Solgte boligen selv – fikk mer enn 4 millioner over prisantydning

For Geir Fjelnset var det åpenbart at mange ville være interessert i å kjøpe huset i Lofoten, men han forventet ikke å selge for 8.650.000 kroner – nesten det dobbelte av prisantydningen.

Væreierboligen på Lofoten hadde prisantydning 4.500.000 kroner. Vis mer byoutline Foto: Steffen Larsen

Geir Fjelnset og familien har i disse dager solgt en «væreierbolig i hjerte av Lofoten» gjennom Propr, en nettjeneste for å selge boliger.

Eneboligen fra 1916 har ifølge Finn-annonsen syv soverom og et bruksareal på 229 kvadratmeter.

Prisantydningen var 4.500.000 kroner, men etter at mange var interessert og det kom «bra med budgivere», endte salgsprisen på 8.650.000 kroner.

– Det er jo eventyrlig at vi fikk så mye over prisantydning, sier Fjelnset.

Bygget var tidligere fiskemottak, men har de siste årene blitt brukt som lager, ifølge annonsen. Vis mer byoutline Foto: Steffen Larsen

Tror turisme skapte interesse

Han mener det er ganske nytt å få den slags priser for boliger i området.

Det siste året har nordmenn feriert i eget land, og mange har også tatt turen til Lofoten. Fjelneset har vært Airbnb-vert for turister, og beskriver det som «en takknemlig jobb». Han tror det har gjort at også flere har fått øynene opp for stedet på Bøstad.

For ham er det åpenbart hvorfor mange skulle være interessert i stedet. Han mener heller spørsmålet er hvorfor ikke flere har oppdaget det før.

– Men det er nok fordi jeg har bodd her så lenge, og vet hva de får, legger han til.

For Geir Fjelnset er det åpenbart at mange vil være interessert i å bo i Lofoten. Vis mer byoutline Foto: Steffen Larsen.

Ser potensial for kommersiell utvikling

Fjelnset ser at det er muligheter for å utvikle stedet i en kommersiell retning, men understreker at det avhenger av hva de nye eierne ønsker.

En tidligere eier hadde startet oppussing av bryggen og planlegging av flere leiligheter til turistformål på eiendommen, ifølge annonsen.

Familien på fem har brukt stedet som helårsbolig selv, men ifølge Finn-annonsen er det ikke boplikt på stedet.

Nå skal de flytte til Ålesund, og for Fjelnset blir det vemodig. Han har ikke ord for å beskrive hvordan stedet han flytter fra er gjennom året.

– Du bor i Nord-Atlanteren samtidig som du har luksusen vi er vant til, forteller han.

