Fiskeriministeren stanser nye lakseunntak: – Ingen må utnytte situasjonen

Etter krav fra opposisjonen, pauser fiskeriministeren nye søknader om å sende produksjonsfisk til utlandet. Det betyr at andre oppdrettere foreløpig kan se langt etter unntak som allerede er gitt til laksegiganter som Mowi og Lerøy.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen ber næringen samarbeide om tiltak under coronakrisen. Vis mer Hans Kristian Thorbjørnsen

Publisert: Publisert: 1. april 2020 18:08

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) har fått sterk kritikk både fra Sjømatbedriftene og opposisjonspartiene Frp, Ap, SV og Sp, etter at Norges største lakseselskaper fikk dispensasjon for å sende fisk av dårlig kvalitet (produksjonsfisk) ut av landet.

Flere sjømatselskaper har søkt om unntak i kjølvannet av de første dispensasjonene, men nå stanser ministeren all videre søknadsbehandling.

– Vi vurderer nå om retningslinjene for dispensasjoner skal strammes ytterligere inn. I lys av dette har jeg bedt Mattilsynet om å vente med å behandle flere dispensasjonssøknader, sier han i en pressemelding.

Dette er produksjonsfisk Produksjonsfisk er fisk med synlige sår eller misdannelser.

Ifølge Fiskekvalitetsforskriften må slik fisk sorteres og feilene rettes før den fraktes ut fra Norge.

Forskriften skal bidra til at fisk av dårlig kvalitet ikke havner ut i markedet, noe som er viktig for å opprettholde det gode omdømmet norsk fisk har i utlandet. Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet Vis mer vg-expand-down

Forventer at næringen samarbeider

John Fredriksens laksegigant Mowi og Møgster-familiens Lerøy var de to første som fikk unntak.

Samtidig som Sjømatbedriftene klagde på dette vedtaket, godkjente Mattilsynet unntak også for Sekkingstad og Ocean Quality.

Senere har flere andre også søkt, men disse må nå vente.

– Jeg forventer nå at næringen gjør nødvendige tiltak, og at aktørene samarbeider om å finne løsninger slik at fisken kan rettes i Norge. Ingen må utnytte situasjonen, sier ministeren.

Han understreker også at regjeringens politikk ligger fast i dette kontroversielle spørsmålet.

– Vi vil fortsette en restriktiv linje når det gjelder håndtering av produksjonsfisk, av hensyn til norsk sjømats omdømme. Men dette er en ekstraordinær situasjon, som krever ekstraordinære tiltak.

Nova Sea på vent

Nova Sea, som er blant søkerne som ennå ikke har fått dispensasjon, sier imidlertid at situasjonen rundt bearbeiding av produksjonsfisk i Norge nå har bedret seg, og har derfor satt prosessen på vent inntil videre.

– Situasjonen i Norge nå er høyst uvanlig. Grenser stenges og lokale myndigheter innfører egne begrensninger. Vi har hatt utfordringer med at andre kan ta imot vår produksjonsfisk. I ytterste konsekvens risikerte vi å måtte destruere fisken, forklarer Nova Sea-sjef Tom Eirik Aasjord.

– Vi kan ikke stille oss i en situasjon hvor vi risikerer å destruere mat. Derfor sendte vi inn en søknad for å ha beredskapen dersom dette skulle stoppe opp i Norge, tilføyer han.

Kapasiteten har nå bedret seg, og Nova Sea har derfor ikke fulgt opp dispensasjonen.

– Det kan bli aktuelt å ta den frem igjen dersom vi ikke kan få avsetning på produksjonsfisken.

Uforutsigbar hverdag

Lakseprodusenten opplever den store uforutsigbarheten som den største utfordringen med coronakrisen.

– En vet egentlig ingenting om hva som skjer neste dag. Restaurant og hotellmarkedet er borte. Det er vanskelig å få ting frem med fly. Likevel, vi klarer på et vis å holde hjulene i gang, sier han.

Aasjord understreker at det viktigste nå er at myndighetene sørger for at beredskap er på plass for å slippe å destruere fisk.

– Jeg opplever at fiskerimyndighetene og Mattilsynet er beredt til å gjøre nødvendige tiltak dersom vi kommer i en situasjon som krever det, sier han.