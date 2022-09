Ingen vet hvor Røkke bor: – Her i Lugano verdsettes personvern høyt

LUGANO (E24): Hvordan finner man en norsk milliardær blant 70.000 sveitsere? I Lugano står personvernet svært sterkt, forteller alle E24 møter.

Forbi en døsig sikkerhetsvakt, opp seks etasjer og inn i en grå gang med fem enda gråere metalldører.

E24s utsendte ringer på den som sier «Ufficio del registro fondiario», kontoret for grunnboken i Lugano.

Vi er på jakt etter adressen til en nylig utvandret norsk industrimilliardær.

– Not possible, svarer damen på den andre siden av skranken.

Hun forklarer at man må skrive et brev til kommunen der man forklarer «the special motive» man har for å få dette utlevert. Deretter bestemmer grunnbokskontoret hva som skjer.

– Er det å være journalist vanligvis et bra motiv?

– Nei, vanligvis gir vi ikke ut denne typen informasjon.

Kan få flat skatteordning

Lugano er en italienskspråklig by i det sørlige Sveits, en drøy times kjøretur fra Milano.

Den sentrale beliggenheten ble trukket frem av Kjell Inge Røkke i brevet som er årsaken til at en håndfull norske journalister er her.

Brevet til medaksjonærer og medarbeidere, der 63-åringen kunngjorde at «et krevende valg er tatt» og at han har flyttet til Lugano i Sveits, ble offentliggjort mandag.

Kjell Inge Røkke vil med tiden vurdere å tre ut av styreleder-roller, skrev han i brevet.

Røkke gikk ikke videre inn på hvorfor han har valgt seg Lugano, utover å påpeke at byen «hverken er billigst eller har de laveste skattene».

Men det er ingen tvil om at Lugano er skattemessig attraktiv. Byen ligger i Ticino, en av de sveitsiske kantonene som opererer med «lumpsum-skatt».

Det vil si en personlig skatteavtale som erstatter inntektsskatt, og som ligger på ett og samme avtalte, gunstige nivå.

Lugano er én av 52 kommuner i Lugano-distriktet, som igjen ligger i kantonen Ticino.

Kravet fra myndighetenes side er at man er tilflytter fra et annet land og ikke har noen forretningsaktiviteter i Sveits.

For øyeblikket er det omtrent 1000 velstående personer i Lugano som har fått seg en slik avtale, ifølge ordfører Michele Foletti.

Setter personvern høyt

Under et pressetreff tirsdag ønsket han Røkke velkommen, samtidig som han understreket at byen ikke er avhengig av skattepengene til rike tilflyttere.

– Nei, Luganos økonomi er veldiversifisert. Men det utgjør et sterkt bidrag.

Luganos ordfører Michele Foletti sier han ønsker å diskutere kryptovaluta med Røkke.

Han forteller til E24 at han ikke vet hvor Røkke bor. Og hadde han visst det, kunne han ikke sagt det.

– Her i Lugano verdsettes personvern høyt.

Det er en del av grunnen til at mange kjendiser velger å slå seg ned i den lille byen med kallenavnet «Sveits’ Monte Carlo». Ettersom flere av dem allerede er blitt skrevet om, ramser Foletti stolt opp noen navn, særlig fra sportsverdenen:

Formel 1-føreren Fernando Alonso, syklisten Vincenzo Nibali og fotballtreneren Fabio Capello.

– I tillegg har vi noen av Italias mest kjente sangere og skuespillere. De ønsker å hegne om privatlivet sitt.

Fabio Capello, Vincenzo Nibali og Fernando Alonso har alle eiendommer i Lugano, ifølge ordføreren.

Diskrete eiendomssalg

Muligheten for å leve et ufortrødent liv i idylliske omgivelser er noe som appellerer til mange profilerte personer, bekrefter luksusmegler Deborah Fontana i Sotheby’s.

– Det er ingen som stopper kjendiser på gaten her. Alle går rundt og tenker på sine egne greier. Det er derfor mange velger Sveits, sier hun.

Luksusmegler Deborah Fontana forteller at hennes selskap selger to til tre eiendommer hvert år i prisklassen 200 millioner kroner og oppover.

Meglerkontoret hennes retter seg mot luksussegmentet i og rundt Lugano, fra tre millioner sveitserfranc og oppover.

Deres dyreste eiendom til salgs nå har en pris på rundt 70 millioner sveitserfranc (omtrent 735 millioner kroner), forteller hun. Den selges «off market».

– Vi må være veldig diskret når vi selger den.

Fontana forteller at hun ikke har noen informasjon om hvor Røkke har slått seg ned, om han i det hele tatt har kjøpt seg bolig.

