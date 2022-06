Tre mulige utfall for SAS i sommer

For hver dag som går uten enighet om spareplanen SAS Forward, øker faren for at SAS må gå til domstolene og be om hjelp.

SAS nærmer seg tidspunktet da selskapet må gi opp å løse sine finansielle problemer utenfor rettssalene. Løsningen kan bli langs samme rute som Norwegian måtte velge.