– Trist for de som får sommerferien rammet

GARDERMOEN (E24): Foreløpig går flytrafikken på Oslo Lufthavn som vanlig, men flere reisende er spente på om de kommer seg hjem fra ferien.

Egil Clausen på Oslo Lufthavn lørdag formiddag. Foreløpig har han ikke fått informasjon fra SAS om hans flyvninger rammes av streik.

– Nå skal vi til skranken for å høre hvorfor vi ikke har fått ut bagasjelapper eller fått tildelt plass på flyet. Det virker som et dårlig tegn, sier Egil Clausen.

Han og turkameraten er på vei til Bodø, og skal videre til Meløy for å spille på en festival i kveld.

De er spente på om flyvningen med SAS vil gå knirkefritt, da de foreløpig ikke har fått noe informasjon fra flyselskapet.

– Vi er mye ute og flyr, og det har aldri skjedd at vi ikke har fått spesifiserte seter på flyet, så det er ett eller annet rart her.

Egil Clausen er på vei til Meløy for å spille på festival lørdag kveld.

Trappes opp mandag

Fra lørdag morgen gikk 31 flyteknikere ut i streik. SAS, Norwegian og Widerøe rammes av streiken.

Fra mandag 20. juni trappes streiken opp. Da blir 75 nye medlemmer tatt ut i streik, noe som tilsvarer rundt en firedel av flyteknikerne, midt i høysesongen for flyreiser.

Foreløpig er ingen flyvninger påvirket av streiken.

Lørdag morgen flyter trafikken greit på landets første flyplass.

Egil Clausen mener at streiken kommer på verst mulig tidspunkt både for dem selv og andre, nå som skoleferien er i gang.

– For oss er jo denne tiden høytid for festivaler og arrangementer, så vi skal masse ut og fly. Hvis streiken fortsetter lenge, så er det naturlig å tenke at det kan bli flere kanselleringer på oss i sommer, sier Clausen.

Dårlig tidspunkt for streik

Wenche og Reinert Øren er klare for en toukers ferietur til Gran Canaria.

De er spente på om flyvningen med Norwegian hjem fra ferieøya går som planlagt.

– Vi er jo pensjonister, så for oss er det ikke krise om turen blir lengre enn vi hadde tenkt. Men flere av de vi reiser sammen med må hjem på jobb, så for dem er det verre, sier paret.

Wenche og Reinert Øren er på vei til Gran Canaria med Norwegian.

Begge håper på informasjon fra Norwegian dersom reisefølget rammes av streiken.

– Jeg synes flyselskapet bør komme med informasjon til oss i god tid, slik at vi kan forberede oss, sier Wenche Øren.

Hun mener at det er synd at streiken kommer akkurat når skoleferien har startet, men har forståelse for at dette tidspunktet kan gjøre saken til flyteknikerne mer synlig.

– Det er trist for alle som får sommerferien sin rammet av dette, men vi har forståelse hvorfor de streiker, sier paret.

Forberedt på biltur hjem

– Det kan hende at det blir bil hjem, sier Ole Anders Skoglund.

Han og reisefølget på ti stykker skal reise med SAS til Stockholm lørdag formiddag, med hjemreise på tirsdag.

De har tenkt tanken om at de må kjøre bil hjem fra den svenske hovedstaden over helgen. Foreløpig har de ikke fått noe informasjon fra flyselskapet om at flyvningen deres kan bli rammet av streiken.

Ole Anders Skoglund er forberedt på å kjøre bil hjem fra Stockholm over helgen.

Skoglund skjønner hvorfor flyteknikerne tas ut i streik nå, men synes det er et uheldig tidspunkt.

– Det er selvsagt et veldig dårlig tidspunkt for en streik, med tanke på at sommerferien starter for fullt nå, sier Skoglund.

– Om flyvningen vår hjem kanselleres, blir det nok maxitaxi tilbake til Norge, legger han til.

– Har vært stresset i natt

Elise Luvdal og Lars Magnus Nesset kom med Norwegian-fly fra Bergen tidligere lørdag morgen. De skal videre til Korsika fra Gardermoen.

– Vi har vært oppe i hele natt og vært stresset, og vurderte om vi skulle kjøre bil helt fra Bergen for å rekke flyet vårt. Men vi gamblet på at streiken ikke ville ramme vår flyvning, ettersom vi fikk beskjed om at den ville gjelde fra skiftet som startet klokken 07.30, sier Lauvdal.

Lauvdal synes informasjonen fra Norwegian foreløpig har vært tynn, og hun har måttet lese ulike nettaviser for å holde seg oppdatert på situasjonen.

– Det var faren min som opplyste meg om at det kunne bli streik i dag, så uten han hadde jeg ikke fått det med meg.

Norwegian har tidligere i dag uttalt at de som eventuelt blir berørte, vil bli kontaktet av selskapet.

– Nettsidene våre blir også løpende oppdatert med relevant og oppdatert informasjon, sier pressekontakt Silje Glorvigen som mener en streik vil være uheldig for deres kunder og bransjen som trenger en god sommersesong etter to år med pandemi.

Lauvdal og Nesset reiser fra Oslo med Lufthansa tur-retur Korsika, men er bekymret for at Norwegian-flyvningen tilbake til Bergen om to uker blir noe av.

– Heldigvis så kommer vi oss på ferie, men om vi kommer oss hjem igjen blir jo det store spørsmålet, sier Lauvdal.