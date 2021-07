Wizz Air-sjefen kan ende opp med én milliard kroner i bonus

Wizz Air-sjef Jozsef Varadi kan få utbetalt én milliard kroner hvis aksjeprisen mer enn dobler seg under hans ledelse.

Jozsef Varadi Vis mer byoutline Bernadett Szabo / Reuters

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Toppsjefene i Norwegian fikk 11 millioner kroner hver i en «hemmelig» bonus vedtatt i mai. Utbetalingene til de norske flytoppene kan likevel bli små i forhold til hva toppsjefen hos konkurrenten får.

Jozsef Varadi, sjef for Wizz Air, kan ende opp med én milliard kroner i bonus, ifølge Financial Times. Avisen skriver at bonusen på 100 millioner euro ville være blant de aller største gitt av et selskap notert på børsen i London.

Bonusen avhenger av at Varadi øker aksjeprisen til Wizz fra dagens 48 britiske pund til 120 britiske pund i løpet av de neste fem årene, og bonusen vil bli utbetalt i form av aksjer i flyselskapet.

Ifølge styret i Wizz Air skal toppsjefen ha mottatt minst tre jobbtilbud fra andre selskap, og styret skal ifølge FT ha ønsket å beholde Varadi for nesten enhver pris.

– Utbetalingen var nødvendig for å sikre at Varadi forpliktet fremtiden sin til Wizz, skriver Barry Eccleston, leder for kompensasjonskomiteen i Wizz Air i et brev til aksjonærene, ifølge FT.

Kompensasjonspakken skal stemmes over av aksjonærene 27. juli, men forslaget har ifølge Eccleston støtte blant flertallet. Pakken består også av rundt 500 millioner kroner i bonus til den øvrige ledelsen, og mindre summer for kabinarbeidere og piloter.

Les også Det er ingen grunn til å være sinte på Norwegian

Aksjen tredoblet seg de siste fem årene

Hvis pakken blir vedtatt av aksjonærene, vil summen på én milliard kroner bli utbetalt til Varadi i form av aksjer over fire år.

I dag er prisen på Wizz Air-aksjen 48 britiske pund. Hvis aksjen skal nå 120 britiske pund på fem år, må aksjen øke med 150 prosent innen sommeren 2026.

De siste fem årene har Wizz Air-aksjen gått opp med 200 prosent, og de siste tre årene alene økte aksjen med 150 prosent.

Analytikere tror for tiden Wizz Air-aksjen vil stige fremover, og i gjennomsnitt har aksjen et kursmål på 60 britiske pund. Kursmålet er vanligvis hva analytikerne tror aksjekursen vil være om seks til tolv måneder.

Det ville vært en oppgang på 25 prosent, og hadde satt Varadi på god vei til å løse inn milliardbonusen.

Les også Ber om ny kommisjon om pengebruken under pandemien: – All grunn til å være bekymret

Norske bonuser har fått kraftig kritikk

Her hjemme har ledelsen og styret i flyselskapet Norwegian de siste ukene møtt hard motbør etter det ble kjent at toppsjefene Geir Karlsen og Jacob Schram fikk bonuser på 11 millioner kroner hver.

Næringsministeren, som har sørget for milliarder i krisestøtte til Norwegian, og alle seks hjørnestensinvestorer som gikk tungt inn i selskapet etter Norwegian kom ut av konkursretten, har sagt at de ikke visste til bonusene på forhånd.

Folketrygdfondet har avtalt møte med Norwegian etter millionbonusene, og fredag ble det kjent at fondet har kvittet seg med en fjerdedel av aksjene de skaffet seg i mai.

Lørdag ber også professor Magne Mogstad om en kommisjon som skal granske statens pengebruk under pandemien. Han peker på bonusene til Norwegian-toppene.

– I realiteten er slik politikk overføringer fra fellesskapet til kapitaleiere, sier Mogstad til E24.