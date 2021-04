«Ever Given» ligger fortsatt i Suezkanalen: – Skipet blir til vi har mottatt kompensasjon

Egyptiske myndigheter krever kompensasjon etter at gigantskipet «Ever Given» sørget for full stopp i Suezkanalen. Mannskapet sitter fast om bord, og nå kan det bli søksmål.

KREVER ERSTATNING: Egyptiske myndigheter krever nå kompensasjon etter at skipet «Ever Given» gikk på grunn i Suezkanalen i mars. Vis mer byoutline Handout / Reuters

Containerskipet «Ever Given» ligger fortsatt i Bittersjøene, en del av Suezkanalen. Ifølge flere medier kan det bli nektet utreise etter uenighet om kompensasjon.

Data fra Marine Traffic viser at skipet har stoppet.

– Skipet blir her inntil alle undersøkelser er fullført, og vi har mottatt kompensasjon, uttalte Osama Rabie, styreleder og administrerende direktør i det statseide Suez Canal Authority, til den egyptiske rikskringkasteren i slutten av forrige uke, ifølge Wall Street Journal.

Tidligere har myndighetene uttalt et krav om kompensasjon på inntil 1 milliard dollar etter at gigantskipet «Ever Given» blokkerte Suezkanalen i nærmere én uke i mars.

Kravet tilsvarer rundt 8,5 milliarder kroner med dagens kurs.

Utelukker ikke søksmål

Ifølge kredittbyrået Fitch Ratings kan ulykker med store containerskip forårsake erstatningskrav på over 1 milliard dollar. Det fremgår ikke hvorvidt dette er bakgrunn for kanalmyndighetenes erstatningskrav.

Prisen er basert på tap av inntekter, kostnaden til utstyr og maskiner, og arbeidstimer til de rundt 800 redningsarbeiderne som frigjorde skipet, skriver Business Insider.

Totalt havnet mer enn 400 skip i en av tidenes mest omtalte trafikkorker på begge sider av kanalen.

– Vi håper dette løser seg kjapt. Skipet slippes fri umiddelbart dersom de godtar kompensasjonen, forklarte Rabie, skriver Wall Street Journal.

Suezkanalen i Egypt er korteste vei for skip som skal mellom Asia og Europa. Rundt 12 prosent av den globale handelen, og 30 prosent av verdens containertrafikk, går gjennom kanelen hvert år, ifølge Reuters.

Da trafikken stoppet, ble også handel verdt 3,4 milliarder kroner forsinket, skrev BBC.

«Ever Given» drives av rederiet Evergreen fra Tawain, men er eid av japanske Shoei Kisen, et datterselskap av Imabari Shipbuilding.

– Det er nesten ingen sjanse for at vi vil betale kompensasjon, sa Eric Hsieh, sjøpresident i Ever Green, ifølge Bloomberg.

Eierne i Shoei Kisen har uttalt at de vil diskutere kompensasjon med kanalmyndighetene, men har foreløpig ikke blitt kontaktet.

– Enten blir vi enige om kompensasjon, eller så går vi til rettslige skritt. Dersom de velger sistnevnte, så holder vi på skipet inntil videre, har Rabie tidligere forklart, ifølge CNBC.

Samtidig har det japanske selskapet søkt om såkalt «limitation of liability» i Storbritannias høyesterett. Dette kan begrense erstatningsmessige forpliktelser i tilfelle selskapet havner i rettslige prosesser, og skal være «normal prosedyre», skriver Wall Street Journal.

Hundrevis av skip sto fast ved inngangen til Suezkanalen under trafikkorken. Vis mer byoutline MOHAMED ABD EL GHANY / X02738

Frykter for mannskapet

Avisen skriver også at flere fagforeninger er bekymret for mannskapet om bord på «Ever Given».

Jo lengre disputten om kompensasjon drar ut, desto lenger vil mannskapet bli værende i Egypt.

– Tanken på at de kan bli sittende fast der er svært bekymringsverdig, uttalte en representant for International Transport Workers Federation, skriver Wall Street Journal.

«Ever Given» grunnstøtte i Suezkanalen tidligere i mars, etter en sandstorm. Det 200.000 tonn og 400 meter lange skipet ble omsider dratt løs etter omfattende bergingsarbeid.

Bergingsarbeiderne brukte taubåter og flyttet sand, slam og mudder fra rundt skroget.

