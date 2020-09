Wolt mener Foodoras eksklusive avtaler ødelegger konkurransen

Restauranteier sier han fikk advarsler fra Foodora om dårligere betingelser dersom han tok i bruk konkurrentens Wolts plattform. Wolt mener praksisen er utbredt og hemmer konkurransen.

Det blir stadig flere matbud syklende rundt i norske byer. Wolt, den siste aktøren forteller nå om at det har vært vanskelig å komme inn i det norske markedet fordi konkurrenten Foodora ifølge selskapet brukte eksklusive avtaler. Vis mer byoutline Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Publisert: 20. september 2020 15:04

Stadig flere nordmenn bestiller mat på døren, og Foodora som er markedsleder i Norge, har sett omsetningen øke kraftig de siste årene.

Samtidig har det også kommet nye selskaper til, deriblant Wolt, som er en av hovedkonkurrentene til Foodora i Europa.

Wolt mener det norske markedet er tøffere enn andre steder – hovedsakelig på grunn av det de mener er utbredt bruk av eksklusive avtaler.

Også i Sverige Foodora blitt anklaget for å bruke sin markedsposisjon for å holde utfordrere ute, her av selskapet Hotmat.

– Ja, vi kjenner jo igjen i beskrivelsen til Hotmat i Sverige. I Norge er vår opplevelse en utstrakt bruk av eksklusivitetsavtaler, og vi synes dette er unaturlig for en aktør som har hatt dette markedet alene en god stund.

I Sverige har landets konkurransetilsyn undersøkt saken. Her kom de frem til at det ikke finnes store nok indikasjoner på at det foreligger et konkurranseproblem, og derfor ble det heller ikke opprettet noen sak.

Samtidig understreket de at det ikke er tatt stilling til om praksisen strider mot konkurranseloven.

Elisabeth Stenersen mener utstrakt bruk av eksklusive avtaler fra konkurrenten Foodora ødelegger markedet for matlevering. Vis mer byoutline Sindre Hopland / E24

Vil ikke «skyte seg selv i foten»

Blant dem som har forholdt seg til eksklusivitetsavtaler med Foodora er restauranten Burrito Project i Oslo. Eier, Abiri Ward, er skeptisk til hele strukturen med leveringsselskaper.

– Det at man betaler en avgift til leveringsselskaper som Wolt eller Foodora kommer nok ikke til å fungere for oss langsiktig slik det ser ut i dag, sier Ward.

Han er fornøyd med omsetningen tjenestene gir, men påpeker at marginene allerede er tynne i bransjen, og hvis man blir for avhengige av leveringsplattformene, er det til slutt lite penger å tjene for dem som driver restauranter.

– Vi forsøkte å prøve ut Wolt, men bestemte oss for å ikke gjennomføre prosjektet. En Foodora-representant var rask med å fortelle oss at avgiften ville øke om vi fortsatte med prosessen, sier Ward.

Restauranteieren, som sier han kjenner til flere som bruker begge plattformene, er redd for å «skyte seg selv i foten» ved å prøve en annen plattform og få Foodora-avgiftene skrudd opp, hvis salget ikke tar av på Wolt, noe det ikke er noen garanti for at det gjør.

E24 har også snakket med flere andre restauranter, men som ikke ønsker å kommentere saken i mediene.

Vurderte konkurransetilsynet

Stenersen i Wolt lanserte i Oslo i fjor, mens Foodora har holdt på i hovedstaden siden 2015.

– Hvordan vet dere at restauranter har eksklusivitetsavtaler?

– Det var tilbakemeldingen fra restaurantene vi prøvde å få på vår plattform, sier Stenersen, som nylig gikk fra lederjobb i Equinor til matleveringsselskapet.

– De restaurantene vi var i kontakt med var redde for sanksjoner, og ville derfor ikke snakke om det utad, sier hun.

Stenersen sier utfordringen med eksklusive avtaler er ekstra utfordrende i Norge, og at ingen av de øvrige 23 markedene de operer i, kan vise til noe lignende.

Wolt sier de også har fått vurdert saken juridisk, og sier de ble anbefalt å få saken vurdert av Konkurransetilsynet.

– Har dere selv eksklusivitetsavtaler?

– Vi kan også i enkelte tilfeller ha eksklusivitetsavtaler, men det er veldig sjeldent. I de tilfeller vi inngår slike avtaler så er de bygget på betingelser som gjør de ekstra attraktive for restaurantene, men som samtidig reduserer lønnsomheten for oss. Derfor benytter vi eksklusive avtaler med omhu.

Vis mer byoutline Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Foodora: – Ikke unikt for Norge

E24 har forelagt Foodora Wolt og Burrito Projects opplevelser og meninger om det norske markedet.

Foodora-sjef i Norge, Elisabeth Myhre, svarer i en mail at de er «åpne for konkurranse», og mener dette er sunt og positivt for kunden:

– Alle restauranter står fritt til å samarbeide med andre aktører, men mange velger å samarbeide med nettopp Foodora fordi vi ut over selve leveringstjenesten også tilbyr støtte på flere andre områder, som for eksempel forretningsutvikling og markedsføring. Det at vi er en seriøs arbeidsgiver og tilbyr trygge vilkår for budene våre er også av stor betydning for mange av våre restaurantpartnere, sier Myhre.

På spørsmål om hvor mange eksklusive avtaler Foodora har i dag, svarer Myhre:

– Vi kommenterer ikke rundt data og tall som angår våre restauranter. Men på generelt grunnlag kan vi si at det ikke er unikt for det norske markedet å tilby ulike betingelser basert på type samarbeid. Dette er noe vi opplever at andre aktører, som Wolt, også benytter seg av. Men en forutsetning for et slikt tett partnerskap må være at det oppleves som ønsket og som fordelaktig for begge parter, sier Myhre og legger til:

– Per nå fokuserer vi på jobben vi skal gjøre, hvordan vi styrker partnerne våre, og levere enda bedre til kundene.

Corona har hjulpet på problemet

Under coronakrisen har nordmenn i økende grad tatt i bruk leveringstjenester, noe både Wolt, Foodora og andre tjenester har tjent på.

Det som opplevdes som en håpløs situasjon i vinter, har nå løsnet, sier Stenersen.

– Nå har mye av den fastlåste situasjonen løst seg på grunn av corona som ga svært stor pågang fra restauranter som trengte flere inntjeningsmuligheter. Men vi utelukker ikke at man i fremtiden vil kunne se rettslig på dette.

For at konkurranseloven skal være gjeldende, må man være dominerende i markedet man operer i. Wolt ønsker ikke å kommentere hvordan de vurderer deres egen eller konkurrentenes markedsandeler, og sier årsaken er at man har begynt å levere dagligvarer og andre varer, som gjør det vanskelig å beregne.

Regnskapene viser for øvrig at Foodora omsatte for 145,7 millioner kroner i fjor, mens Wolt omsatte for 15,2 millioner kroner.

Her kan du lese mer om Wolt Foodora