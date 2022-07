SAS med garanti til kundene – skal betale refusjon til alle

Det kriserammede flyselskapet lover at kundene ikke skal ende opp i kreditorkø for å bli tilbakebetalt etter innstilte flygninger.

Kundene skal ikke bli definert som kreditorer når SAS nå skal gjennom en opptil ett år lang prosess for å restrukturere selskapet i en amerikansk føderal domstol, lover flyselskapet.

SAS svarer bekreftende på E24s spørsmål om selskapet kan garantere at kunder med refusjonskrav mot selskapet ikke vil bli definert som kreditorer etter at SAS torsdag gikk inn i konkursbeskyttelse i USA – såkalt chapter 11.

Kundene vil dermed få sine krav om kompensasjon eller refusjon for innstilte reiser behandlet på ordinært vis, opplyser Tonje Sund, pressekontakt i SAS Norge til E24.

Spørsmålet reiser seg etter at det kriserammede selskapet torsdag kveld fikk innvilget sin søknad om konkursbeskyttelse i Southern District of New York Bankruptcy Court.

Siden SAS-pilotene gikk ut i streik mandag har om lag 30.000 passasjer daglig blitt rammet. Flyselskapet har anslått at de daglig taper mellom 100 og 130 millioner kroner på streiken. På toppen kommer krav fra kunder som vil kreve utgiftene til sine innstilte flyreise tilbakebetalt.

Dette er Chapter 11 Chapter 11 er en amerikansk gjeldsforhandlingsløsning. Enkelt forklart har et insolvent selskap med amerikansk tilknytning to muligheter i henhold amerikanske konkurslover. Selskapet kan enten søke om Chapter 7, som innebærer likvidering, alternativt konkursbeskyttelse under Chapter 11, som omhandler reorganisering, eller restrukturering av selskapet. Chapter 11 er kapittel 11 i United States Bankruptcy Code, men man må altså ikke la seg lure av ordet «konkurs» i «konkursbeskyttelse». Ordet konkursbeskyttelse innebærer beskyttelse mot at kreditorene kan slå selskapet konkurs – de kan ikke ta arrest i eiendeler og bankene kan ikke ta eventuell pant. Norwegian fikk konkursbeskyttelse i Irland og Norge i 2020, mens flyselskapet skrudde til sin redningspakke. Vis mer

Norwegian–kunder venter fortsatt på penger

Da Norwegian gikk inn i konkursbeskyttelse i Norge og Irland i 2020, endte det opp med at selskapet ikke fikk lov til å utbetale billettrefusjoner for kansellerte reiser som ble bestilt før en gitt dato. Årsaken var at selskapet måtte behandle kundene på lik linje som andre kreditorer.

34.000 Norwegian-kunder, med til sammen 522 millioner kroner til gode, ble stående igjen uten full erstatning fra selskapet.

Saken tok en ny vending tidligere i sommer, da det ble kjent at Norwegian saksøker 57 passasjerer for å få satt et juridisk punktum for refusjonstrøbbelet.

Ifølge Tonje Sund i SAS vil ikke den pågående chapter 11-prosessen sette rammer som vil stå i veien for at SAS kan behandle kravene eller utbetale refusjonskravene fortløpende.

– Våre kunder vil få kompensasjoner/refusjoner på ordinært vis uavhengig av konkursbeskyttelsen. SAS’ drift og planlagte flyginger er upåvirket av chapter 11-prosessen. I tillegg til billettrefusjoner, vil vi fortsatt innløse reisekuponger, samt betalinger eller kreditter i tilknytning til bagasje- og servicekrav, skriver Sund i en e-post.

GARANTERER REFUSJONER: Tonje Sund, norsk pressekontakt i SAS, sier konkursbeskyttelsesprosessen ikke vil stå i veien for å betale refusjon til kunder som rammes av pilotstreiken.

– Blant de mest fleksible i verden

Stine Dalenhag Snertingdalen, partner og advokat i Kvale, sier det kan være vesentlige forskjeller mellom SAS og Norwegians prosesser som følge av ulik grad av fleksibilitet og handlingsrom i de ulike landenes konkursbeskyttelseslovgivning.

– Norwegian gjennomførte et «examinership» i Irland, som nok varierer fra Chapter 11 i USA. Norwegian måtte dessuten legge opp til en plan som også skulle gå gjennom i rekonstruksjonsprosessen i Norge, og mistet noe fleksibilitet til å tilby ulike løsninger for ulike typer/klasser av kreditorer, sier Snertingdalen.

– Det er også mulig at examinership prosessen i Irland ikke har det samme mulighetsrommet på dette punktet som amerikansk Chapter 11, uten at jeg kjenner til de nærmere reglene i de to prosessene om dette. Chapter 11 er kjent for å være en av de mest fleksible restruktureringsprosessene med løsninger som respekteres internasjonalt av kreditorene, avslutter hun.