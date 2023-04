Tordnet mot Oljefondet: – Er dette anstendig arbeidsgiveropptreden?

Norges Bank forsøker å sverte den tidligere lederen Elisabeth Bull Daae (51), mener hennes advokat, som refset sentralbanken da rettssaken startet onsdag.

BRUMMET: Advokat Sigurd Knudtzon var ikke nådig i sin karakteristikk av Norges Banks behandling av Elisabeth Bull Daae.

Bull Daae har en 19 år lang karriere i NBIM (Norges Bank Investment management, eller Oljefondet) bak seg. Nå har hun gått til søksmål mot Norges Bank.

Hun hadde i flere år en lederstilling i analyseavdelingen i Oljefondet, men vil kreve flere millioner i oppreisning og erstatning.

Bull Daae mener i hovedsak at hun har blitt trakassert og lønnsdiskriminert.

Onsdag ble det temperatur i retten da begge parter kort la frem sin versjon av saken.

– Det høyeste krav må stilles til anstendighet i denne saken. Det har vi ikke sett, tordnet advokat Sigurd Knudtzon i sin innledning.

Dette er saken Elisabeth Bull Daae (51) har jobbet i Oljefondet siden 2004. Hun har en doktorgrad i matematiske modelleringer, og fikk etter hvert en lederstilling i analyseavdelingen. I 2018 ble hun kjæreste og flyttet inn med en kollega. De to informerte ledelsen i 2020, etter å ha flyttet sammen, om at dette kunne føre til en rollekonflikt, og Bull Daae ble midlertidig flyttet til en annen stilling. I denne perioden startet konflikten. Bull Daae mener hun ble fratatt arbeidsoppgaver. I 2021 varslet paret om at forholdet har opphørt. Bull Daae tok kontakt med HR i fordi hun mente hun hadde et svært dårlig arbeidsmiljø. HR-avdelingen sendte dette til compliance-avdelingen, fordi de klassifiserte det som et varsel. Nettopp at det ble vurdert som et varsel, har ifølge Bull Daae ført til at hun har blitt utsatt for gjengjeldelse i form av nedlatende oppførsel og trakassering. Hun mener også at hun har blitt lønnsdiskriminert, og hennes advokat vil legge frem lønnsinformasjon fra mannlige ansatte i NBIM som de mener har tilsvarende oppgaver som Bull Daae hadde. Lønnsinformasjonen vil legges frem for lukket rett. Oljefondet avviser anklagene, og mener det ikke finnes grunnlag for at søksmålet skal vinne frem. De mener også at de har kjønnsnøytrale lønnsvilkår. Vis mer

SAKSØKER: Elisabeth Bull Daae har gått til sak fordi hun føler seg trakassert og lønnsdiskriminert.

Vidt forskjellige forklaringer

Partene innledet altså den fire uker lange rettssaken med å gi sin side av saken i 30 minutter lange sammendrag hver.

Det ble da lagt frem to vidt forskjellige versjoner av Elisabeth Bull Daaes 19 år som ansatt i Oljefondet.

Bull Daaes advokat Sigurd Knudtzon fortalte historien om en svært dyktig medarbeider, som har vært med på å bygge Oljefondet til den nærmest bunnløse pengebingen det er i dag.

Ifølge advokaten har Bull Daae og Oljefondet havnet i retten fordi arbeidsgiveren ikke har evnet å håndtere et internt problem på en kompetent måte.

Han og Bull Daae mener det eksisterer en ukultur i Oljefondet, og at hun som arbeidstager har måtte lide nedverdigende behandling.

Nåværende oljefondssjef Nicolai Tangen har tidligere stilt krav til selskaper Oljefondet er investert i om at de må ha et godt arbeidsmiljø for sine ansatte. Her må de først feie for egen dør, mener Knudtzon.

– Det stilles store krav til også det å lede mennesker. Denne saken vil vise at det på innsiden av org NBIM ikke er like godt arbeidsmiljø i alle henseende, sa Knudtzon.

Han mener ledelsen ikke har evnet å løse en konflikt, og at de selv er skyld i at det nå er rettssak.

– Det er ofte sånn at når det er et problem, så er det ikke problemet som er det problematiske, men det er hvordan problemet løses.

Tegner bilde av forsmådd ansatt

Norges Banks advokater på sin side tegner et bilde som står i sterk kontrast til dette.

