Idar Vollvik dømt til 45 dagers fengsel i munnbind-saken

– Jeg er veldig skuffet over dommen og kommer til å anke, sier Idar Vollvik til E24.

Forretningsmannen Idar Vollvik har nektet straffskyld og hele veien gitt uttrykk for at det skyldtes en misforståelse.

– Jeg og min forsvarer ser veldig ulikt på bevishåndteringen enn tingretten. Jeg er veldig skuffet og kommer til å anke dommen, sier Idar Vollvik til E24, like etter han han ble gjort kjent med dommen.

Hordaland tingrett avsa dommen lørdag. Den ble først forkynt for Vollvik mandag. I tillegg er forretningsmannen dømt til å betale 10.000 kroner i saksomkostninger.

Vollvik har hele tiden nektet straffskyld for å ha pakket om og feilmerket de ikke-medisinske munnbindene han solgte gjennom Norske Nettbutikker og Vovi AS.

Påtalemyndigheten mener Vollvik på forhånd hadde planlagt ompakkingen, for at munnbindene skulle fremstå medisinske.

«Tok en bevisst risiko»

Hordaland tingrett mener ompakkingen av munnbindene utgjør «grove brudd på lov om medisinsk utstyr».

I den enstemmige dommen peker på at ompakkingen, feilmerkingen og omsetningen av munnbindene skjedde på et tidspunkt hvor etterspørselen etter slikt utstyr var ekstraordinær.

Tingretten mener Vollvik tok «en bevisst risiko» om å tilby disse produktene da markedet var på sitt mest sårbare, til tross for at han visste at munnbindene ikke tilfredsstilte kravene.

«Da tiltalte solgte munnbindene hadde han ingen forsikring om at kvaliteten på produktene var gode nok, og han utsatte dermed kundene for en potensiell smitterisiko som ville ha vært unngått så langt det var mulig dersom regelverket hadde vært fulgt.», står det i dommen.

Retten fester ingen lit til Vollviks forklaring om at han ikke var klar over at det var ulovlig å pakke om munnbind, eller at han ikke forsto at «non-medical» betød at munnbindene ikke var medisinsk utstyr.

Den originale pakken med munnbind fra produsenten Medigauze er til høyre i bildet. Til venstre er eskene som ble produsert for Vollvik av et trykkeri i Bergen, ifølge dommen.

Ba om 45 dager

Dommen er i tråd med påtalemyndighetens påstand. Konstituert statsadvokat Silje Alsaker Solheim ba Hordaland tingrett om 45 dagers fengsel for forretningsmannen.

– Det hersker i denne saken ingen tvil om at munnbind markedsført og solgt av Vovi AS er pakket om og merket om og utgitt for å være noe annet enn det de er, sa Solheim i sin prosedyre.

– Idar Vollvik har gjennom sine handlinger utvist total mangel på respekt for lovverket. Det var ikke en glipp, men systematisk neglisjering av regelverket, sa Sulland videre.

Politiadvokat Sigrid Sulland (t.v.) og konstituert statsadvokat Silje Alsaker Solheim i retten, med bevis i form av munnbindesker og -kartonger, tidligere i mai.

– Ikke en detaljfreak

1. september 2020 ble Vollvik pågrepet og siktet av politiet etter lov om medisinsk utstyr. Politiet hadde blitt tipset av en da 16 år gammel jente, som jobbet med å pakke om de ikke-medisinske munnbindene på oppdrag fra Vollvik.

Påtalemyndigheten har i Hordaland tingrett argumentert for at forretningsmannen har pakket om, forsøkt pakke om eller feilmerket minst 700.000 munnbind.

Idar Vollvik har hele veien gitt uttrykk for at det skyldtes en misforståelse.

– Alle som kjenner meg vet at jeg ikke er detaljfreak, sa forretningsmannen under rettssaken i Hordaland tingrett.

Vollvik erkjente i 2020 å ha pakket om munnbindene, men nektet fortsatt straffskyld.

Tilleggsdom

Vollvik er tidligere domfelt, i hovedsak for brudd på veitrafikklovgivningen, ifølge dommen. I mai i fjor ble han dømt til å betale en bot på 4050 kroner og mistet førerkortet i seks måneder for fartsovertredelser.

Dagens dom i munnbind-saken anses som en tilleggsdom til til dommen fra mai 2021.