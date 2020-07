Usikkert om dagligvareansatte får erstatning ved coronasykdom: – Vi tenker på smittefaren hver dag

Forskriften om yrkessykdommer er oppdatert, slik at den også gjelder coronasmitte. Likevel er det uklart om dagligvareansatte får erstatning hvis de blir smittet av viruset.

Hovedtillitsvalgt Camilla Hermansen i Kiwi sier at det er viktig å få mer økonomisk sikkerhet, om de skulle bli syke på jobb. Vis mer Ørjan Deisz/BT

Publisert: Publisert: 4. juli 2020 12:31

– Vi går på jobb og gjør det vi skal, men vi har også en frykt for at vi kan smitte andre uten at vi vet det, eller vi kan bli smittet selv. Dette er en veldig viktig sak for oss, sier Camilla Hermansen til E24.

Hun er hovedtillitsvalgt i fagforeningen Handel og Kontor for alle ansatte i dagligvarekjeden Kiwi, og jobber selv ved Kiwi Søreide i Bergen.

– Jeg opplever det som at bedriften vår har tatt våre bekymringer på alvor og har gjort det som har vært mulig. Det er viktig at myndighetene kommer på banen med den siste biten, sier Hermansen.

Brev til departementet

Butikkansatte omgås mange titalls mennesker når de er på jobb, og er dermed sårbare for coronaviruset.

Butikk- og bensinstasjonsansatte er også blant yrkesgruppene som under coronapandemien har blitt definert som samfunnskritisk personell, for å sikre matvare- og drivstofforsyning.

Kiwi har innført omfattende renholdsrutiner, satt opp pleksiglass og investert i antibakterielle vaskemidler for både kunder og ansatte.

Under pandemien har det kommet endringer i forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer. Corona med alvorlige komplikasjoner er inkludert i listen over sykdommer som omfattes - og som kan gi rett på erstatning.

Likevel er det ikke klart om ansatte i dagligvarehandelen vil få yrkesskadeerstatning om de blir smittet av corona på jobb, selv om arbeidet er definert som samfunnskritisk.

Sikkerhet

Arbeids- og sosialdepartementet svarte i et brev til fagforeningen Handel og Kontor i Norge (HK) datert 7. mai at dette er en sak som må avgjøres i trygderetten, eller i en alminnelig domstol.

– Vi står på hver bidige dag, og er stolte av den jobben vi gjør. Det er viktig å vite at vi kan ha den økonomiske sikkerheten. Vi kan ikke jobbe fra hjemmekontor, sier Hermansen.

Forbundsleder Christopher Beckham i Handel og Kontor sier at hyllesten av dagligvarearbeidere bare blir en festtale, om ikke behovet for sikkerhet ved sykdom blir tatt på alvor. Vis mer Handel og Kontor

– Jobbet i front

HK-leder Christopher Beckham sendte sammen med forbundsleder Anita Johansen i Norsk Arbeidsmandsforbund et brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie i juni.

Der ber de om at forskriften endres, slik at også butikkansatte og renholdere skal omfattes av forskriften, og kunne få erstaning.

– Begge våre forbund har mange medlemmer som har jobbet i front i denne alvorlige situasjonen, og kan havne der igjen om smitten blusser opp, sier Beckham til E24.

– Høyreregjeringen gikk tidlig ut og sa at butikkansatte var samfunnskritiske, og de var viktige for at folk skulle få mat. Det de gjør nå er å ikke hedre heltene som sto først i krisen, men heller lar det være opp til trygderetten, fortsetter Beckham og legger til at andre yrkesgrupper som har jobbet med samfunnskritiske tjenester, er tatt inn.

– Festtale

– På tross av lave smittetall i Norge, så er det også noen som jobber i butikk som har fått påvist covid-19. Vi er bekymret for ettervirkningene sykdommen gir, og at disse ikke er godt nok beskyttet, sier forbundslederen.

Om renholdere og butikkansatte blir tatt inn i forskriften, vil det bety at de har rett på erstatning om de skulle bli ufør eller få helseplager etter å ha blitt smittet av corona på jobb. I dag er det slik at de må ta saken for trygderetten, der utfallet er usikkert.

– Erna Solberg må gjerne stå på pressekonferanse og fortelle hvor viktig butikkmedarbeiderne har vært, men det blir bare en festtale når de ikke kommer med i forskriften, sier Beckham.

Statssekretær Saida Begum (H) i Arbeids- og sosialdepartementet sier endringen i forskriften primært omfatter ansatte i helsevesenet.

– Samtidig er det også lagt opp til at regelendringene skal gjelde andre yrker der jobben gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset. Butikkmedarbeidere kan være et slikt eksempel, skriver hun i en epost til E24.