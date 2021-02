Importører frykter billige tyske elbiler – ber regjeringen ta grep

Bilimportørenes Landsforening frykter «dobbeltsubsidiering» av tyskimporterte elbiler på norske veier. Deres forslag om økt importavgift omtales som «uhørt» av Naf.

KONKURRANSEVRIDENDE: Direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening har fått sitt møte med regjeringen og håper det kommer tiltak for å hindre «dobbeltsubsidiering». Vis mer byoutline Bilimportørenes Landsforening

Tyskland skrudde opp støtten til elbiler betydelig i fjor.

Merverdiavgiften ble senket samtidig som den direkte støtten ved kjøp av nullutslippsbiler ble doblet. For biler som koster opptil 40.000 euro, får tyskere nå statlig støtte verdt 9.000 euro.

Bilimportørenes Landsforening frykter dette vil gå ut over norske bilimportører- og forhandlere. Det er nemlig ikke mer enn et halvt års «bindingstid» på bilen man kjøper i Tyskland. Deretter kan den videreselges, også ut av landet.

– Et tysk firma kan da eksportere bilen, få tilbake tysk moms og ta den med inn i Norge der det ikke er mva. på elbiler. Det blir en form for dobbeltsubsidiering, med både tysk og norsk støtte, sier Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening.

Dermed kan det bli en prisdifferanse på 50.000-70.000 kroner mellom den splitter nye bilen solgt av en norsk forhandler og den seks måneder gamle bilen fra Tyskland, som ikke nødvendigvis har kjørt så mye lenger.

– Det er såpass gunstig og konkurransevridende at vi frykter det kan komme store volumer fra utlandet som vil utkonkurrere nye biler, sier Andresen.

Ber regjeringen finne frem verktøykassen

Også i Frankrike er det blitt gunstigere å kjøpe elbil, med kjøpsstøtte på 7.000 euro pluss ytterligere 5.000 euro hvis man vraker en eldre fossilbil.

I tillegg er problemstillingen aktuell for svenske nullutslippsbiler, som i stort omfang har blitt eksportert til Norge.

Bilimportørenes Landsforening beregner at så mye som to tredeler av nybilsalget i Norge kan bli utsatt for konkurranse fra bruktimport.

Nå ber de regjeringen om hjelp. Gjennom vinteren har Erik Andresen etterspurt et møte med Finansdepartementet for å legge frem deres bekymringer i håp om at politikerne vil ta grep og innføre endringer i det norske importregelverket.

– Vi håper at regjeringen har et verktøy i verktøykassen som de kan bruke, slik at det blir like konkurransevilkår.

– Hva er deres forslag til tiltak?

– Vi må unngå at noen kan få dobbeltsubsidiering. Økt bindingstid i kjøpslandene er en mulighet. En annen mulighet er at subsidien som mottas i utlandet, utlignes gjennom en tilsvarende importavgift til Norge.

Ikke tatt stilling

Bilimportørenes Landsforening fikk sitt møte med Finansdepartementet i januar.

Hva som blir utfallet av det, har ikke Erik Andresen fått noe bilde av ennå.

Statssekretær Magnus Thue (H) bekrefter å ha vært i dialog med Bilimportørenes Landsforening og Norges Bilbransjeforbund om denne problemstillingen, og at de er kjent med deres synspunkter.

– Foreløpig er det ikke tatt stilling til saken, skriver Thue i en e-post.

Bruktimport som ventil

NAF reagerer på Andresens forslag om importavgift på elbiler. Nye avgifter som gjør bilkjøp dyrere for forbrukerne, er ikke noe forbundet ønsker seg.

– For mange vil bruktimport av elbil være et alternativ til å skaffe seg en bensin- og dieselbil med høye kjøps- og bruksavgifter. Det skal vi ikke ødelegge fordi bruktmarkedet for elbil i Norge er for dårlig. Gode, brukte elbiler med ålreit rekkevidde finnes nesten ikke, skriver kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i en e-post etter at saken ble publisert.

Han mener at bruktimporten har fungert som en ventil for forbrukeren når importørene ikke har greid å skaffe nok nye biler, og at det derfor vil være uklokt å avgiftsbelegge den importen.

– Bruktimporten utgjør i alle tilfeller en svært liten del av elbilmarkedet. I 2020 var bruktimporten redusert til halvparten av rekordåret 2018. I desember 2020 tilsvarte bruktimporten tre prosent av det elektriske nybilsalget.

