minst 10 arbeidstagere innenfor et tidsrom på 30 dager.

Hotel Bristols Nav-varsel viser at inntil 30 personer blir helt eller delvis berørt. Lars Petter Mathisen forteller at dette er pågående arbeid og kan derfor ikke bekrefte tallet.

– Det handler om å tilpasse seg markedet, og vi gjør bare de grepene vi anser som strengt nødvendige, sier han.

NEDBEMANNER: Hotel Bristol-direktør Lars Petter Mathisen ser seg nødt til å kutte kostnader. Vis mer byoutline Hotel Bristol

Mest i Oslo, null i Nordland

I alt 53 hoteller har varslet Nav om masseoppsigelser siden første bølge med coronasmitte og tilhørende tiltak.

Trysil-hotellet Radisson Blu Resort har oppgitt det høyeste antallet berørte (89), men hotelldirektør Maria Ågren sier dette er feil. De har varslet permitteringer, men ikke oppsigelser, forteller hun.

Ekskludert disse 89 har hotellene varslet Nav om inntil 1.100 oppsigelser totalt. Det betyr imidlertid ikke at dette er antallet ansatte som har mistet jobben eller kommer til å gjøre det, men representerer et estimat – for noen et «worst case scenario».

Ikke overraskende er Oslo i sterkest grad berørt. I Nordland har derimot ingen hoteller varslet om masseoppsigelser, viser E24s oversikt.

Olav Thon (97) eier Hotel Bristol (100)

Ærverdige Hotel Bristol ble åpnet i 1920 og har vært en institusjon i hovedstaden de siste 100 årene. Siden 1974 har det vært eid av eiendomsmilliardær Olav Thon (97).

Nå er Hotel Bristol ett av tre Thon-hoteller som de siste ukene har gitt beskjed om at en prosess med masseoppsigelser er igangsatt.

De to andre er Thon Hotel Opera og Thon Hotel Arena, som har varslet Nav om at totalt 69 ansatte kan komme til å miste jobben.

Thon Hotels-sjef Morten Thorvaldsen har ikke besvart E24s henvendelser per telefon eller e-post. Til VG sa han i september at kjeden håper å beholde flest mulig ansatte til krisen er over, forhåpentligvis en eller annen gang neste år.

– Men når hoteller nesten står tomme, da må vi permittere og i siste instans ty til oppsigelser, sa han.

BLØR: Thon Hotels har ifølge administrerende direktør Morten Thorvaldsen fått rundt 50 millioner kroner i samlet støtte, i en tid da omsetningssvikten for kjedens hoteller har vært på 1,6 milliarder. Vis mer byoutline Harald Henden, VG

– Alle vet at det kommer oppsigelser

Hovedtillitsvalgt Ann Kristin Sletvold forteller at kjeden nå jobber med å kartlegge situasjonen på alle hoteller.

Hovedtillitsvalgt Ann Kristin Sletvold i Thon Hotels. Vis mer

– Alle vet at det kommer oppsigelser. Denne situasjonen har utløst en omstilling av bransjen vår. Jeg tror ikke den er oppe og går igjen som den var i løpet av det neste året. Vi prøver naturligvis å berge mest mulig, men må samtidig se hva som er realiteten.

– Hva er det viktigste for deg som tillitsvalgt i denne prosessen?

– En ryddig prosess. Og så ser vi ser helst at man får være ansatt ut permitteringsperioden, altså at oppsigelsene gjelder først fra mars/april. Det opplever vi at hotellene stort sett gjør, sier hun.

Høye smørbrød til folket

I september skulle Lars Petter Mathisen og de andre ansatte på Hotel Bristol etter planen hatt storstilt markering av 100-årsjubileet. Slik ble det ikke.

– Det får bli til en senere anledning. Vi leker med tanken på at vi må gjøre det litt annerledes til neste år.

Hotel Bristol tilbyr «afternoon tea» og høye smørbrød til lunsj-sultne Oslo-borgere. Vis mer byoutline Anne Valeur

Høstens smitteoppblomstring har medført nok en smell for reiselivet. På en vanlig dag er det nå gjester på bare litt mer enn hvert tiende hotellrom i Oslo.

Belegget på Hotel Bristol ligger imidlertid noe over snittet, forteller Mathisen.

Han har en teori om at det kan ha å gjøre med at de, i motsetning til mange andre hoteller, aldri stengte ned i vår da aktiviteten var på sitt laveste.

I tillegg er det nesten fullt hver dag i restaurantene Vinterhaven og Bibliotekbaren, om enn med noe lavere kapasitet enn vanlig, sier hotelldirektøren.

– Så lenge vi får inn Oslo-borgere til «afternoon tea» eller høye smørbrød, så ser vi en glede i det.

18 Scandic-hoteller

Siden starten på coronapandemien, har 53 hoteller gitt Nav beskjed om forestående masseoppsigelser, inkludert 14 i Stordalen-eide Nordic Choice.

Dette skjedde imidlertid før regjeringen i august (uke 33) forlenget permitteringsordningen, fra 26 til 52 uker. Dermed ble nedbemanningsplanene lagt på is.

For andre hoteller var imidlertid ikke dette nok. Etter at permitteringsordningen ble forlenget, har 32 hoteller varslet oppsigelse av inntil 674 ansatte.

Dette gjelder 18 Scandic-hoteller, kjeden som har besluttet å nedbemanne 700 årsverk.

Pressekontakt Lars Vestad skriver i en e-post at de ikke ønsker å kommentere detaljer i denne prosessen, da den ikke er ferdigstilt.

