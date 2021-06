Butikksjef på svenskegrensen: – Vi kan ikke få skylda for at vi skal tømme Norge for jobber

Maximat-sjefen mener Virke er unyanserte i sin omtale av grensehandelens konsekvenser for bedrifter på den norske siden av grensen.

Butikksjef Ole Jørgen Lind reagerer på pressemeldingen fra Virke. Vis mer byoutline ADAM IHSE / TT / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Vi kan ikke få skylda for at vi skal tømme Norge for jobber. Da kan butikkene heller droppe selvbetjente kasser. Vi har ikke gjort annet enn å være attraktive, sier butikksjef ved Maximat på Nordby-senteret, Ole Jørgen Lind, til E24.

Uttalelsen kommer etter at Virke på mandag la frem en rapport som konkluderer med at bortfallet av grensehandelen ville skapt godt over 10.000 arbeidsplasser. Rapporten er utarbeidet av Menon Economics.

Les også Staten tjente seks milliarder på coronastengte grenser

Kan ikke bare skylde på grensehandel

Maximat ligger rett over grensen ved Halden, og er en av Nordens største dagligvarebutikker.

Butikksjefen synes tallene til Virke blir for unyanserte ved å kun skylde på grensehandel, og mener de ikke tar høyde for at flere har brukt mer penger på dagligvarer det siste året som følge av stengte restauranter og uteplasser.

– Selvfølgelig tar vi en del av kaken, men av et marked på 240 milliarder kroner, hvis man inkluderer kiosk og bensinstasjoner, så er det ikke noe problem med lekkasje på fire til fem prosent, fortsetter Lind.

Det norske dagligvaremarkedet, ikke medregnet kiosker og bensinstasjoner, var på 208,81 milliarder kroner i fjor etter et hopp på 17,1 prosent fra 2019, ifølge Nilsen. De siste ti årene har dagligvaremarkedet steget jevnt, men aldri mer enn 4,1 prosent på ett år – før i fjor.

Virke på sin side sier at de har stor medfølelse med butikker på svensk side av grensen etter snart 16 måneder uten norske kunder, og at de er glade for at grensen snart ser ut til å åpne igjen.

– Vi legger på ingen måte noen skyld på butikker på den svenske siden av grensen. De gjør det de kan for å drive butikken sin best mulig. Akkurat som butikker på den norske siden av grensen, sier Harald J. Andersen, direktør for handel i Virke.

– Alt vi ber om er at denne konkurransen foregår på like vilkår. Det gjør den ikke i dag, når norske butikker ikke kan konkurrere på samme avgiftsmessige vilkår som sine svenske konkurrenter.

Andersen legger til at selvbetjente kasser er ett grep for å drive butikken på en best mulig måte.

I pressemeldingen sier Andersen at tallene fra rapporten bekrefter at vi har en enorm handelslekkasje. Vis mer byoutline Foto: Stian Schioldborg / www.ma

– Det bidrar til kortere kassakøer og enklere handleopplevelser, sier han.

Redusering av Særavgifter

Ifølge Menon-rapporten ga stans i grensehandelen 8,6 milliarder kroner i økt omsetning av drikke, kjøtt, snacks og tobakk i norske dagligvarebutikker og drikkevarer på Vinmonopolet i fjor.

Virke mener at man vil beholde omsetning og arbeidsplasser ved å redusere særavgifter som lokker norske kunder over grensen, og har beregnet at et varig bortfall av grensehandel kan gi 8.200 nye norske arbeidsplasser bare i dagligvarebutikker og Vinmonopolet.

Les også Maximat mangler kunder og ansatte – men nå fylles hyllene opp

Andersen legger til at jobbskapingspotensialet imidlertid er langt større, siden omsetning og arbeidsplasser i kiosker, bensinstasjoner og faghandelen kommer i tillegg.

– Klassiske lokkevarer som godteri, brus, snus, tobakk og alkohol drar oss over grensen, men når vi først er på tur plukker vi med oss klær, sko, sportsutstyr, apotekvarer, mat og en rekke andre varegrupper. I tillegg kjøper vi tjenester og benytter serveringstilbudet på andre siden av grensen. 10.000 arbeidsplasser er derfor et forsiktig anslag, sier Andersen.

Maximat-sjefen mener på sin side at det er litt mer enn bare avgifter det handler om.

– Jeg skjønner at dette også brukes politisk for å presse avgifter, men når kunder tar kontakt med oss er det også assortiment som blir etterlyst. Noe av lekkasjen er pris, men jeg tror det også er en kombinasjon av å komme seg på tur, og få seg en fin handleopplevelse, sier Lind.