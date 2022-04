Fremdeles stor avstand mellom partene i byggenæringen – ligger an til overtidsmekling

Partene i byggfagoppgjøret ligger an til å mekle på overtid to timer før fristen. Dermed er det fremdeles fare for streik i byggenæringa.

NTB

Mandag kveld pågår fremdeles meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforbund (BNL).

Dersom partene ikke blir enige innen midnatt mandag 4. april, kan 16.200 bygningsarbeidere bli tatt ut i en streik som vil ramme om lag 960 bedrifter.

– Det mekles fremdeles, og vi har mye igjen å bli enige om, sier mekler Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren til NTB.

– Vi vil i hvert fall sitte utover midnatt, det er helt sikkert, sier han og informerer om at partene er villige til å dette.

Den tvungne meklingen startet søndag etter at det ble brudd i byggfagmeklingen torsdag. Oppgjøret har pågått siden 17. mars, men partene ba om hjelp fra Riksmekleren allerede etter to dager.

Martinsen sier partene fremstår som oppriktig interessert i å finne en løsning, selv om de ligger an til å bryte fristen.

– Når man kommer ut i timene og mye gjenstår, er det alltid en fare for at ting ikke går som en ønsker, men det er god dialog mellom partene, sier han.