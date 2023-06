Nkom: Vil ikke klage på svensk salgsforbud for Easee-ladere

Nå kan det gå mot omsetningsforbud i hele EØS for laderne fra det norske selskapet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Saken oppdateres ...

Nkom vil ikke klage på svensk salgsforbud Easee-ladere, ifølge en pressemelding.

Dermed kan det gå mot omsetningsforbud i hele EØS for ladeboksene fra den norske produsenten.

Det er klart mandag morgen, idet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger frem sin konklusjon i den såkalte ladesaken.

Fordi det er en pågående rettsprosess i Sverige, vil ikke Nkom komme med pålegg overfor Easee før saken er endelig avgjort.

Ikke tilstrekkelig dokumentasjon

Sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har Nkom gjennomgått dokumentasjon fra Easee.

– Vi som myndighet hadde virkelig håpet på at det var mulig å konkludere annerledes i denne saken, sier avdelingsdirektør i Nkom John-Eivind Velure.

Ifølge Velure er det slik at Easee, til tross for at de har fått god tid, ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert at de oppfyller kravene.

– Easee har for eksempel ikke dokumentert sikkerheten til produktet ved bruk over tid og ved bruk under ulike klimatiske forhold. Vi mener også at sikkerheten i løsningen for sammenkobling av releene ikke er godt nok dokumentert, sier avdelingsdirektøren.

Svensk salgsstopp

Tidligere i år ble det åpnet tilsyn mot Easee, etter at svenske myndigheter innførte salgsstopp av selskapets elbilladere i mars.

Det skjedde fordi jordfeilbryterløsningen jordfeilbryterløsningenBryter som kutter strømtilførselen dersom tilgjengelige flater blir strømførende og DC-beskyttelsen DC-beskyttelsensikkerhetsenhet i ladestasjonen som sørger for å slå av ladningen dersom det oppstår feilstrømmer i laderne ikke oppfylte standardkravene, ifølge det svenske Elsäkerhetsverket.

Nkom har konkludert med at vi ikke vil legge inn protest på det svenske vedtaket.

– Innebærer det salgsstopp?

– Det kan gå mot et omsetningsforbud, men her er det to viktige forbehold: Det er en prosess som pågår i den svenske forvaltningsdomstolen. Dersom de konkluderer i tråd med det svenske Elsäkerhetsverket, og at ingen andre EØS-land protesterer og kommer til en annen konklusjon, vil det medføre omsetningsforbud i hele EØS, sier fungerende pressesjef Rita Lund Thune i Nkom.

Etter salgsforbudet i Sverige har Easee måttet permittere rundt 40 prosent av de ansatte i Norge. Før ladeproblemene vokste det Stavanger-baserte selskapet raskt, og hadde en omsetning i milliardklassen.