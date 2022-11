Avskiltet advokat og sykepleier anklages for å ha loppet kvinne i 90-årene for 7,4 millioner

En avskiltet advokat og tidligere eier av et sykehjem anklages av Økokrim for grovt underslag av 7,4 millioner kroner fra en kvinne i 90-årene.

IKKE BERAMMET: Straffesaken mot eks-advokaten, sykepleieren og regnskapskonsulenten er enda ikke berammet, men skal behandles i Oslo tingrett i løpet av vinteren, opplyser Økokrim.

Tre personer er nå tiltalt for å ha begått underslag eller bedrageri overfor den eldre kvinnen, som døde i august i år.

Saken begynte da Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim mottok rapporter om mistenkelige transaksjoner fra flere banker.

Ligningstall viser at den fornærmede kvinnens formue ble flere titalls millioner kroner mindre de siste årene hun levde.

– Det er en alvorlig tiltale. Det er store beløp det dreier seg om, og fornærmede var i en sårbar situasjon. Vi mener også at advokaten og sykepleieren har brutt den tilliten som følger med stillingen, sier påtaleansvarlig i saken, statsadvokat Anne Allum i Økokrim.

Fullmakt og gavebrev

Den fornærmede kvinnen skal ifølge Økokrim ha blitt forledet til å gi fra seg over 7 millioner kroner til sin advokat og eieren av sykehjemmet hvor hun bodde.

Med fullmakt fra den fornærmede, skal den tidligere advokaten i 70-årene ha utferdiget flere gavebrev til seg selv og kvinnen som eide sykehjemmet hvor den eldre kvinnen bodde.

Deretter skal den avskiltede advokaten ha overført til sammen 7,4 millioner kroner til sykepleieren og seg selv, fra sin klientkonto og den eldre kvinnens bankkonto. Til sykepleieren som drev sykehjemmet skal han ha overført 5,4 millioner kroner, mens han overførte de resterende to millionene til seg selv.

En regnskapsfører som nå er i 60-årene er også tiltalt i saken for bedrageri. Mannen har fått utbetalt til sammen ca. 1,9 millioner kroner fra kvinnen.

Økokrim mener den eldre kvinnen, på grunn av sin helsetilstand, ikke var i stand til å forstå innholdet og betydningen av gavebrevene. Eks-advokaten og sykepleieren er nå tiltalt for grovt underslag, og risikerer seks års fengsel.

Begge nekter straffskyld.

Skal ha tatt kontakt for å hente tilbake penger

Tiltalen går tilbake til 2018. Da tok en regnskapskonsulent som nå er i 60-årene kontakt med kvinnen. Han tilbød seg å få tilbake penger kvinnen tidligere hadde tapt i et annet angivelig bedrageri.

Ifølge tiltalen lovte mannen å få tilbake millionbeløpet. Dette innebar reisevirksomhet, og Økokrim mener at han fortalte kvinnen at han var på reise ved 13 anledninger for å få tilbake pengene.

Økokrim mener derimot at han brukte minimalt med tid på oppdraget.

I stedet skal han ha samarbeidet med eks-advokaten for å bedra kvinnen for enda mer penger.

Han skal ha overført 1,9 millioner kroner av den eldre kvinnens penger til sin sønn.

E24 har vært i kontakt med regnskapsførerens forsvarer Hans Henrik Pettersen, men de ønsker ikke å kommentere saken.

Nekter straffskyld

Sykepleieren i 50-årene er også tiltalt for å ha brukt den eldre kvinnens bankkort til å kjøpe en rekke varer til seg selv for mer enn 100.000 kroner. Kvinnen skal blant annet ha kjøpt et smykke fra David Andersen til en verdi over 20.000 kroner og en iPhone for over 9.000 kroner.

Advokat Øystein Storrvik er forsvarer for sykepleieren. Han sier kvinnen nekter straffskyld.

FORSVARER: Øystein Storrvik sier den avdøde kvinnen har gitt bort flere store pengegaver til også andre enn de tiltalte i saken. Hans klient, sykepleieren i 50-årene, nekter straffskyld.

– Denne saken dreier seg om en fornærmet som både før og etter denne saken har gitt omfattende pengegaver til flere personer. Vi mener gavene til min klient er et uttrykk for fornærmedes vilje. Det er ingenting straffbart med å motta gaver, sier Storrvik.

– Denne saken har fått store konsekvenser for min klient, og satt henne i en veldig vanskelig situasjon, sier forsvareren videre.

Formuen redusert med nær 40 mill. på syv år

Den fornærmede kvinnens formue ble vesentlig redusert de siste årene av hennes liv.

Svein Holden er bistandsadvokat for den avdøde kvinnen.

I 2013, fem år før de påståtte underslagene skal ha skjedd, sto enken oppført med over 40 millioner kroner i formue, viser ligningstall fra Skatteetaten. I løpet av de neste syv årene ble formuen vesentlig redusert. I 2020 viste kvinnens ligning en formue på drøye 7 millioner kroner.

Svein Holden, som er oppnevnt som bistandsadvokat for den avdøde kvinnen, sier at han ikke finner det naturlig å kommentere saken.

Advokaten nekter straffskyld

Advokat Henriette Willix er forsvarer for den avskiltede advokaten. Hun sier til E24 at mannen i 70-årene ikke erkjenner straffskyld. Mannen er nå pensjonist, og Willix sier saken er en «forferdelig belastning» for ham.

– Først og fremst fordi det har tatt så lang tid. Han ble pågrepet i april/mai 2020. Siden har dette trukket ut i tid, og det er en tilleggsbelastning. Han mener han ikke har gjort noe galt, sier Willix.

Saken er foreløpig ikke berammet i domstolene, altså har man ikke bestemt når det blir rettssak.

Ble avskiltet som advokat

19. mai 2022 tilbakekalte Advokatbevillingsnemnden den nå tiltalte eks-advokatens advokatbevilling, og nedla forbud mot at mannen i 70-årene kunne yte rettshjelp.

Etter et bokettersyn ble det dokumentert en rekke kritikkverdige forhold knyttet til eks-advokatens bokføring og bruk av klientkonto, står det i vedtaket. Det vises også til at store bevegelser inn og ut av klientbankkontoen tilhørende en spesifikk klient, hvor det skal ha blitt innbetalt over 7 millioner kroner.

«De kritikkverdige forholdene som er funnet bevist er etter Advokatbevillingsnemndens vurdering så alvorlige at vilkårene for å tilbakekalle NNs (den tiltalte advokaten, journ.anm.) advokatbevilling er til stede», skriver nemnden i vedtaket som E24 har fått tilgang til.