– Det er mange som leier noen måneder mens de ordner det praktiske og finner ut hvilken eiendom de ønsker seg, sier hun.

Skatt på topp tre

Og skulle Røkke ha kjøpt, finnes det ingen oversikt over nylige transaksjoner eller lignende.

– Veldig mye går off market. Det selges en rekke eiendommer for 30 millioner franc og oppover, men selv ikke vi som meglerfirma får med oss alle.

Fontana forteller at omtrent 60 prosent av kundene deres er utlendinger. Årsakene til at de flytter varierer: Noen ser etter et hjem å pensjonere seg i, andre tenker å bo her noen år mens barna går på skole.

– Hvor viktig er skattefordelene?

– Det er definitivt blant de tre viktigste faktorene.

– Hvor gjetter du at Røkke vil bo?

– Jeg kan se for meg ham i en toppetasje med nydelig utsikt inne i byen. Eller kanskje Collina D’Oro hvis han er vant til større plass i mer private omgivelser.

Nordmenn med porter og gjerder

Sør for bysentrumet ligger Collina D’Oro, eller den gylne åsen som navnet betyr. Der veiene snirkler seg oppover bakkene, med inngjerdede villaer på alle kanter.

På en av dem har Marianne Odfjell folkeregistrert adresse. Hun er tidligere styreleder og storaksjonær i riggselskapet Odfjell Drilling.

Vi kommer uanmeldt. Ringeklokken fyrer opp en hund på andre siden av gjerdet. En mann svarer på callinganlegget.

– Arrivo, arrivo! (Jeg kommer, jeg kommer!)

Vi introduserer oss. Ingen respons. Han kommer ikke likevel.

Marianne Odfjell er imidlertid ikke den eneste nordmannen som kunne fortalt oss mer om hvordan det er å leve i Lugano-området. Fiskerimilliardæren Magnus Roth bor på motsatt side av byen, også han bak høye innhegninger.

En sørøstasiatisk dame svarer gjennom gjerdet.

Ja, Roth bor her, bekrefter hun. Nei, han er ikke hjemme. Ja, kan hende han er i landet. Om hun venter ham i kveld? Vet ikke.

En internasjonal by

Ifølge megler Deborah Fontana er det et økende antall skandinaver som ønsker å ta med seg flyttelasset til Lugano.

Ordfører Michele Foletti sier at han ønsker å spørre Røkke om hvorfor den norske milliardæren har valgt akkurat Lugano som sitt nye bosted, men han bedyrer samtidig at han ikke ble overrasket over å høre om nyheten.

Ordfører Michele Foletti har ikke snakket med Røkke ennå.

Lugano er en internasjonal by med mennesker fra mer enn 140 forskjellige land, forteller ordføreren. Han er trygg på at byen har et rikt tilbud til sine innbyggere.

– Bare se, sier Foletti og skuer utover Lugano-innsjøen som bader i strålende solskinn. Over 2000 av årets 8765 timer er fylt med sol, ifølge myndighetenes egne tall.

Og selv om det ikke er noe Milano shoppingmessig, kan byen med knappe 70.000 innbyggere skilte med et gatestrekke på 400 meter med så å si alle de største motebutikkene som finnes.

– Vi har Hermes, Gucci, Prada, Louis Vuitton, med flere, nevner Pietro Poretti, leder av Luganos avdeling for økonomisk utvikling.

– Alle vil ha en bit av kaken

Hvis Røkke skal kutte alle skattemessige bånd til Norge, kan han ikke disponere bolig i Norge.

Den prosessen virker ikke å være fullt i gang ennå.

I folkeregisteret er han fremdeles registrert på adressen i Asker, huset som han skal gi i gave til ekskona.

Røkkes talsperson Rolf Nereng har bekreftet overfor E24 at moldenseren har skaffet seg bolig i Lugano. Til DN avviste han å spesifisere om Røkke eier eller leier.

Hvis han ikke har funnet sitt permanente Lugano-hjem ennå, sitter en haug med meglere nå klare, sier Deborah Fontana i Sotheby’s.

Fontana sier at skatt er én av de tre viktigste årsakene til at mange rike utlendinger flytter til Lugano.

– Forrige uke visste ingen her hvem Røkke var, men etter all publisiteten de siste dagene kan jeg garantere at alle eiendomsmeglerne i byen ønsker å komme i kontakt med ham. Alle vil ha en del av kaken.

– Hva er din plan?

– Det er gjerne vanskelig å få tak i sånne som ham. Ofte blir det via en advokat eller kontaktperson. Men jeg ville blitt svært glad om han tok direkte kontakt.