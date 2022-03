Oslo-leilighet gikk 1,1 millioner over prisantydning: – Sterk ubalanse

Knapt tilbud og stor etterspørsel gjør boligmarkedet brennhett. Men allerede i mars kan «ketchupeffekten» komme. Boligtopp merker seg et unormalt høyt antall boliger på vei ut i markedet.

Oslo-leiligheten fikk en kvadratmeterpris på 122.000 kroner. Vis mer

Nylig ble en leilighet på 54 kvadratmeter med ett soverom på Adamstuen på Oslos vestkant solgt for 6,6 millioner kroner.

Etter en visning med 70 deltagere og en budrunde med åtte budgivere endte prisen 1,1 million over prisantydning, opplyser salgsleder og eiendomsmegler i Eie Eiendom, Mikael Ufuk Gøkoglu.

Det gir en kvadratmeterpris på rundt 122.000 kroner for leiligheten.

– Jeg vil si at dette var et unikt tilfelle, sier Gøkoglu om salget.

Han forteller at det ikke er vanlig at det er så mange på visning og i budrunden, men at det kan skje med leiligheter som denne med «mye sjarm og særpreg».

Når det gjelder boligmarkedet generelt i hovedstaden er det preget av at det er uendret etterspørsel, men lavere tilbud av boliger.

– Det fører uten tvil til press, sier Gøkoglu.

Flere prispress-faktorer

I januar steg boligprisene nasjonalt med 4,8 prosent, ifølge Eiendom Norges prisstatistikk. Justert for sesongvariasjoner kom veksten på 2,1 prosent. Det er normalt at boligprisene stiger i januar, men i 2022 var årets første måned rekordsterk.

I Oslo steg de sesongjusterte prisene 2,9 prosent.

Flere faktorer kan spille inn på prisveksten i 2022.

Både meglertopper og sjeføkonomer har pekt på at den nye avhendingsloven, som trådte i kraft på nyåret og stiller strengere krav til boligselger, kan ha skapt en flaskehals i markedet.

For det første ville mange «få unna» salget før den nye loven kom på plass. I desember 2021 ble det solgt rekordmange boliger – og prisene felt med 0,2 prosent justert for sesongvariasjoner. For det andre har ny lovgiving ført til at boliger som ikke ble solgt i desember, måtte ha ny takstrapport. Nye krav kan også ha skapt noe lenger behandlingstid, så å få en takstrapport har tatt noe lengre tid.

Administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren peker også på at coronapandemien kan ha hatt en finger med i spillet.

Hun opplever at selgere forteller at de er redde for å bli syke selv, at kjøperne er syke eller for å få smitte inn i leiligheten på visningene.

Grethe Meier, administrerende direktør, forklarer at boligmarkedet for tiden preges av stor ubalanse. Vis mer

– Ha is i magen

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB sa til E24 i januar at hun tror markedet skal tilbake til moderat vekst når flaskehalsen som følge av ny avhendingslov opphører.

– Vi forventer at den nye avhendingsloven har fortsatt å prege boligmarkedet i februar, sier Haugland i en kommentar.

Meier forventer en «ketchupeffekt», og at det vil komme stadig flere boliger for salg i mars og april. For tiden har Privatmegleren 50 prosent flere oppdrag på vei inn enn de har hatt salg i hele år, forteller hun.

Boligtoppens råd til selgerne er å få boligen ut på markedet så raskt som mulig – noe hun også tror de gjør når de ser at det er «selgers marked».

– Og til kjøpere sier jeg «ha litt is i magen». Sånn markedet er nå er ikke bra, det er i sterk ubalanse. Men det kommer masse boliger på markeder fremover nå, sier Meier.

Hun påpeker at det er lett å la seg rive med i budrunder, og at man bør ha en nøktern venn med på laget for å sørge for at man holder seg til budsjettet sitt.

Torsdag legger Eiendom Norge frem tallene for boligprisutviklingen i februar. Meier tror at den sesongjusterte prisveksten fort kan bli på to prosent.

– Våre tall viser noe mer enn to prosent, legger hun til.

DNB Markets anslår på sin side en sesongjustert vekst på 0,8 prosent.

