Kiwis tampongkrav: – Noen vil kalle dette «mens-washing»

Kiwi kaster seg inn i mensen-politikk, og krever at staten gir gratis bind og tamponger i skolen. – Jeg tror det er et litt risikabelt område, sier markedsføringsekspert.

Kiwi, Norges største dagligvarekjede, vil kreve at staten gir ut gratis bind og tamponger på skoler og universiteter. Ekspertene tviler litt på motivasjonen. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

Norges største dagligvarekjede, Kiwi, vil kreve at staten gir gratis bind og tamponger på alle offentlige skoler og læresteder.

Dagligvarekjeden har lansert «Skolekravet» som en del av en reklamekampanje, der de gir annenhver pakke tamponger og bind gratis:

«Skolekravet er en aksjon KIWI har igangsatt for å få myndighetene i Norge til å innføre gratis bind og tamponger på offentlige skoler og læresteder», står det på nettsidene.

Men motivasjonen blir stilt spørsmål ved:

– Når Kiwi stiller seg bak et slikt krav, ser det litt ut som andre slike PR-kampanjer der jeg mistenker at det er et annet motiv enn saken som frontes, sier Karl-Fredrik Tangen, førstelektor ved institutt for markedsføring ved Høyskolen Kristiania.

Han trekker paralleller til DNBs «Huninvesterer»-kampanje, som han mener er motivert av ønsket om oppmerksomhet rundt at de tilbyr investeringstjenester.

– Det er noe litt snålt i at selskaper ikke vil fremstå som at de gjør det de gjør for å tjene penger, men fordi de har et høyere mål.

Førstelektor ved institutt for markedsføring, Karl-Fredrik Tangen syns det er «litt snålt» når selskaper ikke vil fremstå som at de gjør det de gjør for å tjene penger. Vis mer

– Hvorfor skal Kiwi, som en dagligvareaktør, stille slike krav til staten?

– Jeg syns det er litt rart at de gjør det. Det som er rart er at spørsmål om hva du skal betale, og hva skolen skal og ikke skal betale for er politisk.

Han sier at folk lett kan danne seg et inntrykk av hvor Kiwi er politisk.

– Jeg tror det er ganske sjelden folk i markedsavdelingen behersker slike konflikter. Jeg tror det er et litt risikabelt område, for det handler litt om hva ditt syn på politikk og på statens rolle er, sier Tangen som legger til at han tror akkurat denne saken er ganske ufarlig å støtte.

«Mens-washing»

Helene Svabø og Sigrun Stenseth bak podkasten Femihelse mener kampanjen er et fint tiltak.

– Selv om dette er en markedsføringskampanje for Kiwi, mener vi at all fokus på kvinnehelse er bra, skriver de i en e-post til E24.

– Selv om noen vil kalle dette «mens-washing», gjør det faktisk mensen-produkter rimeligere og løfter spørsmålet om mensprodukter burde være gratis på offentlige steder på lik linje som toalettpapir, skriver Svabø og Stenseth.

De mener det er bra at store bedrifter som Kiwi og Norgesgruppen bruker makten sin og markedsføringsbudsjetter på å snakke om kvinnehelse.

– Ved å oppfordre til gratis bind og tamponger på skoler frasier de seg jo faktisk også potensiell inntekt, sier Svabø og Stenseth.

Innførte gratis bind i butikkene

– Vi mener det er riktig og viktig at Norge nå gjør som mange andre land har gjort og tilbyr bind og tamponger gratis på skoler og studiesteder, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, til E24.

– Men det er vel også en kommersiell motivasjon her?

– Ser du økonomisk på det vil jo Kiwi ha tapt salg på dette, så det er jo ikke derfor vi lanserer skolekravet. Det gjør vi fordi vi mener det er riktig. Så er kvinner en viktig målgruppe for oss, så med denne kampanjen håper vi jo også å være en attraktiv kjede for en viktig målgruppe

Kristine Aakvaag Arvin er kommunikasjonssjef i Kiwi. Vis mer

Arvin sier at de samtidig som kampanjen ble satt i gang begynte å tilby gratis bind og tamponger til Kiwi-ansatte:

– Så er det noen som spør: Kan dere ikke bare levere direkte til skolene? Svaret på det er at det er vanskelig for en kommersiell aktør å komme inn der. Og vi mener det er en oppgave for det offentlige på lik linje med å kjøpe inn toalettpapir.

Tviler på motivasjonen

Sosialistisk ungdomsparti har lenge jobbet for å få en ordning for gratis tamponger og bind ved norske skoler.

– Jeg stiller spørsmål ved hvorfor de gjør dette. Samtidig er det flaut at norske politikere henger så langt bakpå at store handelshus må lage disse kampanjene, sier hun, sier leder for ungdomspartiet, Synnøve Kronen Snyen til E24.

Ungdomspartiets forslag til staten er å lage en innkjøpsordning hvor skoler, sports- og kultursteder får gratis bind og tamponger etter samme modell som gratiskondomer.no.

– Dette er et reelt problem og noe jenter bruker enormt mye penger på i løpet av livet. Det er andre land som har gått foran oss, som Skottland, og det er ironisk når Norge har snakket så mye om viktigheten av sanitetsprodukter til jenter i utviklingsland, sier Snyen.