De mener saken slår rot i konflikter som har oppstått mellom Bull Daae og hennes ledere i Oljefondet tilbake på tidlig 2000-tallet, og de mener hun har følt seg forbigått og forsmådd, men at hun ikke har grunnlag for å gå rettens vei.

– Dette er en sak som handler om nettopp vanskeligheter, skuffelser og en sterk opplevelse av urettferdighet. Og samtidig en arbeidsgiver som har forsøkt å hjelpe, gi støtte og anerkjennelse, men som ikke har lykkes. Så hvis saken skal kritiseres med ett ord, så er det trist. Det er en trist sak, sa advokat Jan Fougner i sin innledning.

Videre beskrev han Bull Daae som en «ressurssterk og flink arbeidstager», og gikk tilbake til da hun fikk jobb i NBIM i 2004.

Den første perioden gikk knirkefritt, ifølge Fougner. Men da hun fikk ny leder i 2006, skal det ifølge advokaten ha skjært seg for Bull Daae.

Han forteller en historie der Bull Daae har ønsket å rykke raskere opp i systemet enn det som hennes ledere har ment har vært hensiktsmessig og realistisk. Etter hvert ble hun likevel leder i analyseavdelingen hos Oljefondet.

Når hun senere havnet i konflikten som ble utløst av forholdet til en kollega, mener Fougner at hun ikke lot seg hjelpe av arbeidsplassen og HR-avdelingen.

– Dette er saken i et nøtteskall. Dette er det disse fire ukene vil handle om, dette faktumet. Dette er historien om en ressurssterk arbeidstager som har kommet i alvorlige vanskeligheter to ganger. Den første gangen gled dette over etter at banken hadde brukt enorme ressurser på å hjelpe henne. Denne gangen, gang nummer to, har det dessverre vist seg ikke vært mulig å hjelpe henne, sa Fougner.

OLJEFONDSADVOKATER: Norges Banks advokater Jang Fougner og Oda Indset.

– Uverdig og krenkende

Etter dette tok Knudtzon ordet tilbake. Han skulle i utgangspunktet gå over til sitt fulle innledningsforedrag, som vil vare i fire dager. I stedet satt han av ti minutter til å kommentere det han mener er uverdig opptreden fra Norges Bank.

Han peker på deres fremstilling om at dette stammer fra konflikten i 2006, og mener dette er et unødvendig sidespor.

– Dette er helt feil. Denne beskrivelsen er både feil, og den er krenkende, sa Knudtzon.

– Jeg ber retten registrere hvordan Norges Bank brukte innledningen på sine innledningsbemerkninger. De bruker en strategi som arbeidsgiver gjør i varslingssaker. Det er å forsøke å etablere et narrativ der arbeidsgiveren har gjort alt positivt og brukt masse ressurser, er at arbeidstager selv er den som er å kritisere. Dette gjør de ved å trekke inn en sak som er 16 år gammel, tordnet han, og la til:

– Er dette anstendig arbeidsgiveropptreden?, spør han retorisk.

Videre forteller Knudtzon at de neste dagene vil handle om at Elisabeth Bull Daae har tatt en kamp hun mener er nødvendig, for å ivareta rettighetene til de ansatte i Oljefondet.

Det vil bli lagt fram dokumentasjon som skal vise trakassering, og Knudtzon har gått rettens vei for å få ut lønnsdetaljer for personer med det han mener er ansatte i Oljefondet med tilsvarende arbeidsoppgaver som det Bull Daae har hatt.

– Hun kjemper ikke bare for sin egen posisjon, hun kjemper for det hun synes er riktig, også for de andre som jobber i Norges Bank og NBIM, sa Knudtzon.

De mener hun har blitt lønnsdiskriminert, og at hun har tjent mye mindre enn menn med leder verv. Lønnsdetaljene skal legges frem for lukket rett, av hensyn til sentralbankloven.

I tidligere kommunikasjon med Norges Bank har hun antydet at hun vil kreve 16,3 millioner kroner i oppreisning og erstatning, men hennes advokat sa før rettssaken at det tallet er justert.

Senere i rettssaken skal sentralbanksjef Ida Wolden Bache og sjef for Oljefondet Nicolai Tangen innta vitneboksen. Det skjer først i uke tre.