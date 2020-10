Fagforeningsledere hyller Ernas Wizz Air-kritikk

Statsminister Erna Solberg høster lovord fra LO og Nito etter at hun gjorde det klart at Wizz Air ikke kan nekte ansatte å fagorganisere seg. – Jeg holdt på å sette kryss i taket, sier Nito-leder.

Nito-leder Trond Markussen (til venstre) og Industri Energi-leder Frode Alfheim er glade for Erna Solbergs boikott-støtte i Stortinget. Vis mer byoutline Carina Johansen/Fredrik Varfjell/NTB/Patrick Pleul/ DPA

Det ungarske flyselskapet Wizz Air ønsker å etablere et lavpris-rutetilbud i Norge i løpet av høsten, men avviser blankt å tillate fagforeninger.

– Jeg kommer ikke til å fly med et selskap som nekter arbeidere å organisere seg, sa Solberg i spørretimen i Stortinget onsdag.

Hun gjorde det også tydelig at Wizz Air etter norsk lov ikke kan nekte de ansatte å fagorganisere seg.

Nito-leder Trond Markussen betegner støtten fra Solberg som uventet.

– Jeg hadde ikke forventet så tydelig støtte fra Solberg. Jeg holdt på å sette et kryss i taket, sier Markussen.

Nito og Industri Energi, som begge har varslet boikott av lavprisflyselskapet, applauderer statsministerens støtte.

– Solbergs klare og entydige støtte er jeg veldig glad for, sier Industri Energi-leder Frode Alfheim.

– Vi synes det er veldig flott at også den politiske ledelsen ser at dette kan utfordre norsk arbeidsliv på en negativ måte. Vi skal bygge bærekraftige samfunn, og da setter jeg stor pris på at vi har en statsminister som er så tydelig i talen, sier Nito-leder Markussen.

Industri Energi-leder Frode Alfheim. Vis mer byoutline Fredrik Varfjell / NTB

– Det skulle ikke vært nødvendig

Alfheim i Industri Energi håper beskjeden fra statsministeren sender et tydelig signal til Wizz Air.

– Dette burde ledelsen i Wizz Air legge merke til. Nå har regjeringen, med statsministeren i spissen sagt tydelig fra hvilket angrep Wizz Air gjør på norsk arbeidsliv, sier han.

– Det skulle ikke vært nødvendig å minne Wizz Air på at det ikke er lovstridig å fagorganisere seg. Vi snakker tross alt om en om en profesjonell aktør, sier Markussen.

Wizz Air møter motstand om fagforeningsnekt. Vis mer byoutline Patrick Pleul, DPA / ZB

Reagerer på kritikken

Det ungarske lavprisselskapet Wizz Air er et av Europas største, og ønsker nå å etablere seg i Norge gjennom ruter fra Oslo til Bergen fire ganger daglig, til Tromsø fire ganger daglig og til Trondheim to ganger daglig.

Lavprisselskapet har langt lavere lønnskostnader enn de fleste flyselskapet, og Wizz Air ønsker å tilby flybilletter på norske ruter fra 199 kroner.

Wizz Airs gründer og toppsjef József Váradi har tidligere reagert på kritikken fra dem som ønsker å boikotte selskapet.

– Fagforeninger er ikke min greie. De gjør hva de vi, hvis de vil boikotte oss så bryr jeg meg ikke om det, sa Váradi til DN i går.

– Forventer at de følger norske spilleregler

Fagforeningslederne er tydelige på at de ikke vil avslutte boikotten før Wizz Air snur og samarbeider med fagorganisasjonen.

– Det å ikke ha med seg fagforeningen på laget er å gå baklengs inn i fremtiden. Vi forventer at de følger norske spilleregler når de skal etablere seg i Norge, sier Markussen i Nito.

– Wizz Air er nødt til må gå tilbake på fagorganiseringsnekten. De må la de ansatte organisere seg og de de ansatte en tarifflønn og klare arbeidsbetingelser etter norsk lov. SAS og Norwegian skal ikke gå konkurs fordi Wizz Air underbetaler sine ansatte, sier Alfheim i Industri Energi.

