Varsler sluttdato for tiltakene: Kan leve som normalt i slutten av september

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie sier det ligger an til at vi kan klemme og danse og leve helt normalt igjen i løpet av neste måned, selv om corona-smitten øker. Og: Alle som ikke blir vaksinert, vil etter hvert bli smittet.

PANDEMI-NYTT: Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie sier at vi må leve med covid-19. Høie sier at alle som ikke blir vaksinert, etter hvert vil bli smittet. Vis mer byoutline Terje Bringedal

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

De sier det kan se ut som om en-meters-regelen og andre innenlandske coronatiltak som har begrenset livene våre det siste halvannet året, kan være over om vel en måneds tid.

De viser til at ved utgangen av denne uken vil alle over 18 år ha fått tilbud om vaksinedose én.

Solberg sier det er to milepæler fremover.

– Den første milepælen er tre uker etter at alle over 18 år har fått tilbud om en dose. Da er de godt beskyttet mot alvorlig sykdom og død, sier hun.

Det er altså i slutten av august.

– Den andre milepælen er når folk har fått andre dose. Da er den voksne befolkningen også godt beskyttet mot å bli smittet og smitte andre. I slutten av september vil den voksne befolkningen trolig ha fått tilbud om andre dose. En uke etter dette, når vi den andre milepælen, sier hun.

– Normalt i slutten av september

– Når kan vi leve normalt?

– Slik det ligger an nå, er det når alle har fått to doser i slutten av september. Da vil det være mulig å leve normalt, uten en-meters-regelen og andre innenlands-begrensninger, men hvor vi må ha økt beredskap i samfunnet vårt for nye truende virusvarianter, og hvor vi raskt må kunne innføre tiltak, smittespore og stanse spredning, sier Høie.

– Så i løpet av september får vi full gjenåpning uten munnbind og enmetersregel, hvor alle kan klemme hverandre og leve et normalt liv, sågar så normalt at folk kan danse og gå på nattklubb?

– Ja, det kommer i løpet av denne høsten, trolig i slutten av september, kanskje enda litt raskere hvis vi får tak i flere vaksiner, sier Høie.

Vaksine trumfer smitte

Han sier at vaksinering vil trumfe smitte, i vurderingen av full gjenåpning.

– Vaksineringen er viktigst. Selv om smitten har økt kraftig i de siste ukene, så har vi ikke kommet med nye nasjonale tiltak nettopp fordi vaksineringen og belastningen for helsevesenet nå betyr mer enn smitteutviklingen.

ETTER VALGET: Erna Solberg og Bent Høie får ikke oppleve full gjenåpning av Norge før stortingsvalget. Vis mer byoutline Terje Bringedal

De understreker at vi ikke vil bli kvitt covid-19, men når befolkningen er vaksinert, så er det naturlig med full gjenåpning.

– Det norske samfunnet vil måtte leve med at vi har dette viruset, slik vi lever med andre smittsomme sykdommer. Vi kan ikke fjerne risikoen helt og holdent, slik vi heller ikke kan med andre sykdommer. Det betyr at noen også vil bli alvorlig syke og dø av covid-19 etter at vi er ferdig med vaksineringen og samfunnet er åpnet opp igjen, sier Høie.

Smitten vil trolig øke

Han sier det ikke betyr at å bekjempe smitte ikke er viktig i ukene fremover.

– Fortsatt er det en del av befolkningen som ikke er fullvaksinert.

Torsdag i forrige uke var det 560 smittetilfeller i Norge, 80 i Oslo. I helgen er det vanligvis lavere tall, men søndag var tallet såpass høyt som 370.

– Er smittesituasjonen ute av kontroll?

– Nei, men det er økende smitte og smitten kommer sannsynligvis til å øke i ukene som kommer. Men vi er i en situasjon i Norge nå, hvor vi kan tåle mer smitte uten å innføre de samme restriksjonene som vi hadde innført for eksempelvis for ett år siden.

CORONA-NYTT: VG intervjuet de to i toppetasjen på Clarion The Hub hotel i Oslo. Vis mer byoutline Terje Bringedal

Han sier det er en god årsak til det:

– At så mange nå er vaksinert. De mest sårbare er nå fullvaksinert og de fleste voksne er det. Nå gjenstår bare noen uker til, så er den voksne befolkningen fullvaksinert. Da trenger vi ikke stenge ned samfunnet lenger.

– Hadde hatt pressekonferanse for lengst

Han legger til:

– Hadde vi hatt disse smittetallene vi ser nå, for ett år siden, hadde jeg hatt pressekonferanse for lengst og innført strenge restriksjoner.

Helseministeren sier vaksineringen nå skjer i stort tempo.

