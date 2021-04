Smitteutbrudd hos Kolonial.no

18 Kolonial.no-ansatte er smittet og 40 i karantene, opplyser selskapet. Ingen av de smittede skal ha vært i kontakt med kunder.

18 av 485 Kolonial.no-ansatte er har testet positivt på coronavirus. Ytterligere 40 ansatte er satt i karantene i påvente av testing.

Det opplyser kommunikasjonsdirektør Louise Fuchs i Kolonial.no til E24 søndag.

– Det går etter forholdende bra med de som er smittet. De har ingen eller milde symptomer, forteller hun.

Alle de smittede skal arbeide ved selskapets terminal og fryseanlegg i Lørenskog. Selskapet forsterker nå smitteverntiltakene ved anlegget.

– Vi har løpende kontakt med Lørenskog kommune, og kom i går frem til at det er trygt å opprettholde driften på lageret, sier Fuchs.

Ingen av de som er smittet er sjåfører eller har noen kontakt med kunder. Likevel vil situasjonen påvirke kundene i den nærmeste tiden. Selskapet forventer lavere kapasitet den neste uken.

– Det kan komme flere fulle leveringsluker den neste uken. Vi beklager den ulempen det medfører for våre kunder, sier Fuchs.

Utbruddet kommer på et svært dårlig tidspunkt for Kolonial.no. Selskapet opplyste til Dagens Næringsliv lørdag at de hadde mottatt dobbelt så mange bestillinger i påskeferien, sammenlignet med samme tid i fjor.

– Vi hadde svært stor pågang fra før. Vi hadde gjort det vi kunne for å rigge oss for stor trafikk i påsken, men slike hendelser som dette kan man dessverre ikke forutse, sier Fuchs til E24 søndag.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med kommuneoverlegen i Lørenskog kommune, som foreløpig ikke har besvart vår henvendelse.

Publisert: Publisert: 4. april 2021 14:44 Oppdatert: 4. april 2021 15:13