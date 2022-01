Norgesgruppen starter ny butikkjede inspirert av Ullared og Costco

Dagligvarekonsernet utfordrer konkurrenter som Europris og Normal med ny storhandelkjede.

STOR HANDLEKURV: Norgesgruppen-topp Runar Hollevik og prosjektleder Terje Systad ved inngangen til Metro Storhandel hvor det nye storhandelkonseptet skal åpne sin første butikk.

– Det begynner å bli noen år siden vi lanserte et konsept vi har utviklet selv, sier Runar Hollevik.

Han leder Norges største dagligvarekonsern som står bak blant annet Kiwi og Meny, og omsatte for 101 milliarder kroner i 2020.

Nå starter de en ny butikkjede kalt Gigaboks som skal selge store forpakninger med dagligvarer og andre forbruksvarer.

– Vi har latt oss inspirere av Gekås Ullared selv om vi ikke kommer til å være helt der, og amerikanske Costco gjør også veldig mye bra, samt svenske Snabbgross Club, sier prosjektleder Terje Systad.

Det starter med en testbutikk ved Metrosenteret på Lørenskog, men målet er å etablere rundt ti butikker i Norge frem mot 2025, og da er det helst utenfor storbyene det vil være aktuelt å starte opp.

SVERIGE-KØ: Slik så køen ut tilbake fra Sverige etter at grensen åpnet forrige sommer. Det er denne køen Norgesgruppen vil kutte i ved etablering av en ny kjede.

Stoppe grensehandelen

– Gjennom pandemien har vi fått øynene opp for et større matmarked, og har hele tiden lekt med tanken om å dra vår virksomhet i lengden av daglige forbruksvarer, sier Hollevik i det han viser E24 det 2.800 kvadratmeter store lokalet som skal huset den nye kjeden.

Systad som leder prosjektet er til vanlig sjef for butikkjeden Storcash som tilbyr store forpakninger til bedriftskunder, men nå skal man altså prøve et lignende konsept rettet mot forbrukeren.

– Hvem ser dere for dere som den typiske kunden?

– Det er jo dem som liker å ha fryseren full, nok dopapir og den slags, sier Systad.

Pandemien har også vist størrelsen på grensehandelen ved at det i lange perioder ikke har vært mulig å dra på handletur til Sverige. I siste normalår var grensehandelen på 15,8 milliarder kroner, ifølge SSB. Året etter, da coronakrisen stengte landet, falt den til 1,9 milliarder.

– Tror dere at dette konseptet vil hindre folk fra å dra over grensen?

– Det er jo håpet. Jeg tror vi kan by på en opplevelse som er litt annerledes som igjen kan demme litt opp for sånne opplevelsesturer til Sverige, sier Systad.

Stiller spørsmål ved konkurransen

– Butikker som Europris og Normal er jo det som har vist til sterkest vekst i hele varehandelen de siste årene, så det er ikke overraskende at Norgesgruppen nå kommer med eget konsept.

Det sier dagligvareekspert og NHH-professor Frode Steen når han hører om Gigaboks-etableringen.

Han leder også dagligvareprosjektet Food ved NHH som er sponset av Norgesgruppen.

Butikktypen er det som ofte kalles «bredt vareutvalg», og som inneholder utvalgte mat- og forbruksvarer til generelt lave priser, men sjeldent med et fullsortiment som vanlige dagligvarebutikker.

– Vi har jo forsket på konkurrenter som Normal og Europris, og funnet at de stjeler omsetning fra dagligvarekjedene.

Han påpeker at det er mye større risiko knyttet til å endre på et eksisterende konsept enn å prøve noe nytt, spesielt ettersom Norgesgruppen har gode innkjøpsbetingelser innen dagligvare og et velfungerende logistikksystem.

– Jeg tenker at her har vi har et slags «kodak-øyeblikk» i varehandelen. Det er vanskelig å starte noe man vet spiser sin egen omsetning, men det kan likevel være den beste måten å svare ny konkurranse, sier Steen.

Norgesgruppen har samtidig størst markedsandel i norsk dagligvarehandel, og han kommer derfor med en advarsel:

– Nye konsepter er jo bra for matmarkedet som helhet, men samtidig er det jo en utfordring om Norgesgruppen tar markedsandeler her også. Konkurransetilsynet har jo vært bekymret for konsentrasjonen i matmarkedet.

Norgesgruppen svarer at dette ikke handler om å øke markedsandeler, men «å tilby norske kunder noe nytt (...) som ikke finnes i norsk varehandel».

Norgesgruppen-topp Runar Hollevik haster forbi konkurrent Europris som også har butikk på Metrosenteret i Lørenskog hvor Gigaboks starter opp.

Europris-konkurrent

Det nye konseptet fra Kiwi-eieren vil konkurrere med en rekke aktører i det norske handelsmarkedet.

– Hva blir den største forskjellen på dere, og for eksempel Europris som vel blir et av de mest nærliggende konseptene her til lands?

– Vi kommer til å ha flere matvarer, og også flere etniske varer, altså varer som i dag brukes i asiatiske restauranter. Og så finnes det ganske mange kule merkevarer som det er mulig å selge i litt større forpakning, og der vil vi nok skille oss ganske fra Europris, sier Systad.

Hollevik skyter inn at det også er mye større utenlandske handelsselskaper man ønsker å posisjonere seg mot med den nye satsingen.

– Vi må tørre å lansere nye konsepter og være relevante, spesielt når vi står overfor nye konkurrenter som Amazon som har en vanvittig varekatalog, og da må vi også bredde oss ut å gi kunden mer å velge mellom.

– Det er jo en del lignende konsepter i Norge innen det man kaller «bredt vareutvalg». Har dere følt at dere har dårlig tid for å lansere en utfordrer her?

– Vi har hatt dette på tegnebrettet i noen år, og så går vi inn i en tid hvor mange har behov for å spare litt penger, og da passer det bra å komme med et konsept som passer.

Ambisjonen er å åpne første butikk i slutten av april, men med forbehold om at man får det tekniske utstyret som trengs til oppstart.