– Ved utgangen av denne uken vil alle over 18 år ha fått tilbud om vaksinedose en. Det betyr at om to til tre uker vil altså den voksne befolkningen i Norge, som har takket ja til vaksine, fått en god beskyttelse mot alvorlig sykdom og død, sier helseminister Høie.

– Men det er først når alle har fått dose to i løpet av september, at vi i stor grad også vil være beskyttet mot smitte og å smitte andre.

– Folk blir enten vaksinert eller smittet

Han advarer dem som ennå ikke har sagt ja til å ta vaksine.

– De vil på et eller annet tidspunkt bli smittet av covid-19. Vi er i en situasjon der folk enten blir vaksinert eller at de en eller annen gang blir smittet.

– Også barn?

– Ja, men det har vist seg at de tåler smitte godt.

Han sier at de må gjøre vurderinger av grensebegrensninger.

– Vi skal over til en normal hverdag, men med fortsatt stor beredskap. Så lenge verdens befolkning ikke er vaksinert, så vil dette viruset bevege seg og da kan det oppstå nye mutasjoner som våre vaksiner ikke gir god nok beskyttelse mot.

KLAR ANMODNING: Solberg og Høie ber vaksineskeptikere vaksinere seg. Vis mer byoutline Terje Bringedal

Han sier at dette er en usikkerhetsfaktor som gjør at vi kan risikere å måtte stenge ned igjen.

– Da risikerer vi å måtte innføre nye tiltak igjen og eventuelt gjennomføre en ny vaksinerunde.

Barn og unge

Solberg sier at covid-19 vil være med oss, selv om vi går tilbake til å leve normale liv, uten enmetersregel og andre begrensninger.

– Fordi ikke alle vil ta vaksine og fordi vaksine i noen tilfeller ikke virker.

– Hva med barn og unge, de kan bli smittet?

– Når alle har fått dose to, vil trolig ungdom få. Vi har foreløpig sagt betinget ja til at 16-og 17-åringer skal få. Så ser vi også på hva som skjer blant annet i Danmark, i vurderingene av om vi etter hvert også skal vaksinere dem over 12 år. De blir veldig sjelden voldsomt syke, så spørsmålet er hva som er gevinsten ved å vaksinere, sier Høie.

– Lavere enn 12 år er ikke aktuelt?

– Foreløpig er det ingen som har gjort det. Det er litt bivirkninger av vaksinering og vi vil se på erfaringer som høstet i andre land. Jo flere voksne i Norge som vaksinerer seg, desto mindre utfordring blir det at barn smittes.

Høyre og de regjeringspartiene sliter på målingene.

– Dere kunne trengt et løft ved å kunne sole dere glansen av å ha ledet landet helt gjennom coronakrisen frem til at vi igjen kan leve normale liv?

– Ja, men vi har vært opptatt av at det er dataene og ikke datoene som er viktig. Deltaviruset smitter så mye at det viktigste er at vi kommer i mål med vaksinene, sier Solberg.

Hun sier de står på at de ikke vil lage et skille – coronapass – mellom vaksinerte og uvaksinerte/folk som ikke vil la seg vaksinere.

– I andre land brukes coronapass som lokkemiddel for at folk skal la seg vaksinere. Det trenger vi ikke Norge, fordi de fleste er positive til vaksinasjon, sier Solberg.

– Vaksinering er frivillig

– Ikke alle; skepsisen er større i blant annet noen innvandrermiljø. Hva sier du til dem?

– Vaksinering i Norge er frivillig, men den oppslutningen vi har i Norge om vaksinasjonsprogrammet kommer vi trolig til å være blant de beste i verden. Men jeg oppfordrer alle om å vaksinere seg, av hensyn til seg selv, men også i solidaritet med andre, sier Høie.

KLEMMER IKKE TIL ENNÅ: Begge to sier de fortsatt er veldig forsiktig med å gi klemmer. Vis mer byoutline Terje Bringedal

Han legger til:

– Oslo kommune jobber bra for å nå frem til alle.

– Det er høye smittetall, men veldig få som dør; hvor langt unna er dere å kunne definere den norske folk som flokkimmune?

– Det er ikke sikkert vi kommer til å klare å oppnå det gjennom vaksinasjon. Men fordi så mange i Norge takker ja til vaksine, vil vi oppnå en grad av beskyttelse av befolkningen og helsepersonell, som gjør at vi som samfunn vil tåle mer smitte.

– Har dere begynt å gi klemmer?

– Ikke til andre enn mennesker som er fullt beskyttet og som jeg kjenner. Jeg ga en klem til en fullvaksinert venninne da hennes sønn giftet seg, sier statsministeren.

– Jeg er ikke fullvaksinert, så jeg kan ikke klemme som før. Men jeg klemmer noen få som er fullvaksinert, slik som min mor. Jeg har siste vaksinedato valgdagen 13. september, så får vi se om også jeg får nyte godt av en eventuell fremskynding, sier Høie.