Millionene fortsetter å renne inn for Jo Nesbø

Det nyopprettede selskapet til forfatteren viste royaltyinntekter på over 45 millioner kroner.

MILLIONINNTEKTER: Forfatter Jo Nesbø fortsetter å tjene godt på sine populære bøker. Vis mer Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 18. august 2020 08:53

Til sammen i sine to heleide selskaper hadde Jo Nesbø et overskudd før skatt på 57,3 millioner kroner.

Det nyopprettede selskapet Hettemåke viste royaltyinntekter på 45,5 millioner kroner. Konsulentinntektene endte på 1,4 millioner kroner.

Selskapet Skriveverkstedet hadde inntekter på 10,9 millioner kroner, hvor én million kom fra avkastning på finansinvestering.

Resultatet før skatt i selskapet i fjor er imidlertid lavere enn året før, ned til 10,3 millioner kroner fra 15,3 millioner i 2018.

Det var Dagens Næringsliv som omtalte regnskapet først.

Skriveverkstedet har en egenkapital på 140 millioner kroner. Av disse har Nesbø investert 130,2 millioner kroner, blant annet i aksjefond, obligasjoner og pengemarkedsfond.

Hettemåke har en egenkapital på 49,7 millioner kroner.

Det har ikke lykkes E24 å få en kommentar fra Nesbø tirsdag morgen.

Formue på 276 millioner

Ligningstallene fra 2018 viste at Nesbø hadde en formue på 276 millioner kroner. Forfatteren hadde inntekter på 41,9 millioner kroner det året.

Nesbø sa følgende om formuen sin til TV 2 i fjor sommer:

– På et eller annet tidspunkt så betyr ikke det så veldig mye lenger. Det betyr nok noe en liten stund, til du skjønner at du har friheten til å leve det livet du ønsker. Etter det, så betyr det mye mindre, fortalte han.

Les også Karpe gir bort musikk-inntektene

Solgt 40 millioner bøker

I fjor kom boken «Kniv» ut med et førsteoppslag på 200.000. Det omtalte forlaget Aschehoug som veldig høyt til Nettavisen i fjor.

Avisen skrev at Nesbø tjener 45 kroner per bok som er solgt. Det betyr at Nesbø på førsteopplaget alene kunne tjene ni millioner kroner.

Til sammen er det solgt 40 millioner Nesbø-bøker verden over, opplyste Aschehoug til Nettavisen i juni i fjor.

Nesbø er tidligere aksjemegler, journalist, fotballspiller og sanger, og har utdannelse fra Norges handelshøyskole som siviløkonom og finansanalytiker.

Les også Egner-arvingene halverer utbyttet: – Vi har satt av penger til en ny film

Les også Komikerselskap dro inn over 111 millioner i fjor