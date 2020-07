«Covid-darwinisme» treffer hjertet av tek-industrien

Titalls tusen har mistet jobben i Silicon Valley. Det kan gi teknologigigantene fordeler.

MISTET JOBBEN: Layne McIntyre jobbet som iOS-utvikler i teknologiselskapet Tally da hun ble oppsagt i begynnelsen av mai. Vis mer Jason Henry / E24

Publisert: Oppdatert: 12. juli 2020 11:03 , Publisert: 12. juli 2020 09:45

SAN FRANCISCO (E24): Da Layne McIntyre (38) mistet jobben som iOS-utvikler i finansteknologiselskapet Tally, bestemte hun seg for å finne jobb i en større bedrift.

– Jeg var redd for å havne i den samme situasjonen igjen, at midlene tørket inn og de ble nødt til å si opp ansatte, sier hun.

McIntyre fikk beskjed om at hun måtte gå fra selskapet tidlig i mai. Samme måned mistet 1.900 jobben i Airbnb og 6.700 måtte gå fra Uber i to nedbemanningsrunder, ifølge nettstedet Layoffs.fyi.

– Det har vært noen tøffe måneder, sier Roger Lee til E24.

Han er gründer av selskapet Human Interest og driver Layoffs.fyi, som siden mars har ført oversikt over bortfallet av jobber i teknologiselskaper og oppstartsbedrifter. Frem til nå er det registrert 69.904 oppsigelser i 529 bedrifter, men oversikten er ikke fullstendig. En stor andel av bedriftene rammet befinner seg i San Francisco-området.

– Situasjonen har vært mye verre enn jeg hadde forestilt meg. På én uke var det flere oppsigelser enn det har vært i løpet av noen år, sier Lee.

Ifølge de siste offisielle tallene er 17,8 millioner registrert uten arbeid i USA, og forrige uke kom det inn 1,3 millioner nye søknader om ledighetstrygd. Samtidig gjør de stadig økende smittetallene at den økonomiske fremtiden er høyst usikker.

ØNSKER STABILITET: Layne McIntyre søkte seg til større teknologiselskaper for å få en bedre trygghet. Vis mer Jason Henry / E24

Frykter fremtiden

Selv om lavtlønnede tjenesteyrker er hardest rammet, er teknologisektoren på ingen måte spart.

Krisen har særlig rammet tek-selskaper som er direkte påvirket av nedstengningen av samfunnet, som for eksempel Airbnb, Wework og Uber, men også de som driver med teknologiløsninger for markedsføring og rekruttering.

I tillegg satte flere selskaper på bremsene av frykt for fremtiden, ifølge Andy Thompson.

Han har tidligere jobbet med rekruttering i Uber og er nå konsulent i Craft Talent Group.

– De siste ukene har vi sett at selskaper har begynt å ansette igjen, men bare de som har tatt seg tid til å forstå og sette seg inn i hva slags innvirkning krisen vil ha på selskapet deres, sier han.

«Søker ly» hos Google

E24 har totalt snakket med et titall av dem som har mistet jobben i Silicon Valley. De beskriver et krevende arbeidsmarked. Påfallende mange sier at de søker seg til teknologigiganter som Facebook og Google – selv om de ikke liker selskapene.

Stabilitet i ustabile tider veier tyngre, særlig i et land hvor god tilgang til helsetjenester følger med jobben. Det snakkes om «å søke ly hos Google».

Layne McIntyre takket ja til en jobb i Square, betalingstjenesteselskapet til Twitter-gründer Jack Dorsey.

– Dette viruset gir gigantene fordeler på så mange ulike måter, sier Roger Lee i Layoffs.fyi.

– De har en stor base å ansette fra, og det er mange som vil jobbe for dem. Samtidig har det aldri vært større etterspørsel etter tjenestene deres.

HARDT RAMMET: Airbnb måtte si opp 1900 ansatte på grunn av pandemien. Vis mer Jason Henry / E24

«Covid-darwinismen»

Valerie Frederickson, grunnlegger og daglig leder i rekrutteringsselskapet Frederickson Partners, deler synet på at de store selskapene vil komme sterkere ut. Men hun mener det vil være en fordel.

Når hodejegeren skal beskrive de selskapene i San Francisco-området som er rammet av den pågående krisen, setter hun det litt på spissen: Hun mener det er snakk om hippe oppstartsbedrifter uten produkt eller strategi, med unge ledere uten erfaring fra krisetider, som bruker opp pengene til venturefond.

