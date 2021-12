Torbjørn Røe Isaksen blir samfunns­redaktør i E24

Den tidligere nærings-, kunnskaps- og arbeids- og sosialministeren i Erna Solbergs (H) regjering skal blant annet skrive kommentarer om norsk økonomi og næringsliv. Han har nå meldt seg ut av Høyre.

NY JOBB: Torbjørn Røe Isaksen blir samfunnsredaktør i E24. Vis mer

– E24 har bygget seg opp til å bli landets viktigste avis for næringsliv og økonomi. Jeg gleder meg over å få være med på det laget, og særlig styrke avisens kommentarprofil, sier han.

Torbjørn Røe Isaksens (43) hovedoppgave vil være å reise viktige debatter om norsk økonomi og næringsliv gjennom kommentarer og analyser.

– En god kommentar kan analysere, diskutere og polemisere – eller alt på en gang. Det viktigste er uansett at leseren får noe igjen, og at de finner en stemme de har lyst til å følge over tid, sier Røe Isaksen.

Sjefredaktør Lars Håkon Grønning sier at han ser frem til at Røe Isaksen blir en del av E24-laget.

– Hans brede politiske erfaring, blant annet gjennom tre ulike ministerposter, kombinert med et oppriktig samfunnsengasjement og god formidlingsevne gjør ham til et svært spennende tilskudd til E24. Jeg er overbevist om at leserne våre vil bli både inspirert, engasjert og opplyst, sier Grønning.

Ansvarlig redaktør Lars Håkon Grønning og E24s nye samfunnsredaktør Torbjørn Røe Isaksen. Vis mer

Røe Isaksen begynte med politikk på heltid i 2004 - den gang som Unge Høyre-leder. Fra 2009 til 2017 var han stortingsrepresentant fra Telemark.

I Erna Solbergs regjering hadde han tre ulike statsrådsposter: Kunnskapsminister (2013-2018) og næringsminister (2018-2020), før han i fjor tok over som arbeidsminister frem til regjeringen gikk av i år.

Røe Isaksen ble av mange omtalt som Høyres kronprins, og trukket frem som en av dem som kunne bli aktuelle til å ta over for Erna Solberg den dagen hun trekker seg som Høyre-leder.

I mai i fjor varslet han imidlertid at han ville gi seg på toppnivå i politikken etter neste valg. Da hadde han allerede rukket å være politiker på fulltid i over 15 år.

– For meg er dette selvfølgelig en ny og spennende rolle. Jeg tar med meg mitt overordnede ideologiske ståsted, selvfølgelig, men skal ikke være bundet til noe parti eller gruppering. Leserne får min stemme og ikke noen andres, sier Røe Isaksen.

Til tross for at arbeidsoppgavene hans fremover blir noe annet enn de har vært de siste årene, er ikke dette Røe Isaksens første møte med innsiden av en redaksjon. Fra 1996 til 2002 jobbet han for lokalavisene Porsgrunns Dagblad og Varden.

Røe Isaksen legger til at hans nye jobb innebærer at han vil følge vanlig praksis i Schibsteds redaksjoner og ikke lenger vil være medlem av et politisk parti.

Sjefredaktør Grønning understreker at det her vil bli full åpenhet for leserne.

– Det finnes vel ikke mange eksempler på at noen går fra åtte år i regjering og inn i en redaktørrolle i en norsk redaksjon. Det er åpenbart at Torbjørn ikke endrer sine grunnleggende ideologiske standpunkter, men det fine i dette tilfellet er at det knapt kunne vært større åpenhet rundt hans politiske bakgrunn, sier han.

– Det er i mine øyne langt mer problematisk med skjulte agendaer, sier Grønning.

Han understreker at E24 ikke har noen partipolitisk agenda.

– E24 har ikke noen lederartikler, og heller ingen planer om å begynne med det. Alle kommentarer Torbjørn vil skrive for E24 vil gi uttrykk for hans syn og være hans analyser, sier Grønning.