Negativ prisrekord på strøm i Danmark

Søndag ligger det an til dansk rekord i negative strømpriser. Enkelte steder kan forbrukerne tjene omtrent 5 kroner per kilowattime.

Vind i Tyskland og sol i Nederland bidrar til at noen dansker kan tjene omtrent en femmer for hver kilowattime med strøm de bruker søndag ettermiddag.

NTB-Ritzau

Rekorden kommer mellom klokken 14 og 15 på søndag, og det er danskene i vest som kan tjene en pen slant på å bruke strøm den timen.

Strømprisen skal da ligge på minus 3,30 kroner per kilowattime (kWh), noe som altså er ny rekord, skriver den danske næringslivsavisen Børsen. Med dagens kurs er det 5,19 kroner. Selv når man legger til avgiftene, sitter danske strømkunder igjen med omtrent 3 kroner per kWh de klarer å bruke.

Øst i landet havner strømprisen rundt null, men når avgiftene tas med, blir det likevel ikke helt gratis å steke flæskesteg eller varme opp jacuzzien søndag ettermiddag.

Danskene kan takke været i Tyskland og Nederland for søndagens strømpriser.

– Det er storm over Tyskebukta, og det er masse sol, særlig i Nederland, der de har noen ordninger som gjør at de ikke kan skru ned produksjonen når de får for mye strøm, forklarer Henrik Møller Jørgensen, som driver pristjenesten Grønnere Elforbrug.

Han anbefaler dansker som har solceller på taket, om å skru dem av midt på dagen, så de ikke risikerer å tape penger på å produsere strøm til minus-pris.