– Det har vært som en slags etterfest etter studiene. Nå har de kommet til erkjennelsen at gjestene har forlatt festen, og de er nødt til å finne seg en ordentlig jobb, sier hun.

Frederickson holder til i Menlo Park, en liten by i hjertet av Silicon Valley, hvor Facebook har sitt hovedkontor. Her har hun jobbet med rekruttering gjennom tek-bransjens opp- og nedturer de siste 25 årene. På kundelistene står bedrifter som Twitter, Facebook, Tesla og Groupon.

– Det vi så under dot com-boblen på 90-tallet, var at venturefond kunne kaste penger mot veggen bare for å se hvor de ville sitte fast. Det holder liv i selskaper som ikke nødvendigvis har livets rett.

Frederickson kaller det som skjer nå for «Covid-darwinismen», og mener det er «det beste som kunne ha hendt Silicon Valley».

– Jeg tror dette er akkurat den medisinen vi trenger for å gi Silicon Valley en bedre forståelse av hva som er viktig.

TAR EN PAUSE: Chris Oetting flyttet til en venn da han mistet jobben i Airbnb. Nå bruker han tid på å finne ut hva han skal gjøre. Vis mer Jason Henry / E24

Tilbake fra sykdom

Ania Stukin (44) var borte fra jobb store deler av 2019 på grunn av sykdom. Hun hadde bare vært på tilbake i to måneder da hun fikk beskjed om at hun var oppsagt som kreativ leder i Airbnb.

– Dette er første gang jeg har mistet jobben, og det slo meg nok ekstra hardt fordi jeg har vært så syk. Helsevesenet i USA er krevende, og det gjør situasjonen ekstra stressende, sier hun.

Stukin er opptatt av å finne en ny jobb som er riktig for henne. Mens hun forbereder seg på prosessen, tar hun et kurs i design.

– Jeg vet at det er mange selskaper i området som har satt ansettelser på vent, sier hun.

Airbnb fikk ros for rause sluttpakker da de sa opp 1.900 i mai.

Chris Oetting (34), som var programmanager i selskapet, bestemte seg for å ta et par måneder fri da han mistet jobben. Han kvittet seg med leiligheten, plasserte tingene sine på et lager og flyttet inn til en venn. Nå bruker han størsteparten av dagene til å sykle, surfe og lese bøker.

– Jeg var selvfølgelig skuffet i begynnelsen. Jeg var glad i de menneskene jeg jobbet sammen med, og det var tøft å ta farvel med mange av dem. Samtidig ser jeg på dette som en god mulighet til å finne ut hva jeg vil gjøre videre, sier han.

ROLIGE DAGER: Chris Oetting bruker mye tid på å lese bøker, gå turer, sykle og surfe.

Flyttet ut av byen

Nick Peterson (33) hadde bare hatt stillingen som iOS-utvikler for teknologiselskapet Ridecell i fem måneder da han fikk beskjeden om at han var oppsagt. Det kom som et sjokk.

– Vi ble helt tatt på sengen, sier 33-åringen.

Nå har han flyttet ut til en forstad i Sacramento, halvannen times kjøring fra San Francisco, sammen med golden retrieveren Pepper.

TRENGTE MIDLER: Den ekstraordinære støtten Nick Peterson mottar fra myndighetene utløper denne måneden. Vis mer Jason Henry / E24

– Jeg betalte 50.000 kroner i måneden for en leilighet med ett soverom i sentrum av San Francisco, og jeg innså at adresse ikke har like stor betydning lenger. Så jeg flyktet opp i åsene. Her betaler jeg en tredjedel, sier han.

De siste månedene er det sparepenger som har holdt ham flytende, i tillegg til statlige arbeidsledighetspenger og ekstra føderal stønad på 6.000 kroner i uken, som blir utdelt ut denne måneden.

– Takk gud for Covid-støtten. Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort uten, sier han.

Nick Peterson tror ikke mange selskaper kan tilby stabile faste jobber i den økonomiske situasjonen som er nå. Han har derfor konsentrert seg for fullt om å bygge sin egen bedrift for å kunne jobbe for ulike selskaper på kontrakt, samtidig som han er åpen for mer midlertidige stillinger.

Han sier han er komfortabel med kaos, men medgir at han er heldig som kan ta et slikt valg.

– Jeg er amerikansk statsborger, så jeg er ikke avhengig av en fast jobb for å kunne beholde visumet mitt, jeg har noen sparepenger, og jeg har en CV som gjør at jeg kan starte en frilansvirksomhet frem til verden er mer stabil igjen.

