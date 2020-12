Ap om Reitans bekymringer: – Vi ønsker å stramme til

Stortingspolitikerne har fått med seg Rema-eier Ole Robert Reitans trusler om Coop-samarbeid dersom det ikke blir tatt konkurransegrep.

VARSLET OM INNKJØPSSAMARBEID: Rema-eier Ole Robert Reitan (t.h) gikk denne uken ut og sa at Rema gjerne ser på et innkjøpssamarbeid med Coop om ikke politikerne «forstår hvor kritisk forskjellsbehandlingen er» i dagligvarebransjen. Stortingsrepresentant Terje Aasland sier Ap vil gå lenger enn regjeringen når det gjelder dominerende aktører.

– Ap vil være veldig tydelige i denne stortingsmeldingen, og vil be regjeringen innføre tiltak som fører til at dominerende aktører ikke får misbrukt sin posisjon, slik Ole Robert (Reitan journ.anm.) tar opp, sier stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap), som er medlem av næringskomiteen.

– Vi ønsker å stramme det til i Stortinget, sier han.

Reitan annonserte denne uken at det kunne bli aktuelt å se på et innkjøpssamarbeid med Coop om ikke Stortinget gjør tiltak han mener vil bedre konkurransen i markedet. Om et slikt samarbeid hadde blitt godkjent, ville man fått et innkjøpsduopol i Norge.

Rema-eieren sier han frykter at myndighetene, gjennom å prøve å løse for mange saker på én gang, ikke får banket gjennom tiltak han mener fører til bedre konkurranse.

Aasland i Ap sier de vil gå lenger enn regjeringen gjorde i stortingsmeldingen, hvor det blant annet ble foreslått at dominerende leverandører må grunngi store forskjeller på innkjøpspris av varer som selges til dagligvarekjedene.

– Men er det grunn for Reitan til å bekymre seg for at man ser på for mange ulike tiltak i meldingen?

– Det har blitt lansert flere tiltak, og noen er litt brutale i uttalelsene sine, men jeg tror vi skal klare å enes om noe som tjener forbrukeren, det er det viktigste, sier Aasland.

Meldingen sannsynligvis utsatt

Frp er et av partiene som har luftet et av de mer kontroversielle forslagene, nemlig å sette grenser for hvor stor en dagligvareaktør kan bli i deler av verdikjeden. Dette er spesielt rettet mot dagligvarekjedene som har store eierinteresser både på leverandør-, grossist- og kjedenivå.

Stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (Frp) har også fått med seg Reitans uttalelse.

– Jeg synes det er helt greit at de går ut med dette. Så er det er slik i en prosess som denne at ikke alle kan få det som de vil, sier Johansen om Reitans bekymringer om at man vil prøve å løse for mange utfordringer på én gang.

– Det er vel heller ikke sannsynlig at et slikt innkjøpssamarbeid hadde blitt godkjent, men det er det jo ikke opp til meg å bestemme, sier Johansen, som ikke vil røpe hva Frp vil gå inn for i innstillingen.

Frp-representanten sier det ser ut til at behandlingen av stortingsmeldingen ikke blir ferdig før jul, som opprinnelig var planen.

– Den blir utsatt, og det tror jeg vi trenger. Mange har oppdaget at dette er ganske komplisert. Vi må være rimelig sikre på at de tingene det skaffes flertall for, ikke har konsekvenser vi ikke har kontroll på, og at det fører til skadelige konsekvenser.

– Så vi trenger litt mer kjøtt på beinet, sier Johansen.

Han sier tematikk de vil sette seg bedre inn i, handler om alt ifra vertikal integrasjon i bransjen, innkjøpspriser og prisdiskriminering.

TVILER: Stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen tviler på om et innkjøpssamarbeid mellom Coop og Rema ville blitt godkjent av Konkurransetilsynet, men sier de nå utsetter innstillingen av stortingsmeldingen for å få mer informasjon, blant annet om innkjøpspriser. Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB

Konkurransetilsynet: – Nå skjer det ting

Konkurransetilsynet har aldri vurdert et innkjøpssamarbeid mellom Coop og Rema, hverken i 2013 da det først ble luftet eller i dag.

Likevel er Konkurransedirektør Lars Sørgard tydelig på at innkjøpspriser sjeldent har stått høyere på dagsorden.

– Nå er det flere ting som skjer på området innkjøpspriser, både kartlegging av priser, etterforskningssaken som pågår og forklaringsplikten for store forskjeller i innkjøpspriser som har blitt foreslått i stortingsmeldingen. Opplegget for det siste er vi i nær dialog med departementet om. Så mitt poeng er at det skjer ting knyttet til temaet innkjøpspriser.

– Så det er ikke noen grunn til at Reitan skal bekymre seg?

– Han må svare for hva han bekymrer seg for. Mitt poeng er at nå skjer det ting som har betydning for temaet innkjøpspriser, sier Sørgård.

INNKJØPSPRIS PÅ AGENDAEN: Konkurransedirektør Lars Sørgard sier tilsynet ikke har vurdert et innkjøpssamarbeid mellom Coop og Rema, men sier som et svar på Reitans bekymringer, at innkjøpspriser står høyt på agendaen. Vis mer byoutline Marit Hommedal

E24 har spurt Norgesgruppen hva de tenker om at deres to argeste konkurrenter på nytt lufter et innkjøpssamarbeid, men Kiwi-eieren har ikke ønsket å kommentere saken.

Innkjøpsprisene hentet inn av tilsynet, har så langt vist at Norgesgruppen som største aktør har fått langt bedre innkjøpspriser fra landets største leverandører enn Coop og Rema. Nå skal Konkurransetilsynet jobber videre med bransjen for å forsøke å finne årsaken til de store innkjøpsforskjellene.

– I tiden som kommer vil vi undersøke årsakene til hvorfor forskjellene er store. Er det virkelig ferdighetene til Norgesgruppen som gjør at de får bedre innkjøpspriser? Eller er det slik at utsidealternativer har noe å si for hvem som får de beste prisene, uttalte leder for Prosjekt Dagligvare, Sigurd Birkeland, tidligere i år.

Ønsker bredt flertall

Saksordfører for dagligvaremeldingen, Kårstein Løvaas (H), mener Reitans uttalelser «viser hvor viktig dette er for den delen av dagligvarebransjen».

Han ønsker ikke åpne opp om hva som ser ut til å bli resultatet i komiteen, men letter litt på sløret om debatten som har gått.

– Nå foregår behandlingen i den store svarte boksen, så får vi se hvilke forslag som blir endelige. Men jeg kan si at det har vært veldig mye diskusjon rundt Konkurransetilsynets rolle og konkurranseloven.

Løvaas sier han naturlig nok stiller seg bak stortingsmeldingen slik den kom til Stortinget, men at det er viktig for ham at komiteen kommer frem til «brede løsninger».

Samtidig har Løvaas også vært tydelig på at tiltakene i meldingen vil virke svært inngripende for enkelte aktører i bransjen.

Stortingsrepresentant og saksordfører for dagligvaremeldingen på Stortinget, Kårstein Løvaas. Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB