SV «ser frem til å forhandle» om regjeringens skatteforslag: – Et skritt i feil retning

Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, mener det er på høy tid med en grunnrenteskatt.

– Det er på høy tid at det kommer på plass en grunnrenteskatt for havbruksnæringen og vi ser fram til å forhandle i Stortinget, sier finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski.

Tirsdag la regjeringen frem det endelige forslaget til den omstridte grunnrenteskatten på havbruk, etter å ha fått et lass av innspill gjennom høringsrunden som utløp i januar.

I det ferske forslaget jekker regjeringen ned skattesatsen til 35 prosent, fra 40 prosent i det opprinnelige forslaget.

Dette er lakseskatten Grunnrenteskatt er en ekstra skatt på bruk av fellesskapets verdier – som å utnytte vassdrag eller vind til kraftproduksjon, eller fjorder til oppdrett. Regjeringen vil ha 35 prosent skatt på oppdrett av ørret og laks, som er lavere enn i høringsnotatet der det lå inne en skatt på 40 prosent. Regjeringen forslår at inntekter baseres på markedsverdi på merdkanten, som selskapene selv setter for 2023. Regjeringen har gått bort fra forslaget om normpriser basert på Nasdaq-priser. I 2024 tar regjeringen sikte på å opprette et uavhengig prisråd. Rådets oppgave skal være å fastsette markedsverdier ved merdkanten for laks, ørret og regnbueørret fra 2024. Forskriften om et slikt prisråd sendes på høring. Regjeringen foreslår et bunnfradrag på 70 millioner kroner for å sikre at det bare er store selskaper med store overskudd som betaler grunnrenteskatt. Dette er høyere enn i høringsnotatet, der det var skissert et bunnfradrag på enten 54 millioner eller 67,5 millioner kroner. Negativ grunnrenteinntekt fremføres med rentetillegg, og skatteverdien av negativ grunnrenteinntekt ved opphør vil utbetales. Departementet vil vurdere hvordan et opphørskrav skal kunne pantsettes. Skatten har virkning allerede fra 1. januar 2023. Halvparten av inntektene skal gå til kommunesektoren. Produksjonsavgiften settes til 90 øre per kilo, og kan trekkes fra i fastsatt grunnrenteskatt krone for krone. Avgiften skal gi stabile inntekter til vertskommunene og -fylkeskommunene. Da lakseskatten ble sendt ut på høring kom det inn rundt 420 høringsinnspill. Vis mer

Regjeringen er avhengig av et forlik i Stortinget.

– SV har vært klare på at vi ønsker å gjøre lakseskatten både mer miljøvennlig og omfordelende, og det regjeringen her foreslår er dessverre skritt i feil retning, sier Kaski.

Før forslaget ble lagt frem tirsdag, sa Kaski til DN at SV vil stille krav om en lakseskatt på 48 prosent når saken behandles i Stortinget. Samtidig vil SV ha et lavere bunnfradrag og at verdien på fisken børs fastsettes av et normprisråd.

Hun er urolig for at eierne organiserer seg vekk fra skatten.

– Vi skal nå se på helheten i forslaget fra regjeringa, men vi er urolig for at summen av endringene i for stor grad går i favør av eierne. Vi frykter blant annet at det blir for lett for de store eierne å organisere seg vekk fra grunnrenteskatten.

– God norsk tradisjon

På spørsmål fra E24 om regjeringen ønsker å bli enige med støttepartiet SV, som ønsker en høyere skattesats, eller søker et bredt forlik, sier Støre at de inviterer til et bredt forlik.

– Tror du det blir vanskelig å få med SV?

– Jeg legger til grunn at dette er et forslag som faller inn i en god norsk tradisjon. Men jeg har respekt for at dette skal legges frem i Stortinget og debatteres der, sier statsministeren.

– Bortkastet mulighet

Kaski får støtte i at skatten ikke er miljøvennlig nok fra Miljøpartiet de grønne.

– Dette er en bortkastet mulighet. Verken Støre eller Vedum sa et eneste ord om hvilke enorme miljø- og dyrevelferdsproblemer oppdrettsnæringen har. At regjeringen ikke bruker denne muligheten til å løse næringens problemer er fantasiløst og uansvarlig, sier næringspolitisk talsperson Rasmus Hanson.

Han peker på at det finnes oppdrettere som investerer i miljøteknologi, og hadde ønsket seg at grunnrenten stimulerte dette mer.

– Det er helt åpenbart at utslippsfrie oppdrettsanlegg burde få lavere skatt enn konvensjonelle anlegg. MDG kommer til å gå inn for det det når forslaget kommer til Stortinget, sier Hanson.