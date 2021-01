Fillerister utvidet kompensasjonsordning: – Dette holder ikke

Arbeidsgiverorganisasjonene og opposisjonspartiene er ikke fornøyde med regjeringens forlengelse av kompensasjonsordningen fram til april. – Dette holder ikke, sier Sylvi Listhaug (Frp) som vil kreve ytterligere forlengelse.

MISFORNØYD: Frp-nestleder Sylvi Listhaug mener utvidelsen av milliardordningen ikke holder mål. Vis mer byoutline Vidar Ruud

Regjeringen forlenger i dag kompensasjonsordningen til næringslivet fram til april.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug mener regjeringens forslag om å forlenge corona-kompensasjonsordningen for næringslivet med to måneder til april, er altfor lite.

– Dette forslaget bekrefter igjen at regjeringen er på bakbeina, med kortsiktige løsninger. Først innfører de tiltak som rammer bedriftene knallhardt. Så kommer de nok en gang med kortsiktige forslag som ikke er gode nok. Dette holder ikke.

Hun sier de vil kreve forlengelse.

– Vi skal nå behandle saken, men for å sikre forutsigbarhet både for bedriftene og de ansatte, så er en forlengelse til 1. juli et minimum. I tillegg er det nødvendig å forbedre ordningen gjennom å øke kompensasjonsordningen.

Hun legger til: – Da vil vi kunne vurdere videre behov i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett til våren.

Listhaug sier det er lite lurt av regjeringen å føre en kortsiktig politikk.

– Det er innmari dumt å legge opp til en strategi hvor Stortinget igjen og igjen må vise vei og ta ansvar for at flest mulig bedrifter skal komme seg gjennom kneika. Dette er helt avgjørende for å redde tusenvis av arbeidsplasser som nordmenn over hele landet kan komme tilbake til når dette er over.

– Dere er innstilt på å samle flertall bak en forlengelse minst frem til sommeren?

– Ja. Vi kommer til å samarbeide med de partiene som er enig med oss i dette. Vi er lei av regjeringens kortsiktige politikk.

Sp vil forlenge til høsten

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er enig med Sylvi Listhaug i at ordningen må utvides.

– Vi har foreslått det før og kommer selvfølgelig til å stemme for det som har vært vårt eget forslag. Ordningen bør utvides til høsten for å skape forutsigbarhet for bedriftene, sier Trygve Slagsvold Vedum til VG.

– Men vi er samtidig veldig opptatt av å utvide permitteringsregelverket med seks måneder, slik at folk kan være permittert i 18 måneder. Nå har det snart gått 12 måneder siden første corona-nedstenging og folk blir sagt opp, sier han.

Ingen normaltilstand i april

– Det er helt nødvendig og veldig bra at regjeringen nå forlenger kompensasjonsordningen, men de burde benyttet anledningen til å forlenge den lenger enn som så, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, til E24.

Han tror ikke bedriftene vil være tilbake til normaltilstand allerede i april.

– Bedriftene trenger forutsigbarhet og det vil være behov for kompensasjon så lenge bedriftene er forhindret fra normal drift. Det vil de være i april, sier Almlid.

I tillegg ønsker NHO seg flere bedrifter inn i ordningen, blant annet vekst- og gründerselskaper, samtidig som arbeidsgiverorganisasjonen vil at bedrifter skal kompenseres for flere kostnader og at bedriftene skal få mindre kostnader ved permittering.

Må kompensere for smitteverntiltak

– Det skulle bare mangle, sier Terje Aasland, andre nestleder i Næringskomiteen på Stortinget og Arbeiderpartimedlem.

– Den er likevel for dårlig, og det er synd at regjeringen ikke skjønner alvoret i næringslivet, sier han.

Aasland mener ordningen ikke treffer godt nok. Blant annet mener han, slik som NHO-lederen, at bedrifter må kompenseres for smitteverntiltak.

– Smitteverntiltak og økonomiske tiltak må gå hånd i hånd. Hvis regjeringen innfører skjenkestopp og anbefaler stenging av treningssentre må man også kompensere bedriftene for de inngripende tiltakene, sier Aasland.

Selv foreslår Arbeiderpartipolitikeren en ordning med tilskudd basert på omsetningssvikt pluss en ventilordning for alle bedriftene som faller utenfor.

Ikke forberedt på slutten av pandemien

– Det er positivt at de går ut og forlenger, men vi mener de burde ha gått lenger, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, til E24.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke Vis mer byoutline Virke

Virke mener kompensasjonsordningen burde vært forlenget frem til sommeren, til det som nå ser ut som slutten på pandemien.

– Skulle regjeringen fulgt smittevernsmyndighetens scenario for varigheten på tiltakene hadde kompensasjonsordningen minst gått fram til sommeren. Det er da vi ser en vaksinesituasjon som gjør at vi er ute av pandemien, sier Kristensen.

I tillegg ønsker Virke en tydeligere avklaring rundt permitteringsperioden slik at bedriftene kan få en forutsigbar slutt på pandemien og forberede seg på å komme i gang igjen.

– Lønnskostnadene for permitterte må også komme inn i kompensasjonsordningen, sammen med varelager som ikke kan bli brukt. Når regjeringen holder pressekonferanse på en søndag som stenger ned en bedrift på mandag er det ikke forutsigbart.

Virke synes til slutt lønnstilskuddsordningen burde videreføres og bli mer fleksibel enn tidligere, slik at bedrifter kan ta tilbake ansatte mot slutten av pandemien og gjøre seg klar til en virusfri oppstart.

