Pizzabakeren-eierne snakker ut etter storkjøpet: - Skal etablere 130 utsalg til i Norge

«I 18 år har jeg ventet på at smellen skal komme. Mange har prøvd å utkonkurrere oss og ta knekken på oss, men ingen har klart det.»

Jan Henrik Jelsa og William Gulliksen er fornøyde med å ha kjøpt tilbake kontrollen over Pizzabakeren. Vis mer byoutline Jarle Aasland

For 14 år siden solgte de halvparten av Pizzabakeren for 180 millioner. Nå kjøper Jan Henrik Jelsa og William Gulliksen tilbake de samme aksjene for over 500 millioner kroner. «En klok investering»