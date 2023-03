Idar Vollvik dømt til 30 dagers betinget fengsel i munnbind-saken

Den kjente gründeren og investoren dømmes også i lagmannsretten, men får mildere straff enn i forrige runde.

Idar Vollvik utenfor i kontor- og lagerlokalene i Fana.

Saken oppdateres ...

Idar Vollvik er i Gulating lagmannsrett dømt til 30 dagers betinget fengsel. Vollvik må i tillegg betale en bot på 30.000 kroner.

Lagmannsretten har som tingretten kommet til at Vollvik er skyldig i munnbind-saken, men straffen er redusert. I Hordaland tingrett ble Vollvik dømt til 45 dagers ubetinget fengsel.

Vollvik har hele tiden nektet straffskyld for å ha pakket om og feilmerket de ikke-medisinske munnbindene han solgte gjennom Norske Nettbutikker og Vovi AS.

Påtalemyndigheten mener Vollvik på forhånd hadde planlagt ompakkingen, for at munnbindene skulle fremstå medisinske. Påtalemyndigheten la ned påstand om samme straff som i tingretten.

Vollvik: – 90 prosent seier

Idar Vollvik sier til E24 at det ikke er aktuelt å anke dommen.

– Først og fremst så ser jeg på dommen som en 90 prosent seier. De ville ha meg i fengsel, og heldigvis så slapp jeg det, sier Vollvik.

Lagmannsretten har trodd på Vollviks forklaring om at han trodde alle munnbindene det er snakk om var medisinske munnbind, altså type 1. Dette har betydning for straffutmålingen, påpeker retten.

Ompakkingen av munnbind type 1 er uansett straffbart, understrekes det i dommen.

– Retten tror meg på at jeg ikke bevisst har prøvd å jukse. Det er det viktigste med den saken her. Men vi har mangel på kunnskap, og det bøyer vi oss for, sier Vollvik.