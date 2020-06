Rema-sjefen om dagligvaremeldingen: – Nå må Konkurransetilsynet sette ballen i mål

Deler av dagligvarebransjen jubler for det man kaller seier etter fremleggelsen av stortingsmeldingen om konkurransen i dagligvarebransjen. Men Rema-topp mener det viktigste i kampen om bedre konkurranse mangler.

19. juni 2020

Rema-sjef Trond Bentestuen er en av dem som er veldig fornøyd med stortingsmeldingen.

– Man får ikke gitt et mer tydelig signal, og man kan ikke tolke dette på noen annen måte enn at atferdsendring er påkrevd, sier Bentestuen og fortsetter:

– Politikerne har nå lagt ballen på straffemerket, men Konkurransetilsynet må sette ballen i mål, sier Rema-sjefen som utålmodig venter på en konklusjon i saken hvor tilsynet mistenker store leverandører som Orkla og Mondelez, og Norgesgruppen for brudd på konkurranseloven.

Konkurransetilsynet selv sier de jobber på spreng med dagligvaresakene som etterforskes, og uttalte til E24 denne uken at man ikke ville være ferdig før sommeren.

Stortingsmeldingen som ble presentert i sin helhet fredag, kommer med flere konkrete forslag som man mener vil hindre økt maktkonsentrasjon i bransjen, deriblant årlig kartlegging av innkjøpspriser, permanent fokus på dagligvarebransjen fra Konkurransetilsynet og at leverandørene må grunngi hvorfor man prisdiskriminerer.

Samtidig droppes det kontroversielle forslaget om et forbud mot prisdiskriminering.

Norgesgruppen frykter ikke tøffere konkurranse

Norgesgruppen er landets største dagligvarekonsern, og har i mange tilfeller fått langt bedre innkjøpspriser enn konkurrentene Coop og Rema, ifølge kartlegginger Konkurransetilsynet har gjort. Nå tror konkurrentene det vil endre seg.

– Tror du forhandlingene blir annerledes i høst som følge av nye tiltak?

– Forhandlingene blir like viktige i høst. Vi kommer til å jobbe med forhandlingene på samme måte som tidligere, sier Norgesgruppens direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt Bård Gultvedt.

– Tror du disse tiltakene vil gjøre det tøffere for Norgesgruppen å konkurrere i dagligvarebransjen?

– Nei, jeg vet ikke om det blir tøffere, men vi skal fortsette å kjempe for å ha de laveste prisene og det beste utvalget.

Kolonial: – Hæla i taket

Den digitale utfordreren i dagligvaremarkedet, Kolonial.no, var allerede strålende fornøyd med lekkasjene som ble kjent mandag, og sier at punktet om at leverandørene må grunngi prisforskjeller også var et forslag de spilte inn til næringsministeren.

– Er det slik at Kolonial nå kan konkurrere på like vilkår, slik dere har bedt om i flere år?

– Ja, dette bør være nok så lenge det slås ned på illegitime forskjeller. Vi har fått gjennomslag for flere viktige poeng. Nå legges bevisbyrden over på leverandørene som må vise at prisforskjellene er begrunnet innenfor loven, sier Karl Munthe-Kaas, daglig leder i Kolonial.no.

– Nå er det hæla i taket her hos oss, få hadde sett for seg at dette kom til å skje for to år siden. Vi går fra et regime der ingen prisforskjeller ble slått ned på, til at leverandørene kikkes i kortene hvert år, og følges opp med razzia.

Den nest største dagligvareaktøren Coop er på linje med konkurrentene i Rema og Kolonial.

– Jeg synes næringsministeren er ganske tydelig på at Konkurransetilsynet må bruke den myndigheten de har, sier kommunikasjonsdirektør i Coop, Bjørn Takle Friis.

DLF avventende

DLF som representerer hundrevis av landets leverandører, er positive til meldingen og er glade for at Konkurransetilsynet styrkes.

Når det gjelder forslaget om at leverandører som opererer med store prisforskjeller må grunngi disse forskjellene, sier kommunikasjonssjef i DLF, Mette Hanekamhaug, at man må diskutere nøyaktig hvordan dette skal kunne utføres med juristene sine, før de uttaler seg om det.

Stortingsrepresentant Peter Frølich (H) har vært en av dem som har frontet kampen for å bedre konkurransen i dagligvarebransjen, og ble kalt Stalin av Finansavisen-redaktør Trygve Hegnar, da han sto i bresjen for et forslag om forbud mot prisdiskriminering.

– Vi har med dette tatt et syvmilssteg i riktig retning. Jeg tenker at hvis man overser Stalin-karakteristikker, så har vi brakt verden i riktig retning, sier Frølich.

– Men forslaget om et forbud mot prisdiskriminering legges bort?

– Det som skjer nå er jo det jeg ønsket for to år siden. Debatten har modnet, og jeg har aldri ønsket et forbud mot prisforskjeller, men mot innkjøpsforskjeller som er konkurranseskadelig.

– Må unngå byråkratisering

Virke, som representerer Norgesgruppen og Coop, er redd for at deler av forslaget knyttet til eiendom kan byråkratisere bransjen.

– Det er bra at man legger til grunn en kunnskapsbasert tilnærming, men man må unngå å byråkratisere norsk dagligvarehandel ytterligere. Det kan gå hardt utover de minste aktørene, sier Ingvill Størksen.

NHO som på andre siden representerer Rema 1000, er strålende fornøyd.

– Vi tror dette grepet vil gi likere konkurransevilkår, og dermed åpne for sterkere konkurranse, noe som vil komme forbrukerne til gode. Det er også positivt at regjeringen foreslår flere tiltak mot lokal butikkdominans for å styrke konkurransen, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.