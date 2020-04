Hagens forretningspartner informerte ansatte om pågripelsen: – En jobb jeg aldri trodde jeg skulle gjøre

Tom Hagens forretningspartner og konsernsjef i Elkraft fikk sjokk da nyheten kom – men i selskapet er det «business as usual».

Politiet pågrep og siktet Tom Hagen for drap eller medvirkning til drap tirsdag morgen. Vis mer Terje Pedersen/NTB Scanpix

28. april 2020

– Da jeg fikk nyheten i dag morges, fikk jeg litt sjokk. Hele saken er en tragedie, sier konsernsjef Marius Nerbye i Elkraft til E24.

Nerbye har kjent Hagen i 30 år, og eier 30 prosent av strømleverandørselskapet Elkraft, hvor Hagen eier 70 prosent. Ifølge Kapital er det aksjene i Elkraft som utgjør størsteparten av Hagens formue på rundt 1,9 milliarder kroner. Selskapet har 35 ansatte i Norge, og omsatte for 2,9 milliarder i 2018.

De ansatte i selskapet ble informert så snart nyheten kom om at Tom Hagen er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap av på sin kone Anne-Elisabeth Hagen.

Marius Nerbye er Tom Hagens mangeårige forretningspartner. Han fikk sjokk da nyheten om pågripelsen kom. Vis mer Elkraft

– Det er en jobb jeg aldri trodde jeg skulle gjøre, det må jeg si. Det er en situasjon man ikke kan være drillet på, men vi må være åpne og ærlige og svare på spørsmål så godt vi kan, sier Nerbye om møtet med de ansatte.

Blandede reaksjoner

Pågripelsen var ikke noe selskapet hadde planlagt for, men Nerbye forteller at driften i Elkraft går som normalt selv om Hagen nå kan bli fraværende i en periode. Politiet vil begjære Hagen fengslet i fire uker.

– Det er «business as usual» så godt det lar seg gjøre etter dagens nyheter. Vi har en kontinuitet på møtene våre, så fire uker er ikke avgjørende på noe vis. Så er det også sånn at alle er uskyldige til det motsatte er bevist, sier Nerbye.

Han forteller at det var blandede reaksjoner hos de ansatte da nyheten ble formidlet.

– Folk som har jobbet her i 25 år har så klart et annet forhold til saken enn de som begynte for tre måneder siden. De som bor i nærmiljøet har jo også et annet forhold til saken. Men vi er ikke preget av noen usikkerhet, det er vi ikke. Det er en uvant situasjon, men uavhengig av det er vi et selskap som snakker godt og tett sammen, sier Nerbye.