Black Friday nærmer seg: – Butikker forbereder seg ved å sette opp prisene nå

Hver fjerde netthandelsvare har blitt dyrere i oktober, ifølge Prisjakt. Forbrukertilsynet håper mange er blitt skremt av rekordgebyrene etter forrige Black Week.

Black Friday faller i år på den 25. november. Handelsdagen kickstarter julesalget. Til sammen er november og desember den viktigste perioden for handelsstanden. Bildet er et illustrasjonsfoto.

26 prosent av alle produkter på e-handelsmarkedet har økt i pris gjennom oktober, ifølge sammenligningstjenesten Prisjakt.

Nesten 13 prosent av alle varer har blitt over 10 prosent dyrere.

Riktignok er det generelt høy prisvekst om dagen, men norgessjef Christoffer Reina i Prisjakt er like fullt tydelig på hva han leser ut fra tallene:

– Butikkene forbereder seg på tilbudssesongen og øker derfor prisene på mange varer nå. For at de skal ha en høyere pris å sammenligne mot under Black Week, og på den måten vise høye rabatter.

– Det blir interessant å følge hvor mange av disse varene som kommer på tilbud under Black Week.

Praksisen har vært synlig i mange år.

I fjor fant E24 flere eksempler på prisjusteringer i forkant av den store handelsdagen.

Det kan være ulovlig, men trenger ikke å være det.

Hva er lov og ikke? For at markedsføringen ikke skal være ulovlig, må prisene være satt ned. Som hovedregel skal det oppgis reelle førpriser. Til det er det to krav: Førprisen skal være den laveste prisen fra perioden før salget.

Varen må ha vært omsatt tilstrekkelig til denne prisen. Det er ingen generelle bestemmelser om hva som er tilstrekkelig, men Forbrukertilsynet har pleid å si at normal omsetning i fire til seks uker vil være å anse som innafor. Vis mer

Prishopp på kaffemaskiner og løpesko

Ifølge Prisjakts tall ble 10,2 prosent av alle varer satt opp i pris i fjor i perioden 1. oktober til dagen før Black Week (21. november), for deretter å bli rabattert under Black Week og Black Friday.

For 2020 og 2019 var andelen henholdsvis 13,3 og 18 prosent.

– Dette viser at bransjen har blitt bedre år etter år, men at det fortsatt er mange tilbud der ute som ikke nødvendigvis er så gode som de kanskje fremstår. Derfor oppfordrer jeg alle til å sjekke prishistorikken på produktet og ikke se seg blind på store rabatter, sier Reina.

Norgessjef Christoffer Reina i Prisjakt vil følge nøye med på prisutviklingen frem til og under årets viktigste handelsperiode.

Det er faktisk mulig å gjøre direkte dårlige kjøp under tilbudsdagene.

Prisjakt har tall som viser at 30 prosent av alle produkter var dyrere under Black Week i fjor sammenlignet med 1. oktober samme år.

Basert på årets prisstigninger, kan det se ut som det er et par varekategorier det vil være ekstra smart å sjekke prishistorikken på, viser Prisjakts tall:

Kaffemaskiner. 37 prosent av alle produkter økte i pris i oktober. 16,2 prosent har økt med over 10 prosent.

Dekk og felger. 34,6 prosent av alle produkter økte i pris i oktober. 9,7 prosent har økt med over 10 prosent.

Løpesko. 33,1 prosent av alle produkter økte i pris i oktober. 22,3 prosent har økt med over 10 prosent.

Prisjakt eies av Schibsted. E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.

Håper rekordgebyr har hatt effekt

Forbrukertilsynet har i flere år hatt øynene rettet mot markedsføringen under Black Friday.

Etter to år med påpekninger i brevs form, reagerte tilsynet langt sterkere på overtrampene de fant i fjor.

Netthandelsbutikkene Bli Vakker, Blush og Coverbrands ble ilagt rekordhøye gebyrer for å ha markedsført seg med det Forbrukertilsynet anså som ikke-reelle førpriser. De har alle klaget på bøtene.

Marit Evensen, seksjonssjef i Forbrukertilsynet.

– Vi håper at vedtakene har hatt en allmennpreventiv effekt utover akkurat disse tre aktørene. For at forbrukerne ikke skal bli villedet er det viktig at førprisene er reelle. I år, når prisene generelt har steget, er det kanskje ekstra viktig at det gjøres riktig, sier seksjonssjef Marit Evensen i Forbrukertilsynet.

– Det er jo ganske runde formuleringer om hva som er en tilstrekkelig periode med høyere pris?

– Ja, slik er markedsføringsloven utformet, men gjennom Forbrukertilsynet og Markedsrådets praksis har det imidlertid blitt oppstilt enkelte utgangspunkter.

Dersom man setter opp prisen rett før tilbudsperioden vil det fort være å anse som villedende, forklarer hun. Men nøyaktig hvor lang tid som kreves, vil være en konkret vurdering fra sak til sak.

– Hvis den næringsdrivende har hatt normal omsetning i for eksempel en fire til seks ukers periode før salget, så vil dette være tilstrekkelig.