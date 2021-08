Norge har fått gondolfeber. Men ikke alle er like populære.

ÅNDALSNES (Aftenposten/E24): Nordmenn har brukt over 100 millioner kroner i sommer på å komme seg til fjells – uten å ha blitt våt av svette. Det har bidratt til to oppturer for et reiseliv i krise.

Til fots tar det et par timer. Med gondolbane kommer man seg opp til Nesaksla på Åndalsnes i løpet av fem minutter. Vis mer