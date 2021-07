Rekrutteringsbransjen slår alle rekorder, tross pandemi

Mange næringer og bedrifter har lidd store tap under pandemien. Blant dem finner vi ikke rekrutterings- og bemanningsbransjen som melder om rekordår. - Vi har et luksusproblem nå, sier divisjonsdirektør.

Blant dem som bidrar til rekrutterings- og bemanningsbransjens rekorder er bygg- og anleggsbransjen. Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB scanpix

Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)

Det er en travel direktør vi prater med når vi slår på tråden om bransjens situasjon under pandemien. Jan Pedersen er divisjonsdirektør i Personalhuset, et av Nordens største bemanningsselskap med over 30 kontorer. I Norge har de rundt 100 ansatte. Han har ikke slitt med for lite å gjøre under pandemien.

– Vi har økt vår egen bemanning for å ta unna all etterspørselen. Dette vil vi også fortsette med. Det skal veldig mye til før vi sier nei til oppdrag, men vi må kanskje utsette dem, slår han fast.

Han jobber nemlig i en bransje som har gjort det svært godt det siste året, på tross av krisen som har rammet. På tross av at alle oppdrag ble kansellert de første månedene har aktiviteten tatt seg opp, til rekordnivå.

NHO opplyser om at 80.000 mennesker får jobb gjennom bemanningsbransjen hvert år.

– Nye rekorder hver måned

– Før pandemien gjorde vi det også veldig bra. Vi hadde sytten kvartaler på rad med vekst. Men vi gjør det bedre nå enn hva som var tilfellet før pandemien. Markedet gjør det bra, men vi gjør det også bedre enn markedet, slår Pedersen fast.

– Vi setter nye rekorder nesten hver måned, legger han til.

Han mener rekrutteringsbransjen er mer populær enn noen gang. Mye fordi det er krevende å finne den perfekte lederen eller selgeren.

– Det er vanskelig å finne nøyaktig den kompetansen du selv vil ha uten de riktige systemene og nettverket. Størst er gjerne problemet på steder hvor potensielle kandidater er få. Dette er tidkrevende og dette har kanskje ikke bedriftene verken tid eller systemer til. Det er her vi kommer inn i bildet, sier han.

Erik Nyhus er daglig leder i SalesJobs, et rekrutteringsselskap som jobber konkret med å headhunte selgere og salgsledere. Også han melder om rekordår under pandemien.

– Den første perioden med koronaviruset var både spesiell. Mange ble permittert og mistet jobbene sine. Usikkerheten preget næringslivet, og de fleste av våre rekrutteringsoppdrag ble terminert nærmest over natta etter den første nedstengningen. Det var som å skru av en bryter, sier han.

– Siden sommeren 2020 har det vært rekordhøy pågang. Jeg tror dette kommer av at Norge går bedre enn mange tenker. Mange næringer gjør det veldig bra. Industri og bygg gjør det veldig bra, det gjør også deres leverandører. Der går det som det suser, legger han til.

Ikke alle er positive til rekrutterings- og bemanningsbransjen. Her fra en demonstrasjon utenfor Stortinget i 2017. Vis mer byoutline Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Lys i enden av tunnelen

I SalesJobs melder de om 70 prosent høyere omsetning i 2021 sammenlignet med 2019 og over dobbelt så høyt som i 2020. Derfor vil pilene peke skarpt oppover i 2021 for SalesJobs.

Deres oppdragsgivere kommer ofte fra andre bransjer som har gjort det bra under pandemien som for eksempel bygg- og anleggsbransjen. I tillegg til dette merker de stor pågang fra teknologi, IT og startup-bedrifter som skor seg for fremtiden.

– Vi ser tydelige tegn på at bedriftene ser lys i tunnelen og at de ønsker å rigge organisasjonene til pandemien er over. Mange bedrifter ser at pandemien kanskje ikke ble så ille som fryktet, derfor er det rom for oppskalering, sier Nyhus.

– Vi er en headhunter-bedrift som jobber særlig med å hente selgere og salgsledere. Disse folkene er utrolig viktige ressurser for bedriftene. Det er disse som er bedriftens ansikt utad og de som skal sikre inntekter og arbeidsplasser, slår han fast.

– Gir gass

Også innen olje- og oljeservicenæringen er det høy etterspørsel etter de beste hodene. Dette nyter Camilla Johannessen Mæland godt av. Hun er partner og daglig leder i Right Skills som hører til i Stavanger. Hennes bemanningsselskap jobber mye med kunder fra denne næringen. Også hun forteller om skyhøy aktivitet.

– Rundt sommeren i fjor merket vi at markedet var på vei tilbake for fult. I høst, særlig fjerde kvartal, det var utrolig sterkt for oss. Nå som fellesferien har startet merker vi også merkbar høy etterspørsel. Dette er egentlig ganske unormalt. Vår bransje følger ofte skolekalenderen. Da er det ofte mindre aktivitet i skoleferien. Det er ikke tilfellet nå. Dette sier ganske mye., sier Mæland.

Høy aktivitet i oljenæringen er grunnen til at det nå er stor etterspørsel etter hennes tjenester.

– Jeg tror at alle prosjektene innen olje- og gass i vår region påvirker oss. En vanlig kunde hos oss er ofte ute etter kompetanse innen økonomi, finans og HR, sier hun.

– Jeg tror veldig mange selskap har avventet situasjonen og at nå når gjenåpningen av samfunnet er godt i gang så gir de virkelig gass, avslutter hun.

Det har vært stor politisk splid rundt kommersielle bemannings- og rekrutteringsselskaper. Rødt ønsker å forby selskapene. SV vil også ha dem bort.