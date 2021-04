AP: Bernie Madoff er død

Bernard Madoff går inn i historien som USAs hittil største svindler.

Bernard Madoff fikk en langt hardere fengselsstraff enn Enrons Jeffrey Skilling og WorldComs Bernard Ebbers.

Født. 29. april 1937 i bydelen Queens i New York. Livnærte seg ved hjelp av diverse strøjobber før han fikk et fotfeste som finansmegler i Wall Street.

1960. Grunnla investeringsselskapet Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. Ble tilsynelatende en kong Midas for sine investorer, mange av dem av jødisk herkomst i New York.

Nasdaq. Var delaktig i grunnleggelsen av Nasdaq-børsen i 1971. Styreleder i flere år.

Avslørt. Avsløringen kom i to etapper. Først 10. desember 2008, da Madoff innrømmet pyramidespillet overfor to av sine nærmeste medarbeidere, som også var Madoffs sønner. Annen etappe: Dagen etter, 11. desember 2008. Madoff meldte seg for New York-politiet og ble arrestert.

Straffesaken. Erklærte seg skyldig i 11 tiltalepunkter da straffesaken startet 12. mars 2009, inkludert bedrageri og hvitvasking av penger.

Ponzi-spillet. Madoffs svindel forklares hele tiden med henvisningen til Ponzi–spillet i mellomkrigstiden. Svindelen ble oppkalt etter Charles Ponzi, som i 1920 gjennomførte en storstilet operasjon med det amerikanske postverkets svarkuponger i Boston. «Ponzi schemes» beskriver et pyramidespill der avkastningen som går til de første investorene, som hovedregel betales av innkomne midler fra senere investorer. Omverdenen tror hele tiden at det er fortjenesten ved gode investeringer som sørger for utbetalingene til de første investorene.

Ble lurt. Blant investorene som har tapt penger, er kulturkjendiser som Elie Wiesel og Steven Spielberg. Begge er av jødisk herkomst, i likhet med mange av dem som satset sine sparepenger på Madoff. Også Spanias filmregissør Pedro Almodóvar, skuespillerne Kevin Bacon og John Malkovich og TV-verten Larry King ble svindlet.